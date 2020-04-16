Egzamaya iyi gelen ev yapımı maske tarifi

İlginç bir şekilde, yulaf ezmesindeki saponinler doğal bir temizleyici olarak çalışır ve gözeneklerinizdeki kir ve ölü cildin dışarı çıkmasına yardımcı olur.



Yulaf ezmesinin antienflamatuar özellikleri, egzamanın neden olduğu tahriş ve kaşıntıyı yatıştırmak için doğru bir tercihtir. Yulaf ezmesi, bal ve yoğurttan elde edeceğiniz bu maske ile egzamanızı yatıştırın ve kızgın cildinizi sakinleştirin.



Maskenin diğer bileşenleri; bal ve yoğurt, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin korunmasına yardımcı olan besinler içerir. Doğal bir nemlendirici ve antienflamatuar olan bal, cildin nemini tutmasına yardımcı olur ve iltihabı azaltır. Ayrıca, bakterilerle savaşmaya ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir.







Yoğurt, pürüzlü, ölü cildi çıkarmak için hafif bir eksfoliant olarak çalışan laktik asit içerir. Ayrıca, ağartma özellikleri ile ciltteki lekeleri temizlemeye yardımcı olur.

Egzamanızı yatıştıracak kolay bir ev yapımı yulaf maskesi nasıl yapılır?



Malzemeler:

Yulaf ezmesi

Sıcak su

Bal

Yoğurt



Hazırlanışı:



Bir kaba 1/3 bardak kadar yulaf ezmesi koyun. Daha sonra 1/2 bardak sıcak suyu kaba dökün ve birkaç dakika bekletin. Karışıma 1 çorba kaşığı bal ekleyin ve daha sonra 1 ila 2 yemek kaşığı sade yoğurt ile karıştırın.



Yulaf ezmesi maskesini cildinize sürün.

20 ila 30 dakika bekletin.

Maskeyi yumuşak, nemli bir bez veya mendil kullanarak çıkarın.

Cildinizi ılık suyla durulayın.

Cildinizi kuruladıktan sonra iyi bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirmeyi deneyin.