Egzama Nedir? Elde Ve Yüzde Egzama Çıkarsa Ne Yapılmalı?

Egzama, ciltte kızarma veya pullanma olarak tabir edilen bir deri hastalığıdır. Kronik olan bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde, yaşam boyu ciddi problemlere neden olabilir.

Egzama Nedir?

Cilt yüzeyindeki kuruluk, kaşıntı, pullanma ve kızarıklık egzama olarak tanımlanır. Kabarcıkların oluşumuyla birlikte, egzama rahatsızlığı olan kişilerde enfeksiyon kapma riski artar. Egzama rahatsızlığı, saç, yüz, el, bacak bölgesi ve kalça bölgelerine ortaya çıkar. Egzama, dolaşım sorunlarından kaynaklandığı gibi alerji, tahriş ve stresten kaynaklı ortaya çıkabilir.

Elde ve Yüzde Egzama Çıkarsa Ne Yapılmalı?

Egzama, ciltte görünümü etkileyerek oluşan bir rahatsızlıktır. Özellikle yüzde veya el bölgesinde çıktığında, kirli görüntü oluşturabilir. Elde ve yüzde egzama çıkması halinde, hemen uzman doktora başvurmalı ve tedaviye bir an önce başlanmalıdır. Bu rahatsızlığın neden oluştuğu anlaşıldıktan sonra, tedavisinin yapılması da oldukça önemlidir.

Egzama Neden Olur?

Egzama farklı çeşitlere ayrına cilt rahatsızlığıdır. Bundan dolayı hangi nedenle ortaya çıktığı çeşitlerine göre farklılık gösterir. Egzama rahatsızlığı genel olarak cildin bir kaynağa tepki vermesiyle ortaya çıkar. Bunlar iç veya dış kaynaklar olabilir. Sabun, deterjan, terlik, veya alınan bazı ilaçların yan etkileri egzamaya neden olabilir.

Stres egzamanın önemli bir nedeni olarak kabul edilir.

Alerjik nedenlerden dolayı ortaya çıkan egzamalar bulunur.

Cildin tepki verdiği maddelere uzun süre maruz kalınması egzamayı tetikleyebilir.

Yetersiz banyo sayısı, egzama nedeni olarak kabul edilir.

Egzama Tanısı Nasıl Konur?

Egzama tanısının konulması için klinik muayene gereklidir. Uzman doktorun, hastanın geniş kapsamlı öyküsünü aldıktan sonra tanıyı koyabilir. Hastalığın hangi dönemlerde arttığı, hangi dönemlerde azaldığı yine detaylıca öğrenildikten sonra tanı konulur. Kişi kendi başına egzaman tanısı koyamaz. Çünkü ciltte görülen pek çok farklı rahatsızlık, egzamayla aynı belirtilere ve görünüme sahiptir. Bunun için uzman görüşü almak ve tedaviye hızlıca başlamak son derece önemlidir.

Egzama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Egzama rahatsızlığı kronik hastalıklar arasında yer alır ve şu an bilinen herhangi kesin bir tedavisi mevcut değildir. Yapılan tedavilerin çoğunluğu, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve bireyde oluşturduğu semptomları hafif hale getirmektir.

Egzama için tercih edilen ilaçlar genellikle hastalığın daha hafif seyretmesini sağladığından, tedavi olarak kabul. Uzmanlar, hastalardan bu rahatsızlıkla yaşamaları gerektiğini belirtirler. Ancak bu yaşama durumu hafife indirgenebilir olmasından dolayı daha kolay hale getirilebilir.

Egzama Belirtileri Nelerdir?

Toplum içerisinde çok yaygın bir hastalık olan egzama, hemen tüm bireylerde aynı belirtilerle kendisini gösterir.

Ciltte kabarcık oluşumları ve şiddetli kaşıntı,

Cildin kuru olması ve pullanması durumu,

İltihap yaşanması ve pembe tonuna yakın kızarıklıklar,

Deride çatlama durumu ve saçta kepeklenme, egzamanın en sık görülen belirtiler arasında yer alırlar.

Bu belirtileri yaşayan kişiler, zamandan tasarruf sağlamak için hemen uzman cildiye doktorlarına görünmelidirler.

Egzama Çeşitleri Nelerdir?

Egzama, ciltte ortaya çıkan fakat farklı çeşitlere sahip rahatsızlıktır. Cildinizde hangi çeşidin ortaya çıktığı oldukça önemlidir. Egzama çeşitleri, tedavinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için bilinmelidir.

El egzaması,

Seboreik egzama,

Atopik egzama,

Numuler egzama,

Kontakt egzama,

Stres egzaması,

Asteattik egzaması, kişilerde görülebilen egzama çeşitleridir.

Hastanın hangi egzama çeşidine sahip olduğu, tedavisinin daha iyi yapılması, hatta durdurulması için çok önemli olduğu söylenebilir.







