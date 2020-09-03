Elçin İsminin Anlamı Nedir? Elçin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Elçin ismi son dönemlerin moda ismidir. Elçin isminin kökeni Türkçe olup güzel anlamını da taşımaktadır.



Elçin Ne Demek?



Türkçe kökenli olan bu isim birbirinden farklı olarak çeşitli anlamlar üzerinden dikkate alınmaktadır. Elçin isminin anlamına bakıldığı zaman ilk olarak deste ya da tutam, bulmaca ya da bilmece gibi anlamlar içermektedir. Ayrıca bu isim genel olarak yaz aylarında çıkan ve sürekli öten bir böcek türü olan ağustos böceği anlamını da taşımaktadır. Bu isim hoş ve de güzel anlamlar içermesi sebebi ile pek çok kız çocuğuna uzun zamandan beri verilmektedir. Elçin ismine sahip olan insanlar genel anlamda cıvıl cıvıl ve de neşeli insanlar olmaktadır. Ayrıca Elçin ismi hem anlam olarak hem de telaffuz olarak güzel olması sebebi ile tercih edilmektedir. Öyle ki elçin ismi pek çok sanatçıda da kullanılarak ön plana çıkmıştır.



Elçin İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Günümüzde çok sevilen ve çok sık tercih edilen bu isim aslında Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir ayette bir kelime ya da cümle olarak geçmediği bilinmektedir. Buna ek olarak Kur’an-ı Kerim’de bu kelimenin geçmemesine rağmen Elçin adını kız çocuklarına vermek kesinlikle caizdir. Çünkü bu ismin sözlükteki tanımı dinimize ya da kültürümüze herhangi aykırı bir şeyi bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı da aileler yeni doğan bebeklerine Elçin ismini gönül rahatlığı ile koyabilirler.