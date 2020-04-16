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16.04.2020 - 00:24 |

Elmadan gece bakım kremi yapın

Gün boyunca kirlilik ve stres ile uğraştıktan sonra cildiniz geceleri biraz bakım ve şımartılmayı hak ediyor. İşte evde; cildinizi beslemek ve canlandırmak için doğal, elma kullanarak yapabileceğiniz bir gece kremi tarifi...

Elmadan gece bakım kremi yapın

Gece kremi uygulama fikri önemsiz gibi görünse de, cildinizi nasıl geliştirdiği kelimelerle açıklanamaz.

Gece kremi yüzünüzün kuru kısımlarına nem sağlar. Bu nedenle yüzünüzü nemli tutarak onu yatıştırır. Cildinizdeki kollajeni artırır ve kan dolaşımına yardımcı olur.

Cildinizi yumuşak ve esnek bir hale getirir. Yüzünüzdeki kırışıklıklar ve diğer çizgiler azalır.

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve cildinizi besler.

Peki evde doğal malzemeler kullanarak bir gece kremi yapmak mümkün mü? İşte detaylar...

Elmadan gece bakım kremi yapın

Malzemeler:

1 elma
Zeytin yağı
Gül suyu

Bu gece kreminde sızma zeytinyağı ve gül suyu da bulunur. Hem zeytinyağı hem de gül suyu cilt tonunu iyileştirmeye ve pigmentasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Zeytinyağı aynı zamanda doğal bir cilt nemlendiricisi olarak çalışarak; içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar nedeniyle yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini geciktirir.

Gül suyu, sivilceleri yatıştırdığı, cildin pH dengesini koruduğu, yara izlerini iyileştirdiği, cilt dokularını yenilediği ve yaşlanan cildi canlandırdığı için harika bir güzellik ürünüdür.


Hazırlanışı:

Bir elmayı iki yarıya kesin, tohumları çıkarın, elmayı küçük parçalara ayırın.

Parçaları bir karıştırıcıya atın ve yarım bardak zeytinyağı ekleyin. Karışımı pürüzsüz ve kalın bir kıvama gelene kadar yaklaşık beş ila yedi dakika boyunca blenderda karıştırın.

Karışımı ısıya dayanıklı bir kabın içine koyun. Daha sonra da kabı, sıcak bir suyun üzerine koyarak, karışımınızın ısınmasına izin verin.

Daha sonra karışıma yarım bardak gül suyu ekleyin.

Her gün bir kısmını kullanarak buzdolabında dört ila altı gün saklayabilirsiniz.

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