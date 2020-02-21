Kadınlarda Cinsel Korkular

Cinsel işlev bozuklukları arasında en yaygın olan durumlar, cinsel korkulardır. Cinsel korkular, kişinin cinsellik alanında hissettiği ileri düzeydeki korku halleridir. Ne yazık ki bu korkular genelde gerçekliğe aykırıdır. Buna rağmen ikna ile ortadan kalkması oldukça zordur. Çoğunlukla cinsel korkuların fobilerin arkasında kişilerin etraftan duydukları abartılı, gerçeklerden uzak cinsellikle ilgili bilgiler yatmaktadır. Bu bilgileri edinen kadınlar, cinsellik esnasında ya da öncesinde yüksek düzeyde kaygı duyarlar. Bazı kişilerde; cinsel korkuların arkasında cinsellikle ilgili yaşanmış şiddetli kötü anılar mevcuttur.

Kadınlarda en yaygın cinsel korkular şunlardır:

1. Vajinismus

Cinsel birleşme esnasında bacakları kapatma, itme gibi davranışlarla ile beraber cinsel birleşmeye izin verememe durumudur. Yani kadın birleşmeden korkar. Bu her cinsel birleşme durumunda tekrarlar. Elli kadından birinde bu sorun görülür. Bunun nedeni genelde cinsel birleşme ile ilgili kadınların etraflarından duydukları yalan yanlış bilgilerdir. Bunun sonucunda; kadının çok acı çekeceği, şiddetli kanama olacağı, birkaç gün oturamayacağı gibi, abartılı gerçeği yansıtmayan korkular vardır. Bu yanlış bilgiler sorunun başlamasında en önemli etkendir.

2. Kendini göstermek, isteklerini belli etmek

Birçok kadın cinsellik esnasında tutuk davranırlar. Bunun nedeni; cinsellikte isteklerini belirttiği ya da farklı isteklerde bulunması, erkek tarafından hafif kadın olarak algılanma korkusudur. Yanlış ve kötü anlaşılmamak için birçok kadın isteğini belirtmekten kaçınırlar.

3. Eşiyle cinselliği konuşmak

Kadınların büyük bir kısmı; küçüklükten itibaren cinsellikle ilgili ayıp, yanlış gibi konuşmalarla cinsellikle ilgili konuşmalardan uzak tutulmuşlardır. Oysaki cinsellikte kendini ifade etmek önemlidir. Hatta eşle cinselliği konuşmak; hem cinsel isteği hem de doyumu artırır. Bununla birlikte, isteklerini söylemek ve de karşı tarafın isteklerini öğrenmek cinsellikteki hazzı artırır. Cinsellik gibi hayatın önemli bir alanını ihmal etmek uygun değildir.

4. Orgazm olamamak.

Birçok kadın orgazm olamamaktan yakınırlar. Bu durumun birçok nedeni vardır. Bunlar: eşin sadece kendisini düşünmesi, yeterince ön sevişme olmaması, eşin erken boşalması gibi. Orgazm olamayan kadın süreçte hiçbir zaman orgazm olamayacağını düşünür, bu da korku oluşturur.

5. Mastürbasyon

Küçük yaştan itibaren kız çocuklarına, cinsel organlarıyla oynarlarsa, kızlık zarını kaybedecekleri korkusu aşılanır. Bu nedenle erkeklerin mastürbasyonu normal görünürken, kızlara korku nedeniyle uzak dururlar. Oysa erkek için de, kadın için de mastürbasyon normal bir durumdur.

6. Beğenilmeme korkusu, karanlıkta cinsellik

Kadınlar bazen kendi bedenini beğenmeme ya da cinsellikten utanma nedeniyle tamamen karanlıkta sevişirler. Hatta eşi buna zorlarlar. Oysa eşin kendini beğenip beğenmediğini sormak bu korkuyu ortadan kaldırır.

7. Meniden korkma

İnsanlar ilk cinsel bilgileri çevreden alırlar. Bu bilgilerin birçoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Kadınların bir kısmı meninin kirli ve mide bulandırıcı olduğu bilgisiyle yetişir. Oysa meni sterildir. Ancak kendini ve yatağı kirleteceği korkusuyla meniye dokunmaktan korkarlar. Hatta bir kısmı yatağı kirleteceği korkusuyla, cinsellikten önce yatağa farklı bir çarşaf ya da bez sererler.

8. Erkek cinsel organından korkma

Bir kısım kadın erkek cinsel organın zarar vereceği korkusuyla, ona dokunmaktan korkabilirler. Hatta bu nedenle eşinin çıplak yatmasına karşıdırlar. Bunu bir sonucu olarak bu kadınlar cinsellik yaşamaktan korkar ve kaçınırlar.

9. İlk gece korkusu

Daha çok vajinusmuslarda olmasına rağmen; bizim gibi kapalı toplumlarda sıkça görülür. Bunun nedeni geleneklerden kaynaklanmaktadır. Çarşaf gösterme gibi kalkmaya yüz tutmuş gelenekler, hala bu korkunun oluşmasında büyük rol oynar. İlk gece korkusunda ilk cinsel birleşme ve bunun hakkındaki bilinmezlik ya da yanlış bilgiler rol oynar. Bugün günümüzde cinsel bilgilere ulaşmak (medya internet, kitap yoluyla) daha kolay olsa da, birçok kişi cinsellikle ilgili bilgileri çevrelerindeki kişilerin anlattıkları deneyimlerden öğrenmektedirler. Bu anlatılan deneyimler genelde gerçeklikte uzak ve korkutucudur. Bu yanlış bilgiler; aşırı ağrı, aşırı kanama, aşırı acı hatta cinsellik esnasında kenetlenme gibi bilgilerdir.

10. Kızlık zarını kaybetme korkusu:

Kız çocukları kızlık zarını kaybetme korkusuyla büyütülmektedir. Eğer kızlık zarını kaybederse evlenemeyeceğini düşünerek aşırı korku yaşarlar. Bu nedenle yüksekten atlama, bisiklet sürme, mastürbasyon yapma gibi davranışlardan korku nedeniyle sakınırlar.

Bu korkular, kadınları cinsellikten uzaklaştırırlar. Eğer bu sorunlar cinselliği bozacak ölçüde olursa, mutlaka bir profesyonelden yani psikiyatrist ya da klinik psikologdan yardım almalıdırlar.

Psikiyatrist/Psikoterapist

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney

http://ridvanuney.com/