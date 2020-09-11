DSÖ açıkladı! İşte Covid-19 aşı sonuçlarının ortaya çıkacağı tarih

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığını anımsattı.

Bu denemeler sonucunda Covid-19 tedavisinde "deksametazon" isimli ilacın, durumu kritik ve şiddetli olan hastalarda etkili olduğunun kanıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bazı ilaçların etki göstermediğini bazılarının denemelerinin ise hala sürdüğünü söyledi.

"35 aşı insanlar üzerinde deneniyor"

Ghebreyesus, dünya genelindeki Kovid-19 aşı çalışmaları hakkında ise "Şu anda 180 aşı geliştirilme aşamasında. Bunlardan 35'i insanlar üzerinde deneniyor. Tarihte hiçbir hastalık araştırmalarda böylesine hızlı bir ilerlemeye tanık olmamıştır. Bu, dünyanın son yıllarda yaptığı bilim ve teknolojideki inanılmaz ilerlemelerin bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 için etkili bir tedavi bulunması için mevcut araştırmaların daha da hızlandırılması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, ortaya çıkacak ürünlere, mümkün olabildiğince fazla insanın erişmesi gerektiğini kaydetti.

Ghebreyesus, salgında en büyük korkusunun ise "küresel dayanışma eksikliği" olduğunu tekrarladı, dünyaya salgına karşı birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

Covid-19 aşısı için ne zaman üretime geçilecek?

Basın toplantısında, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da soruları cevapladı.



Swaminathan, dünyada halen insanlar üzerinde denenen 35 aşının üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin sorusu üzerine, aşı çalışmaları sürecinde yeterli veri ve insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.



Swaminathan, "Covid-19 klinik denemelerinin zaman aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu konuda acele edemeyiz" dedi.

En az 6 ay güvenlik kontrolleri yapılması gerekiyor



Güvenli ve etkili bir aşının ortaya çıkabilmesi için 10 binlerce insanın klinik denemelere katılmak için başvuru yapması gerektiğine işaret eden Swaminathan, "Dolayısıyla temmuz ayında birkaç deneme başladığı için yıl sonu itibarıyla geçici sonuçlar da olsa bazı sonuçlar almaya başlayabiliriz." bilgisini paylaştı.



Swaminathan, bir aşının piyasaya sürülmeden önce en az 6 ay güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.