Cilt temizleme araçları denemeye değer mi

Merhaba,

Ben PembeNar güzellik editörü Eda Özdemir. Uzun zamandır işim vasıtası ile birçok ürün ve işlem değerlendirme fırsatı yakaladım. İşlemlerin ne olduğunu ve detaylı getirilerini PembeNar güzellik sayfamızda yer versek de; kendi deneyimlerimi de size kendi köşemden anlatmak istedim.



Yüz serumlarından peelinglere kadar, cilt bakımı söz konusu olduğunda önümüzde geniş bir yelpaze bulunuyor. Cildiniz için doğru ürünü bulduğunuzu varsayalım, peki ya uygulamak?



Eğer bu yazımı okuyorsanız; rutininize hangi cilt bakım araçlarını eklemeniz gerektiğini araştırmaya başlamış olmalısınız. Son dönemde popülerleşen elektrikli yüz temizleme aletleri sizin de ilginizi çekti mi? Ben de bu 'tavsiye' akımına yenik düştüm ve cildinizi titreşim yayarak masaj yapan ve temizleyen aleti denedim.





Öncelikle kesinlikle olmazsa olmaz bir ürün değil. Ancak cilt bakım rutininizi eğlenceli hale getiriyor. İşleri biraz daha kolaylaştırdığı için, cilt bakım rutininize olan sadakatinizi artırıyor diyebilirim.

Bu aletin gözenek tıkanmalarını engellediği, ölü cilt hücrelerinden sizi kurtardığı, yaşlanma belirtilerini azalttığı, cilt bakım ürünlerinin emilimini hızlandırdığı ve sizi daha net, daha parlak ve daha sağlıklı görünen bir cilde kavuşturduğu iddia ediliyor. Oysa bence hiç alakası yok:)



Ben bunun tamamen sizin kullandığınız cilt bakım ürünleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet, aletin yarattığı titreşimler cildinizde kan akışını hızlandırarak yenilenmeyi teşvik edebilir ancak bu alet olmadan da doğru cilt bakımı ürünleri ile cilt temizliği ve bakımı elde edebilirsiniz.

Dediğim gibi olmazsa olmaz bir alet değil.

Şarjları uzun süre dayanıyor.

İşinizi kolaylaştırıyor.

Seçim sizin :)



Sevgilerimle,



Eda Özdemir