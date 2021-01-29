Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birçok alışkanlığımız değişti. Selam vermekten tutun, tokalaşmaya kadar yeni durumlara adapte olduk. Doğal olarak cinsellikle ilgili alışkanlıklarımız da değişmeli. Maalesef yakın temas bu virüsün yayılmasını artırmaktadır.

Pandemi döneminde cinsellikte altın kurallar:

1. Günübirlik, tanımadığınız kişilerle yakınlaşmaktan kaçının.

2. Bar, gece kulübü gibi yerlerde, müzik ve alkolün etkisiyle hızlı yakınlaşmalar olabilir. Kuralları unutmayın ve lütfen ihmal etmeyin. Bu kurallara ev partilerinde de uyun.

3. Cinsellikten önce mutlaka ellerinizi yıkayın, hatta mümkünse duş alın.

4. Cinsellikte yüz yüze pozisyonlardan uzak kalın.

5. Gerekirse maske takmaktan kaçınmayın.

6. Öpüşmekten uzak durun.

7. Eğer hastalık riskiniz varsa, bunu mutlaka karşı tarafa iletin.

Cinsellik eyleminin, sizi koronayla tanıştırmasına izin vermeyin. Cinsellik gerçek bir ihtiyaçtır, ancak bu dönemde ihtiyaçlarımızı giderirken lütfen daha dikkatli olun.