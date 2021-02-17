Dudak Yarası Nasıl Geçer? Dudak Yarasına Ne İyi Gelir?

Dudak yarası, mevsimsel değişiklikler, yetersiz beslenme, yorgunluk gibi nedenlerden dolayı meydana gelir. Karşınızdaki kişi konuştuğu zaman dudaklarına bakma eğiliminiz olduğu için dudak ve ağızda oluşan yaralar çoğu zaman rahatsız eder.

Dudak Yarasına Ne İyi Gelir?

Hassas bir yapı olan dudaklarda meydana gelen yaraların kimi zaman kapanması zor olsa da bazı yöntemler sayesinde dudaklardaki yaralar hafifletilebilir. Yaranın boyutuna göre dudağınızda oluşan yaraların geçmesi için farklı yöntemler kullanmanız gerekebilir. En çok kullandığımız bölgelerden biri olan dudaklar, konuşurken kendimizi ifade etmemizi ve yemek yememizi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Dudaklarda oluşan uçuk ve yaralar iltihaplanarak canınızı yakar. Pürüzsüz ve sağlıklı dudaklara kavuşmak için doğal yöntemleri kullanabilirsiniz.

Dudak Yarasını Geçirmek için Kullanabileceğiniz Doğal Yöntemler

Çay ağacı yağı, dudakta oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Çay ağacı yağını su ile seyrelterek kullanmanız dudaklarda yanık oluşma riskini azaltır.

Gül suyuna biraz zencefil katarak macun kıvamına getirdiğiniz karışımı yara olan bölgelere uygulayabilirsiniz. Zerdeçal, iltihap giderici ve antiseptik özelliği sayesinde dudakta oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Salatalık dilimlerini dudağınızın üzerine koyarak dudağınızda oluşan yaraların iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Bir bardak suyun içine bir tutam tuz ekleyerek dudaklarınızın tedavisi için yara olan bilgeye sürebilirsiniz. Pamuğu tuzlu suyun içine batırarak dudaklarınıza sürerek yaraların iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Ağız Yarası Neden Olur?

Ağız yarası, her insanın ömründe en az bir kere yaşadığı bir sağlık sorunudur. Vücudun direncinin düştüğü zamanlarda ortaya çıkan ağız yarası, daha çok salgınların ve hastalıkların çok olduğu mevsim geçişlerinde artış gösteriyor. Bu yaralar, genellikle hayati tehlikeye neden olmazken günlük yaşamı ve yaşam standartlarını önemli ölçüde düşürüyor.

Yapılan küçük ağız hareketleri, ağız yaralarının acımasına ve derinleşmesine neden olabiliyor. Yaralar nedeni ile çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ve içeceklerin tüketimi de zorlaşıyor. Bunun asıl nedeni ise, yaraların hassas ve ağrılı olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda ağız yaraları, kötü bir görüntüye neden oluyor ve sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Ağız yarasını gidermek için gargara yapabilir ve doğal yöntemlerle ağız yaralarının geçmesini sağlayabilirsiniz.