Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Egzama Nedir? Elde Ve Yüzde Egzama Çıkarsa Ne Yapılmalı?
16.01.2021 - 17:03 |

Egzama Nedir? Elde Ve Yüzde Egzama Çıkarsa Ne Yapılmalı?

Egzama, gözle görülebilen ve rahatsızlık veren deri hastalıklarından birisidir. Kronik cilt rahatsızlığı olan egzamanın nasıl ve neden çıktığı, çok sayıda farklı faktöre bağlı olabilir. Vücudun çoğu bölgesinde çıkabildiği gibi sadece bir alanla sınırlı olabilir. Egzama nedir, elde ve yüzde egzama çıkarsa ne yapılmalı sorularının yanıtlarını derledik.

Egzama Nedir? Elde Ve Yüzde Egzama Çıkarsa Ne Yapılmalı?
ABONE OL

Egzama, ciltte kızarma veya pullanma olarak tabir edilen bir deri hastalığıdır. Kronik olan bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde, yaşam boyu ciddi problemlere neden olabilir. 

Egzama Nedir?

Cilt yüzeyindeki kuruluk, kaşıntı, pullanma ve kızarıklık egzama olarak tanımlanır. Kabarcıkların oluşumuyla birlikte, egzama rahatsızlığı olan kişilerde enfeksiyon kapma riski artar. Egzama rahatsızlığı, saç, yüz, el, bacak bölgesi ve kalça bölgelerine ortaya çıkar. Egzama, dolaşım sorunlarından kaynaklandığı gibi alerji, tahriş ve stresten kaynaklı ortaya çıkabilir. 

Elde ve Yüzde Egzama Çıkarsa Ne Yapılmalı?

Egzama, ciltte görünümü etkileyerek oluşan bir rahatsızlıktır. Özellikle yüzde veya el bölgesinde çıktığında, kirli görüntü oluşturabilir. Elde ve yüzde egzama çıkması halinde, hemen uzman doktora başvurmalı ve tedaviye bir an önce başlanmalıdır. Bu rahatsızlığın neden oluştuğu anlaşıldıktan sonra, tedavisinin yapılması da oldukça önemlidir. 

Egzama Neden Olur?

Egzama farklı çeşitlere ayrına cilt rahatsızlığıdır. Bundan dolayı hangi nedenle ortaya çıktığı çeşitlerine göre farklılık gösterir. Egzama rahatsızlığı genel olarak cildin bir kaynağa tepki vermesiyle ortaya çıkar. Bunlar iç veya dış kaynaklar olabilir. Sabun, deterjan, terlik, veya alınan bazı ilaçların yan etkileri egzamaya neden olabilir.

Stres egzamanın önemli bir nedeni olarak kabul edilir. 

Alerjik nedenlerden dolayı ortaya çıkan egzamalar bulunur. 

Cildin tepki verdiği maddelere uzun süre maruz kalınması egzamayı tetikleyebilir. 

Yetersiz banyo sayısı, egzama nedeni olarak kabul edilir.

Egzama Tanısı Nasıl Konur?

Egzama tanısının konulması için klinik muayene gereklidir. Uzman doktorun, hastanın geniş kapsamlı öyküsünü aldıktan sonra tanıyı koyabilir. Hastalığın hangi dönemlerde arttığı, hangi dönemlerde azaldığı yine detaylıca öğrenildikten sonra tanı konulur. Kişi kendi başına egzaman tanısı koyamaz. Çünkü ciltte görülen pek çok farklı rahatsızlık, egzamayla aynı belirtilere ve görünüme sahiptir. Bunun için uzman görüşü almak ve tedaviye hızlıca başlamak son derece önemlidir. 

 Egzama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Egzama rahatsızlığı kronik hastalıklar arasında yer alır ve şu an bilinen herhangi kesin bir tedavisi mevcut değildir. Yapılan tedavilerin çoğunluğu, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve bireyde oluşturduğu semptomları hafif hale getirmektir.

Egzama için tercih edilen ilaçlar genellikle hastalığın daha hafif seyretmesini sağladığından, tedavi olarak kabul. Uzmanlar, hastalardan bu rahatsızlıkla yaşamaları gerektiğini belirtirler. Ancak bu yaşama durumu hafife indirgenebilir olmasından dolayı daha kolay hale getirilebilir. 

Egzama Belirtileri Nelerdir?

Toplum içerisinde çok yaygın bir hastalık olan egzama, hemen tüm bireylerde aynı belirtilerle kendisini gösterir. 

Ciltte kabarcık oluşumları ve şiddetli kaşıntı,

Cildin kuru olması ve pullanması durumu,

İltihap yaşanması ve pembe tonuna yakın kızarıklıklar,

Deride çatlama durumu ve saçta kepeklenme, egzamanın en sık görülen belirtiler arasında yer alırlar. 

Bu belirtileri yaşayan kişiler, zamandan tasarruf sağlamak için hemen uzman cildiye doktorlarına görünmelidirler. 

Egzama Çeşitleri Nelerdir?

Egzama, ciltte ortaya çıkan fakat farklı çeşitlere sahip rahatsızlıktır. Cildinizde hangi çeşidin ortaya çıktığı oldukça önemlidir. Egzama çeşitleri, tedavinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için bilinmelidir. 

El egzaması,

Seboreik egzama,

Atopik egzama,

Numuler egzama,

Kontakt egzama,

Stres egzaması,

Asteattik egzaması, kişilerde görülebilen egzama çeşitleridir. 

Hastanın hangi egzama çeşidine sahip olduğu, tedavisinin daha iyi yapılması, hatta durdurulması için çok önemli olduğu söylenebilir.




Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zatürre Nedir, Neden Olur? Zatürre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Zatürre Nedir, Neden Olur? Zatürre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Haptit C Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit C Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mı?

Haptit C Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit C Testi Nasıl Yapılır, Aşısı Var Mı?

Hemoroid Kremi Nedir? Basur Kaşıntısını Azaltacak Kremin Özellikleri Nelerdir?

Hemoroid Kremi Nedir? Basur Kaşıntısını Azaltacak Kremin Özellikleri Nelerdir?

Anksiyete Bozukluğu Nedir, Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Anksiyete Bozukluğu Nedir, Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet