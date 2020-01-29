Kilo vermek başarı ve başarısızlık arasındaki fark gibi görünür. Kilo verme hedefine ulaştıysanız başarılısınızdır. Halbuki bazen metabolik nedenlerle kilo verme hedefinizi tam tutturamasanızda süreçte öğrendikleriniz sizi başarılı kılar.

Size uygun, yaşamınızda daha sonra da devam ettirebileceğiniz şekilde planlanmış programlar ile belirlenen gerçekçi hedefler sizi daha en başında motive eder. Sağlıklı yaşama geçişte bir ara uygulama sağlar.

Sadece kilo verme amacıyla başlanan zorlayıcı programlar ile daha en başından bütün motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Uygulamada yaşadığınız zorluk içten içe bunun ömür boyu uygulanamayacağı, hatta o haftanın bile zor geçeceğini söyleyerek, diyeti çoktan bırakmanıza ve inancınızı kaybetmenize neden olur.

Sonuca değil sürece odaklanın!

Sonuç kaç kg olmak istediğiniz olabilir ama sürece odaklanmazsanız hedefinize ulaştıktan sonra yine eski kilonuza dönebilirsiniz. Hedefe odaklanırsanız sürece giden yolda öğrenmeyi kaçırırsınız. Beslenmede her zaman söylediğim şey beslenmeyi öğrendikçe özgürleşirsiniz. Öğrenirseniz neyi nasıl yiyebileceğinizi daha iyi dengeleyebilirsiniz. Sonuca ulaşmak için önce eskisinden farklı neler yapılıp hangi adımlar atılmalı planlanmalı ve eski işe yaramayan alışkanlıkları değiştirmeye odaklanıp süreçten kilo vermenin yanında yararlı alışkanlıklar kazanmaya çalışmalısınız.

Sürece odaklanan gerçekçi hedefler için 5 aşama;

1) Detaylı bir hedef belirlemelisiniz. Kilo vermek için su içmek detaylı bir hedef sayılmaz, düzenli olarak her gün günde 3 litre su içmek detaylıdır.

2) Ölçülebilir bir hedef belirlemelisiniz. Hedefi ölçmek hedefe ulaşmada başarılı olup olmadığınızı tartmak için önemlidir. Haftada 4 gün 40 dakika yürüyüş yapmak ölçülebilir.

3) Ulaşılabilir bir hedef belirlemelisiniz. Hedefinize ulaşmak için gerçekçi olmalısınız. Bundan sonra uzun saatler çalıştığınız iş yerine her gün yemek yapıp götürmek, yeterli vaktiniz yokken gerçekçi değildir. Öğle yemeklerinde daha sağlıklı tercihler yapmak daha gerçekçi ve uzun vadede faydalıdır.

4) Size ait bir hedef belirlemelisiniz. Sizin olmayan başkalarının sizin üzerinize biçtiği hedefleri sahiplenmeye çalışmamalısınız, kendiniz bedeninize ait önceliklerinize göre bir diyetisyenden destek alarak hedefinizi belirlemelisiniz.

5) Belirli bir zaman ile hedef belirlemelisiniz. İlk hedef son hedef gibi belirli kilolara ulaşma aralıklarını takvimde işaretleyerek kendinizi hedefinize karşı hem motive edersiniz hem de ulaşılabilir olduğunun zaman bilinciyle hareket edersiniz. Normalde tek bir son hedef belirlemek korkutucu olabilir ama hedefi bölmek yolda başardığınız zamanları da görerek motivasyonunuzu yüksek tutar.

Hedefleriniz için kendinizi kapatmayın!

Sırf hedefe ulaşmak için kendinizi sosyal ortamlardan, gezilerden vb soyutlamamalısınız. Ya da başınıza beklenmeyen bir şey geldiğinde battı balık moduna geçmeden oradan nasıl sıyrılabilirsiniz bunun için çabalamalısınız. Asıl bu dönemlerin üstesinden gelebilenler, nasıl üstesinden geleceğini araştıranlar hedeflerini korumada başarılı oluyorlar. Bırakın hayat doğal akışında aksın siz o akışta doğru tercihler yapmaya planlı ilerlemeye çalışın; yolda öğrenmek her zaman yolunuzu bulmanıza yardım eder.

Hedeflerinizi ara ara gözden geçirin!

Başlarda çok uzak gördüğünüz hedeflere ulaştıktan sonra yeni eklemeler ile yolunuza devam edebilirsiniz. Yolda ilerledikçe kendinize uygun hedefleri daha net belirleyebilirsiniz. Yolda kendinizi dinlemeyi ve vücudunuzun ne istediğini daha iyi fark edersiniz.

Aslında her birimiz kendi bedenimizin zihin ve beden olarak her yönden artık uzmanı sayılırız.

Sadece kimimiz bedenimizin verdiği seslere kulak veriyor kimimiz kuru gürültüden sesleri duyamıyoruz. Yoksa bedenimizin bunca zaman nelerden ne sonuçlar aldığını, ruhumuzun nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını gayet iyi biliyoruz. Yani bir başkasında işe yaradı diye kendimizi hırpalayarak yapmaya zorlayıp sonuç almayı beklediğimizde aslında tamamen vücudumuzun verdiği cevaplarla bize ne kadar uyumsuz olduğunu anlayabilecek durumdayız.

Bedeni dinlemeyi bilmek için her gün yaptığınız alışkanlıkları ve sonraki hisleri irdelemelisiniz. Bunu yaparak bizi yemeye iten duyguları, egzersiz yapmaktan alıkoyan duyguları doğru yöne çekebilmeyi başarabiliriz. Zihin ile beden arasında bağlantıyı geliştirdikçe, bedeninizin sesini duymak kolaylaşır. Hızlanan dünyada kendi içimize dönüp bedenimizi her yönden dinlemek bizi hedefe ulaştırmada doğru yolda tutar. Yolda edindiğimiz alışkanlıklar da bizi ulaştığımız hedefimizde tutar.

Hedeflerimizde kalabilmek dileğiyle…

http://instagram.com/bwellbybuket