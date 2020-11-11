Dutun Faydaları Nelerdir? Dut Yaprağı Kurusunu Neye İyi Gelir?

Dut ve dut yaprağı, birçok hastalık için etkili bir şifa kaynağı. Alternatif ve geleneksel tıbbı, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip edenler dut meyvesi ve yaprağını özellikle faydaları bakımından mercek altına alıyor. Beyaz ve siyah renkleri ile tanınan dut; lezzeti ile de damak tadına hitap ediyor. Lezzet ve şifa kaynağı tanımlarını kendisinde birleştiren bu güzel meyveye dair çeşitli araştırmalar günümüzde de hız kesmeden devam ediyor.

Dutun Faydaları Nelerdir?

Dutun başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

- Sindirim sistemine yardımcı olur. İnsan vücudunun günlük ihtiyacının yüzde onunu tek başına karşılayabilen diyet lifi içermektedir. Bu diyet lifi, yiyeceklerin sindirim boyunca hareketini hızlandırarak kabızlık ve şişkinlik gibi oluşumları azaltmaktadır. Ayrıca kramp oluşumlarını da önleyici bir etki göstermektedir.

- Kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını koruyucu bir özellik taşır.

- Doğal bir antibiyotik olan dut, ağız ve diş sağlığı için oldukça yararlıdır.

- Sağlıklı saçlar içinde önemli faydaları bulunmaktadır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

- Bazı kanser türlerini önleyici bir etkiye haizdir. Antioksidanlar ve bitki besinleri bakımından zengin olan dut, tümör hücrelerinin büyümesini, yayılmasını durdurur. Anti kanser özelliklerine haiz resveratrol içerir. Kolon kanseri, cilt kanseri, tiroid ve prostat kanseri ile mücadelede yardımcıdır.

- Kemik dokularının oluşmasına yardımcı olur.

Dut Yaprağı Kurusunu Neye İyi Gelir?

Dutun meyvesi kadar yaprağı da pek çok hastalık için etkili bir şifa kaynağıdır. Dut yaprağı kurusu, kan şekerini dengeler. Karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır. Kalp sağlığı içinde dut yaprağı kurusu kullanımı önerilmekte olup kullanım şekli ve miktarı bakımından uzman bir doktora danışılması uygun olacaktır. Dut yaprağı kurusunun öne çıkan faydalarından birisi de ağrı kesici özelliğinin bulunmasıdır. Antioksidan kaynağı olarak pek çok kişinin yakındığı ve çareler aradığı kansızlık tedavisinde kullanılmaktadır.

Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Dut yaprağı, vitaminler ve mineraller yönünden bir hayli zengin olup birçok faydası bulunmaktadır. Vücudun savunma sistemini güçlendirmesi ve kronik hastalıklara karşı etkin bir koruma sağlaması öne çıkan önemli yararları arasında göze çarpmaktadır. Boğaz ağrısı ve bronşit tedavisinde tüketimi tercih edilen meyvelerdendir. Öksürük giderici etkisi vardır. Karaciğerdeki hücrelerin temizlenmesinde yardımcıdır. Egzama hastalığına destek amaçlı kullanılmaktadır.

Dut Kurusunun Yararları

Kış mevsiminde yaş olarak tüketilemeyen dutun kurutulmuş olarak tüketilmesi hem vücudun tatlı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması hem de insan sağlığına sağladığı pek çok fayda ile tavsiye edilmektedir. Doğal bir antibiyotik olan dut kurusu, kan yapıcıdır. Karaciğeri güçlendirir. Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur. İdrar söktürücü etkiye haizdir.

Dutun İçeriğinde Neler Bulunur?

Dutun içeriğinde vücudumuz için son derece önemli olan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, fosfor, potasyum ve kalsiyum bulunmaktadır. Bununla birlikte önemli bir miktarda lutein, zeaksantin, filokütin, diyet lifi, resveratrol, antosiyanin ve türlü polifenolik bileşikler dahil olmak üzere zengin organik bileşikler vardır.

Dut Yaprağı Çayı Tarifi

Dut yaprağı çayı için dört adet kurutulmuş dut yaprağı ve bir litre su gereklidir. Yapılışında ilk olarak bir litre su bir kabın içerisine dökülerek kaynatılır. Kaynadıktan sonra suyun içerisine dört adet kurutulmuş dut yaprakları eklenir. Bu şekilde yaklaşık olarak iki saat boyunca demlenme sağlanır. Demlenme gerçekleştikten sonra elde edilen çay, sabah ve akşam olmak üzere günde iki bardak içilir. Dut yaprağı çayının yemeklerden önce içilmesi tavsiye edilmektedir.