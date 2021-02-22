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22.02.2021 - 10:20 |

Düztabanlık Nedir, Nasıl Anlaşılır? Düz Tabanın Tedavisi Var Mı?

Ayak sağlığı oldukça önemlidir. Yürüyüş problemi yaşamamak için çok küçük yaşlardan itibaren ayak yapısı ve yürüyüş özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Bazı kişilerde düz tabanlık görülür. Düztabanlık nedir, nasıl anlaşılır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Düztabanlık Nedir, Nasıl Anlaşılır? Düz Tabanın Tedavisi Var Mı?
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Düztabanlık yetişkin bir kişinin ayağının iç kısmına basması ile ortaya çıkar. Ayakların iç kısmına bakıldığında yukarı doğru bir kavis bulunur. Buna da ayak kemeri denilir. Ayak kemerinin görünmediği kişilerde düz tabanlık ortaya çıkar. 

Düztabanlık Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Ayak ve alt bacaklarda pek çok tendon bulunmaktadır. Bu tendonlar da ayak kemerini oluşturur. Ayaklardaki tendonlar bir arada uygun bir şekilde harekete geçmediği için kemer oluşmaz. Bu duruma da düz taban denilir. Kişiler düz taban olup olmadıklarını kolay bir şekilde anlayabilirler. Bunun için ayakların altı ıslatılır. 

Ayak izinin gözükeceği beton bir yüzeye adım atılır. Daha sonra ayak izi incelendiği takdirde ayak tabanının tamamı görülüyor ise bu düz taban olunduğunu gösterir. Normal ayaklarda ise bir kemer çıkıntısı meydana gelir. Düz tabanlık çocukluk çağında ortaya çıkabileceği gibi yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. 

Düz Tabanın Tedavisi Var Mı?

Düz taban olan kişilerde sorunun şiddetine ve sebeplerine göre tedaviler uygulanabilir. Düz taban olan kişilerde ağrı var ise bu tedavi edilebilir. Ayrıca ağrı ve ya başka bir sıkıntı olmazsa düz taban tedavi gerektirmez. Düz tabanlığın ağrı gerektirdiği durumlarda mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Doktor bu noktada çözüm yöntemleri geliştirilir.

Düz tabanlıktan kaynaklanan ağrılarda ağrı ve şişkinliği azaltmak için buz konulabilir. Ayrıca esneme egzersizleri de yapılır. Ayaklarda meydana gelen ağrıları azaltmak için ilaç kullanılır. Gereken durumlarda fizik terapi de uygulanır. Düz tabanlıkta ayakkabı destekleri, tabanlıklar kullanılabilir. Bazı kişilerde çok ilerleyen vakalarda ameliyat de önerilen yöntemler arasındadır. 

 Düz Tabanlık Sebepleri Nelerdir?

 Yetişkin kişilerde düz taban olmanın pek çok sebepleri bulunmaktadır. Düz tabanlıkta en yaygın nedenler arasında doğumdan itibaren oluşan anormallikler olabilir. Ayrıca esnemiş ve ya yırtılmış tendonlar, arka tibiyal tendonda hasar ve ya iltihaplanmalar da en önemli nedenler arasında gösterilir. Bunun yanı sıra kırık ve ya çıkık kemerler, romatoid artrit gibi sağlık sorunları ve sinir hasarları sonucunda düz tabanlık ortaya çıkar. Obezite, diyabet, gebelik ve yaşlanma gibi hastalıklar da düz tabanlık sebepleri arasında yer alır. 

Düz Tabanlık Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde çoğu kişide düz tabanlık görülüyor. Düz tabanlığın da belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Pek çok kişi düz taban olduğunu fark etmediği gibi fark ettiklerinde de tedaviye ihtiyaç duymazlar. Kişilerde çabuk yorulma, topuk ve kemer kısmında oluşan ağrı ve ayak tabanlarının şişmesi düz tabanlığın belirtileri arasında yer alır. Düz taban kişiler parmak ucunda hareket etmekte zorlanırlar. Ayak ile ilgili olan hareketler kısıtlıdır.

Düz taban olan çoğu kişide ayaklar şişebilir. Sırt ve bacak ağrıları da çok sık görülür. Özellikle uzun süre ayakta durulmaz. Düz taban olan kişilerde çoğu zaman nasır oluşumu gözlenebilir. Bu kişilerde yürüme bozukluğu da çok sık görülür. Ayağın belli bölgelerinde nasır oluşur. Düz taban olan kişiler uzun süre yürüdükleri takdirde ayaklarında ağrılar oluşur.

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