12.08.2013 - 14:23 |
Düşes Kate'in mide bulantısı formülü
İngiltere veliahttı William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate’in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın meşhur siyah incirinin hasadına başlandı.
İngiltere veliaht prensi William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate’in sabah bulantılarına karşı Bursa inciri yediğinin ortaya çıkması bütün dünyanın gözünü Bursa’ya çevirdi. Düşes Kate’in siyah incir yemesiyle ilgili İngiliz gazetelerinde çıkan haberler Bursa siyah incirinin büyük tanıtımını sağladı.
Daily Mail’in haberine göre, Düşes Kate kendisini hamileliğinin ilk haftalarında hastanelik eden bulantılara karşı çareyi siyah incirde buldu. Demir ve B6 vitamini ile sindirimi kolaylaştıran enzimler açısından en zengin meyvelerden biri olan incirin Kate’e iyi geldiği bildirildi.