Flört 101: Hangi mesaja nasıl cevap vermeliyiz

Gelen mesajlar karşısında bazen ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hem zekice hem de yerinde bir cevap vermek için birçok arkadaşımıza danışıyor; yine de bazen doğru yöntemi ve cevabı bulamıyoruz!



Sizin için bu konuyu işin uzmanı İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım ile konuştum.



''Keep calm, we have Adil Yıldırım''









İşte gelen mesajlar ve onların panzehri :) ...





1. Whatsapp tan konuşalım mı? Numaranı alabilir miyim?



Adil Yıldırım: Bir erkeğin instagram DM den yazışırken aniden whatsapp demesi hoş değil çünkü öncelikle numaranı isteyebilecek kadar senin güvenini kazanmış olması gerekir, bunu yapmadan yani yazışmaların en başında numaranı istemesi saçma sapan

bir davranıştır aynı zamanda senin açından güven veren bir davranış değildir çünkü hiç tanımadığın ve sadece bir miktar goy goy yazışmalar yaptığın bir insana özel numaranı verirsen hele de günümüzde başına ne çeşit belalar açacağını bilemezsin. Adam sapık

olabilir, manyak olabilir, ruh hastası olabilir bu tip insanların çevrede bir çok kadına zarar verdiklerini görüyorsun ve yine de hemen numaranı paylaşıyorsan kendini yalnız hissediyorsun veya duygusal boşluktasın demektir, bunu çözmek için hayatını zenginleştirmeli

ve kendini iyi hissetmeni sağlayan insanları ve hobilerini arttırmalısın. Kendini yalnız hissettiğin sürece böyle güvensiz insanlara şans vermeye devam edersin ve maalesef günün birinde bunlardan bir tanesi sana zarar verebilir.



2. Cevap veremedim ancak yanlış anlama. Sadece mesajlaşmayı sevmiyorum.



Adil Yıldırım: İlk başta buna hadi oradan! Diye yanıt veririm çünkü böyle diyen nice sırtlanların gün boyu çevrimiçi olduklarını görüyoruz, seanslarımızda denk geliyor böyle vakalar, ancak bu adamlar yeni tanıştıkları bir kadına ben yazışmayı sevmiyorum

diyerek bir anlamda bu kadını yazışma sırasına koyarlar yani bekletirler, işte burada sorun başlıyor. Yapmanız gereken şudur: Yazışmayı sevmeseydin sürekli çevrimiçi olmazdın, belki de işlerinle ilgili yazışıyorsun ancak en azından bana bunu söyleme canım

diyerek gülümseyen bir ifadeyle kibarca sizi salak yerine koymaması gerektiğini söylersiniz. Öte yandan bazı adamlar gerçekten sabahtan akşama kadar yoğun şekilde çalışırlar ve özel hayatlarında yazışmalara pek önem vermezler işte böyle adamların söylediklerine

kulak verin ve onları anlamaya çalışın, elbette işkolik erkek eğer sana göre değilse ve gün boyu sana ilgi gösteren bir adamla ilişkide olmak istiyorsan o zaman bu adamla zaman kaybetmezsin ve daha ilgili bir adam bulursun.



3. Bakayım sana, fotoğraf atsana.

Adil Yıldırım: Ben ilişkilerde fotoğraf atılmasına karşı değilim ancak bu aşamaya gelinmesi için en az 6 ay geçmesi gerekir yani daha yeni tanıştığı bir kızdan geceleri resim isteyen bir adam sırtlandır bu konuda şüpheye yer yok, adamın tek

amacı çeşitli fantezilerini yerine getirmek için kızdan resimler almaktır. Bunların daha tehlikeli olanları da vardır mesela ısrarla çıplak resim isteyip ileride bu resimleri bir şantaj malzemesi olarak kullanırlar, dolayısıyla kızlara tavsiyem kesinlikle

resim paylaşmayınız. İlişkide ilk birkaç ayı geride bıraktınız ve adam size güven veriyor her şey yolunda görünüyor yine çıplak resim falan atmayın bu tip şeylerden uzak durun ancak gülümseyen selfie ler veya ofiste çalışırken bilgisayar karşısında çekilmiş

bak çalışırken bile seni düşünüyorum anlamına gelecek profil resimleri erkeği size bağlayacaktır.

4. Buluşalım mı?



Adil Yıldırım: Bu kısa ve öz soruya daha ilk sorulduğu anda evet yanıtı vermenizi tavsiye etmiyorum çünkü bir erkek en azından ikinci kez sormalıdır, sorduğu anda hemen atlamak sizin açınızdan pek akıllıca olmayacaktır, dolayısıyla

güzel bir açıklama yaparak mesela “arkadaşlarıma o akşam için söz verdim, daha sonra elbette görüşmek isterim” dersiniz ve hem açık kapı bırakmış olursunuz hem de onu kırmadan aslında görüşmek istediğinizi ancak onun söylediği tarihte müsait olmadığınızı uygun

bir dille ifade etmiş olursunuz. Mesela verilecek hatalı yanıtları söylüyorum, ki bu yanıtlar erkek açısından çok iticidir hiç sevmezler, “Ben sana haber vereyim”, veya “Haberleşiriz” veya “Ben sana dönerim” gibi cevaplar erkekler açısından şu anlama gelir

“Şu anda sana yeterince önem vermiyorum benim önem sıramda başlarda değilsin” Siz bu tip cevaplar yerine ona başka bir tarih teklif edebilirsiniz, mesela “O gün arkadaşlarıma sözüm var ancak haftaya Çarşamba uygunum, ne dersin?”

5. Uyudun mu?



Adil Yıldırım: Türk Sinemasının efsane aktörü Nuri Alço’yu akıllara getiren bu keyifli mesaj niyet olarak pek iyi değildir, çünkü eğer normalde hiç sesi soluğu çıkmayan ve asla arayıp sormayan bir adam bu mesajı atıyorsa zaten amacı bellidir, erkek

dilinde “Yemlemek” anlamına gelir, bu kıza mesaj atayım da iletişimde kalayım yarın öbür gün cinsellik yaşama fırsatımız olabilir diye düşünen sırtlanların gece mesajıdır. Ona kısaca “Bu tip mesajlardan hoşlanmıyorum” diye yanıt verebilirsiniz, daha fazlasına

gerek yok. Öte yandan normal bir ilişkide erkek arkadaşınız bunu soruyorsa ona şakayla karışık “Uyumadım seni düşünüyorum sevgilim” yazabilirsiniz, bu konuşma bir flörtleşmeye gidebilir, ilişkileri ayakta tutan bu şekilde şakayla karışık ve hafif cinsellik

içeren yazışmalardır, bunları yapmayan çiftler çok düz, soğuk, mesafeli ve katı iletişimin kurbanı olurlar.

6. İstersen gel bende oturalım, film falan izleriz.



Adil Yıldırım: Yeni tanıştığınız bir adam bunu söylediğinde amacı bellidir, sadece cinsellik ve yakınlaşmak dışında sizi görmek veya sizinle vakit geçirmek gibi bir amacı yoktur. İnsan yeni tanıştığı birinin evine gitmez ve

onunla vakit geçirmek istemez çünkü ona güvenemez, bunu yapan insanların büyük bir riske girdiklerini düşünüyorum. Bir insanın evine gitmeden önce onunla dışarıda en az 10 defa görüşmeniz gerekir hepsi de farklı mekanlarda olmalıdır ki adamın tanımadığı mekanlarda

nasıl davrandığına bakmış olacaksınız. Bir erkek sizinle hep aynı mekanda görüşüyorsa farklı mekanlarda kendini iyi hissetmeyen ve agresifleşen birisi olabilir, dolayısıyla bu konuya dikkat edin. Şu yanıtı verebilirsiniz: “Ben dışarıda görüşmeyi tercih ederim.”

Bu kadar kısa ve net. Sizi görmek isteyen bir adam sizinle görüşecek bir mekan bulacaktır, yok illa amacı cinsellik olan bir adam ise şu yanıtı verecektir: “Tamam sen kendini ne zaman hazır hissedersen her zaman beklerim…” Yani evde görüşmek dışında seninle

ilgilenmiyorum anlamına gelecektir…



Notlarınızı aldığınızı umuyor ve yazımı burada sonlandırıyorum :)



Sevgilerimle,

Eda Özdemir

Instagram: @edaozdemir