E2 Hormonu Nedir? E2 Hormonu Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Özellikle kadınların merak ettiği e2 hormonu nedir, referans aralıkları nasıl olmalıdır ve hormonun düşüklüğü ya da yüksekliği ne anlama gelir gibi soruları sizin için yanıtladık.

E2 Hormonu Nedir?



E2 hormonu, kadınlarda yumurtalık folikülleri ile üretilen, cinsel işlevsellikten sorumlu bir hormondur. Doğurganlık ve cinselliğin yanısıra, kadınlar için kemik yapısının kuvvetine de katkı sağlar. E2 hormonunun normal seviyelerde olmaması çoğu zaman jinekolojik problemlerin göstergesidir.



E2 hormonu, az bir oranda erkek vücudunda da üretilmektedir. Testislerde üretilen estradiol, spermlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.



E2 Hormonu Kaç Olmalıdır?



E2 hormonu özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar için daha büyük anlam taşır. Bu nedenle jinekolojik testlerde E2 değerlerine dikkat edilir. Ancak, E2'nin istenen referans aralıklarında bulunması sadece kadınlar için değil, erkekler ve çocuklar için de önemlidir.



E2 hormonunun referans aralıkları şu şekildedir:



Erkeklerde: 10 – 50 pg/mL

Menopoza girmemiş kadınlarda: 45 – 400 pg/mL

Menopoza girmiş kadınlarda: 0 – 30 pg/mL

Çocuklarda: 0 – 25 pg/mL



E2 Hormonunun Yüksek Olmasının Nedenleri Nelerdir?



E2 hormonunun yüksek olması kimi zaman tümörlerle ilişkilendirilmektedir. Kadınların yumurtalıklarında, erkeklerin testislerinde veya böbrek üstü bezlerinde tümör olması halinde E2 hormonu yükselebilir.



Ek olarak, siroz başta olmak üzere karaciğer sorunları yaşayan kişiler veya hipertiroidizm hastaları yüksek E2 hormon seviyeleri ile karşılaşabilir.



E2 hormonunun yüksek seviyelerde olması genellikle kadınlarda yumurtalık problemleri ile ilişkilendirilir. Bu durum hamile kalma konusunda zorluk çıkarabilir ve hatta hamile kalmak için alınan tıbbi ilaçların etkisini azaltabilir.



E2 hormonunun yüksek seviyelerde olması, meme ve rahim kanseri açısından da riski artırmaktadır. Ayrıca, erkeklerde göğüs büyümesi ve cinsel arzuda azalmaya neden olabilir.



E2 Hormonunun Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir?



E2 hormonu, genellikle kadınlarda menopozla birlikte düşmektedir. Öte yandan, yeme bozuklukları, kronik böbrek hastalıkları, hipofiz bezinin normalden az çalışması, fazla egzersiz ve turner sendromu gibi birbirinden farklı çeşitli rahatsızlık ve durumlar E2 hormonunda düşüşe yol açabilmektedir. Kadınlarda polikistik over sendromu da E2 hormon seviyelerini kimi durumlarda aşağı çekmektedir.

E2 hormonunun düşük olması, yüksek olması gibi, yumurtalık problemlerine ve hamile kalma konusunda zorluklara neden olabilir.



Kısacası, E2 hormonu, özellikle kadınlar için çok önemlidir. E2 hormonunun, düzenli olarak takip edilmesi gereklidir.