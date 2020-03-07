Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır?
07.03.2020 - 11:27 |

Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz?

Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır?

Görsel: *8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneren Clara Zetkin (solda) Rosa Luxemburg ile.


Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler'in sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.


Kaynak:wikipedia

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay Aslan’da ilerlerken kendinizi daha pozitif ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek güzel bir fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha fazla ifade edebilir, güzel şeylere odaklanabilirsiniz. Ayrıca evinizle de daha yakından ilgilenme durumu var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizi yaratıcı şekilde ifade etmek zor değil. Görüşmeler, ziyaretler ve konuşmalar açısından kendinizi daha çok güvenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapacaksanız biraz daha gerçekçi olmanızda fayda var. Bugün pek çok konuda daha cömert davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda büyürken, şahsi alanda kendinizi ortaya koymanız zor olmayacak. Dikkat çekmek konusunda başarılı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün olaylara biraz daha objektif gözle bakmanız daha yerinde olacak. Kimi zaman kendinizi daha düşünceli bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal açıdan daha pozitif bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir araya gelmek ve gelecek yönünde düşünmek faydal olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi öne çıkarabilecek konular ve sorumluluklar da olabilir. Olaylar karşısında daha esnek kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi anlatmak ve yaymak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Uzaklarla ilgili bir konu da size yeni imkanlar getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün önyargılarınıza dikkat etmenizde ve biraz daha esnek olmanızda fayda var. Duygusal açıdan test edilebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konularda daha esnek olmaya çalışmalısınız. Evlilikte ve karşılıklı konularda hassasiyet içeren durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün daha verimli ve çalışkan olmaya çalışın. Yaratıcı alanda yapabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzNişanın Sona Ermesi
Tülin Açıkbaş
Tülin Açıkbaş‘GLUTATYON’ NEDİR?
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz Kapağı Estetiği Nedir?
Diyetisyen Ecem Bozbel
Diyetisyen Ecem BozbelGastritte Beslenme Tedavisi
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVAJİNİSMUSLU ÇİFTLER
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaÇene İmplantı
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakOrta yaş sendromunun etkileri
Op.Dr.Eser Aydoğdu
Op.Dr.Eser AydoğduFibrocell ile yaşlanmaya çözüm
Hülya Nida
Hülya NidaBaşak burcunda Dolunay
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluKahve özünün faydası
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya
Yükselen Balık Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Balık Burcu Mart 2020 Yorumu
Yükselen Kova Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Kova Burcu Mart 2020 Yorumu
Yükselen Oğlak Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Oğlak Burcu Mart 2020 Yorumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir anneye asla söylenmemesi gereken şeyler

Bir anneye asla söylenmemesi gereken şeyler

Kegel egzersizi nasıl yapılır?

Kegel egzersizi nasıl yapılır?

Kadın sağlığına iyi gelen 7 besin

Kadın sağlığına iyi gelen 7 besin

Çalışan anneler için etkili zaman yönetimi

Çalışan anneler için etkili zaman yönetimi

Sıradaki Haber