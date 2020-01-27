Erkeklerde cinsel korkular

Cinsellik zaman zaman kaygıları da barındıran bir durumdur. Şu unutulmamalıdır ki her ne kadar cinselliğin mekanik bir yönü olsa bile, birçok şey beynimizde şekillenir. Cinsel istek, uyarılma ve orgazm beynimizde oluşur. Bunun bir sonucu olarak aklımızdaki sorular cinselliği olumsuz yönde etkileyebilecektir. Erkekler cinsellikte bir problem yaşadıklarında, bunun kalıcı bir soruna dönüşeceğini ve kendisini yaşam boyu etkileyeceğini düşünürler. Bu da cinsel yaşamı olumsuz yönde etkiler. Ayrıca cinsellikle ilgili yanlış bilgilerimiz bizi daha fazla endişeye sevk eder.

Erkelerde cinselliği etkileyen 10 korku

1. Erken boşalma

Birçok erkek; cinsellik esnasında çabucak boşalır. Bu da cinselliği boşaltma konusunda korku yaratır. Hatta bazı erkekler giriş dahi yapamadan boşalırlar. Bu korku nedeniyle cinsellikten kaçınabilirler.

2. Sertleşme problemleri

Erkekler bir kez cinsellikte sertleşme sorunu yaşadıklarında, tekrar yaşar mıyım korkusuna kapılırlar. Cinsellik esnasında sürekli penislerinin sertliğine odaklanırlar. Bu da alınan hazzı azaltır. Bunun neticesinde; sertleşme sorununu gerçekten oluşturur.

3. Performans kaygısı

Çoğunlukla erkeklerde cinsellikte performans önemlidir. Erkekler hayatları boyunca cinselliğe hep ve her zaman hazır olmaları bilgisiyle yetişirler. Bu nedenle riske bile giremezler. Korku nedeniyle genç erkekler bile, cinsellikten önce ilaç kullanırlar. Hatta çok yakın zamanda cinsel gücü artıran ilaçları içeren içecekler çok favori iken, yasaklandı.

4. Penis boyutu korkusu

Erkekler genel olarak penis boyutlarından memnun değillerdir. Özellikle genç erkekler bu konuda daha hassastırlar. Ülkemizde ortalama penis boyu (sertleşmiş) yaklaşık 13 cm’dir. Sertleşmiş penisin boyu 7,5 cm’den küçükse, bu boyut mikro penis (küçük penis) olarak adlandırılabilir. Ancak yapılan bilimsel araştırmalarda; büyük penisin, cinsel eşte doyumu çok etkilemediği görülmüştür.

5. Eşcinsel olma korkusu

Birçok erkek; özellikle ergenlik döneminde eşcinsel olup olmadığını sorgular. Bu durum çoğunlukla, obsesyon denilen takıntı durumu ile ilişkilidir. Eşcinsel erkekler bu konuda kendilerinden emindirler.

6. Birden fazla cinsel birleşme yaşayamama korkusu

Ergenlik döneminden itibaren, güçlü erkek bir defasında birden çok cinsel birleşme yaşaması gerektiğini öğrenir. Erkeklerin yaşam boyu bunun peşinde zaman harcarlar. Oysa bir gecede sadece bir kez boşalma sağlıklı bir durumdur. Yani problem olarak değerlendirilemez.

7. Mastürbasyon

Birçok erkek fazla mastürbasyon yapmanın, kendisini cinsellikten soğutacağından korkmaktadır. Aksine mastürbasyon yapmanın cinselliğe herhangi bir zararı olmadığı gibi katkısı bile olduğu söylenebilir.

8. Vajinaya dokunamama korkusu

Bazı erkekler vajinaya dokunmaktan kaçınırlar. Bu durumdan tiksinirler. Bu durum çoğunlukla takıntı hastalarında görülür. Tedavi gerektiren bir durumdur.

9. Cinsel istekte azalma

Zaman zaman insanlar zihinlerinin çok meşgul olduğu zamanlarda, bazı ilaçları kullanırken ya da depresyon gibi durumlarda cinsellikten uzaklaşırlar. Cinsel isteksizlik gelişir. Bu da “cinsel hayatım bitiyor mu?” korkusunu beraberinde getirir. Böyle durumlarda endişelenmeden, ilaç kullanıyorsa doktoruna başvurması uygundur. Diğer durumlar için klinik psikolog ya da psikiyatriste başvurmaları uygun olmaktadır.

10. Ameliyat sonucu cinselliğim gidecek mi korkusu

Özellikle kalp ameliyatı ya da anjiyo geçirenlerde cinselliğinin gideceğine dair korkular vardır. Bu kişiler, cinsel gücü artıran ilaçları da kullanamayacaklarından dolayı, daha da korkmaktadırlar. Oysa bu operasyonların cinsel güce etkisi yoktur.

Psikiyatrist

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney