Saç dökülmesini durduran en etkili yöntem hangisidir?

Sağlıklı saçlara sahip olan kişilerden günde 50 ila 100 tel arası saç dökülmesi normal karşılanır. Saçın kendisini yenilemesi için gerekli olan bu dökülme müdahale gerektirmez. Ayrıca her insanın saçının yaklaşık yüzde 10’u dinlenme sürecine girer ve bu süreç sonunda dökülen saçların yerine kendiliğinden yenileri çıkar.

Birtakım faktörler nedeniyle dökülen saçların yerine yenilerinin çıkmaması durumunda kellik sorunu olur. Dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlamak için saç köklerinin beslenmesi gerekir. Saçın doğal dengesini korumak ve dökülen saçları yeniden çıkartmak için çeşitli destekleyici tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bunlardan en etkili ve yaygın olan yöntemler ise PRP ve saç mezoterapisidir. PRP ve mezoterapi sayesinde saç dökülmesinin önüne geçmek ve dökülmüş olan saçların yeniden çıkmasını sağlamak mümkündür.

Saç mezoterapisi nedir?

Saç köklerini besleyici ve büyümeyi teşvik edici özel bir serum uygulaması olan saç mezoterapisinde kişinin mevcut saçlarını güçlendirmesi ve dökülmelerin önüne geçilmesi amaçlanır. Saç mezoterapisi için kullanılan serumun içeriğinde saç dökülmesini engelleyen ilaç, vitamin ve mineraller bulunur. Serum uygulaması sayesinde saç köklerine doğrudan ve hızlı bir şekilde etki olur. Saç kalitesini arttıran bu uygulama saç kılı kadar ince iğne ile saç köklerine enjekte edilerek uygulanır.

PRP tedavisi nedir?

Platelet Rich Plasma kelimelerinin baş harflerinden oluşan PRP, Trombositten Zengin Plazma anlamına gelmektedir. PRP tedavisi saç dökülmesini azaltmak ve tersine çevirmek için uygulanan ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. 3 aşamalı bir işlem olan PRP tedavisi, saç derisinde doğal saç büyümesini desteklemek için kanda bulunan trombosit açısından zengin plazma kullanılır. Kişinin kendi kolundan alınan az miktarda kan, santrifüj işleminden geçirilerek trombositten zengin hale getirilerek yeniden kişiye tedavi amaçlı enjekte edilir. PRP tedavisi enjekte edilen bölgedeki kan dolaşımını artırır ve saç dökülmelerine karşı belirgin bir etki gösterir.

Hangi yöntem daha etkilidir?

Saç dökülmesinin birden fazla sebebi olduğu için öncelikle dökülmenin hangi sebepten kaynaklandığı tespit edilmelidir. Bunun için tedavi öncesinde hastanın saç dökülmesine sebep olabilecek tüm faktörler araştırılır. Hastaya kan tahlili ve ayrıntılı saç analizi teknikleri uygulanır. Saç kaybına neden olan başka tıbbi rahatsızlıklar varsa öncelikle bu hastalıkların tedavi edilmesi sağlanır. Sonrasında destekleyici tedavilerden olan PRP ve saç mezoterapisi uygulanabilir. Herkes için geçerli ve etkili olan tek bir tedavinin varlığından söz edemeyiz. Bunun için kişiye özel inceleme yapılmalı ve uygun tedavi yöntemine karar verilmelidir.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

https://www.drrengin.com/tr/sac-dokulmesi

https://www.mezoterapiklinik.com/