Varis tedavisi gerekli mi?

Varisler çoğu kişi tarafından önemsenmemekte ve önemsenmediği için genellikle tedaviye başvurulmamaktadır. Tedavi edilmeyen varisli damarlar çeşitli olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Varisler tedavi edilmediği takdirde sürekli ağrı, yorgunluk hissi, bacakta ve ayak bileklerinde şişlikler gözlemlenir. Varislerin yol açtığı ciddi tıbbi problemler ise hiperpigmentasyon, lipodermoskleroz, venöz bacak ülserleri, spontan kanama, yüzeyel tromboflebit olarak sıralanabilir. Varikoz damarlarının ciddiyet derecesini bilmiyorsanız uzman bir doktordan destek alarak tedavinin gerekliliği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Varisli damarlar neden sağlık sorunlarına sebep olur?

Varisli damarlarda kan birikimi olmaktadır ve bu noktalara oksijen ile besinler iletilmemektedir. Ayrıca damarlar yüksek basınca karşı dayanıklı değildir, kırmızı kan hücreleri ile sıvının bacağın dokularına sızması gerçekleşir. Bu durum ağrılara ve bacakta şişmelere neden olur. Dokulardaki kırmızı kan hücreleri kronik enflamasyona neden olur ve dolayısıyla cilt renginde değişimler meydana gelerek koyulaşmalar oluşur. Koyu renk değişikliğine hiperpigmentasyon denir. Cilt ve cilt altındaki yağlar zamanla iltihaplanırsa dokularda değişim meydana gelir ve sertleşir. Değişen ve sertleşen bu dokuya ise lipodermoskleroz denir.

Bunun haricinde kronik venöz yetmezlik olduğu durumlarda ise zamanla venöz bacak ülseri meydana gelebilir. Variköz venlere bağlı ülserler ağrılıdır ve iyileşmesi oldukça zordur. Bazen ülserler, damarlardaki geri kan akışı düzeltilinceye kadar iyileşemez. Bu noktada varislerin erken teşhisi ile tedavisi oldukça önemlidir.

Varisler kanamaya sebep olabilir!

Varisli damarlar tedavi edilmediğinde spontan kanamalar olabilir. Damarlar üzerindeki cildin incelmesine bağlı olarak damar dış dünyaya maruz kalmakta ve kolayca yararlanması mümkün olmaktadır. Giysiler, yatak örtüleri vb. bacak ile temas halinde olan yüzeyler varisli bacaklarda kanamaya sebep olabilir. Ayrıca bu sebepten oluşan kanamalar neticesinde kan kaybı ciddi sonuçlar doğurabilir.

Varis oluşumundan emin değilseniz öncelikle uzman hekim kontrolüyle doğru tanının konulması gerekir. Daha sonrasında uygun tedavi yöntemleriyle varislerinizden kısa sürede kurtulabilir, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz. Bunun haricinde varisli damarlarınızı tedavi ettirmeniz gerekip gerekmediği konusunda da uzman hekimden bilgi alabilirsiniz.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

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