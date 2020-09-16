Egzersiz yapanlar daha kolay öğreniyor! 2 dakika bile yetiyor

Uzun süre hareketsiz kalmak çeşitli rahatsızlıklara neden oluyor. Bu durumun önüne geçmek için uzmanlar, sağlıklı yaşamın temeli olarak kabul edilen egzersizleri öneriyor. Egzersizin bir faydası da İşveç’te yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya göre 2 dakika ila 1 saat arasında yapılan aerobik, koşma, yürüme veya bisiklete binme gibi egzersizler genç yetişkinlerde öğrenme ve hafıza işlevlerini iyileştiriyor. Ayrıca bu egzersizin sağlık için faydalarını gösteren ilk çalışma değil.

Öyle ki Amerikan Nöroloji Akademisi dergisinde mayıs ayında yayınlanan, ortalama yaşı 66 olan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada, düzenli egzersizin yaşlı yetişkinlerin de düşünme ve sözel becerilerini artırabileceği belirtildi. Bunun nedeni ise egzersiz yoluyla kalp atış hızını artırmanın beyne daha fazla oksijen açısından zengin kan pompalaması ve yeni beyin hücrelerinin üretimini artıran hormonların salınmasını uyarması.

Egzersiz sadece vücudu değil, beyni de hareketlendiriyor

Vücut yapımızın hareket temeline göre kurulu olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, "Özellikle de bu dönemde hareketsizlik sağlığımız için büyük bir düşman. İşveç’te yapılan bu araştırma egzersizin sadece vücuda değil, beyine de hareket kattığını gösteriyor. Kişilerin ister ders ister iş için olsun çalışmadan önce egzersiz yapması, öğrenme süreçlerini daha kolaylaştıracak. Çünkü bu sayede kan tarafından tüm organlara yeterli solunum sağlanır, beyine giden kan akışı hızlanır, beyin kimyasalları uyarılır. Bu durum bizi dana dinç tutar.Okul dönemi içinde bu geçerli ders başlamadan yapılacak egzersiz çocukların bilişsel yönünü kuvvetlendirir. Aynı zamanda kalp krizi, inme, şeker hastalığı ve bel boyun fıtıkları gibi birçok sağlık sorunundan da bizleri korur" ifadelerini kullandı.

Enerji ve sağlık için hareket şart

Hayata hareket katmanın önemine değinen Uzm.Dr. Orhan Akdeniz , "Hayat harekettir sloganımız olmalı. Günlük hayatta hepimiz bir koşuşturma içindeyiz. Bu yüzden vücudumuzu daha enerji dolu ve sağlıklı tutmak için nerede olursak olalım hayatımıza hareket katmak zorundayız. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde bu konuya daha çok dikkat etmeliyiz. Hareketsiz kalmak çağın sorunu olarak adlandırıyor. Çünkü vücudumuzda 206 kemik, onları birbirine bağlayan 360 adet eklem ve 700'den fazla kas bulunuyor. Bunların işleyişi ise hareket ile doğrudan orantılıdır" dedi.