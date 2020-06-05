DSÖ'den 'mutasyon' iddiasına cevap: Daha bulaşıcı veya ölümcül...

Tüm dünyaya yayılarak pandemiye yol açan Covid-19 salgınında ikinci dalga ve mutasyon iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Birçok bilim insanı virüsün mutasyon geçirerek daha da öldürücü bir hale gelme olasılığından bahsederken Dümya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu iddiaları reddetti. Dr. Maria Van Kerkhove, “RNA virüslerinde olduğu gibi zaman içinde normal değişimler gösteriyor. Bu değişimlerden hiçbiri hastalığı daha bulaşıcı veya ölümcül yapmıyor” açıklamasında bulundu.

'Salgın henüz bitmekten çok uzak'

Dünyanın birçok bölgesinde normalleşme adımları atılmasına da değinen Kerkhove, buna rağmen salgının ABD, Meksika ve Brezilya’da hızla can almaya devam ettiğine dikkat çekti. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının hala çok önemli olduğunu ifade eden Kerkhove, “Salgın henüz bitmekten çok uzak. İnsanlar yasaklardan yoruldu. Ancak kısıtlamaları yavaşça kaldırmalı ve önlemleri uygulamalıyız” dedi.

'Kısıtlamalar öfke ve hayal kırıklığı yaratabilir'

Kerkhove, bu şekilde bir yol izlenmezse ekonomik açıdan daha yıkıcı sonuçların doğabileceğini de vurgularken, “Salgında kontrolü kaybeden ülkeler daha sert kısıtlamaları ve karantina kurallarını yeniden devreye sokabilir. Bu da insanları hayal kırıklığı ve öfke duymaya sevk edebilir” diye konuştu.