Emdr Nedir? Emdr Terapisi Nasıl Uygulanır, Zararları Var Mıdır?

EMDR terapisi; insanların etkisinden kurtulamadığı ve yaşadığı kötü olayları, huzursuzlukları ve anıları anlamlandırıp etkisinden çıkarak rahatlamaya yarayan bir metottur. EMDR psikoterapi çeşididir.



EMDR Nedir?



EMDR terapisi; psikoterapi türüdür. Terapi boyunca bireyin zihninde bulunan anılarak dair bazı bilgiler, yeniden işlenir. Danışan bireylerde oluşan rahatsızlığın sebebinin, kötü şekilde depolanan anılar ve olumsuz durumlar olduğunu belirten, tedavi boyunca uyumsal bilgi işleminin esas alındığı ve kötü olayların değişmesini sağlayan bir psikoterapidir. Uyumsuz davranış biçimleri ve yanlış inanışlar, depolanmış eski hayatın olaylarından ötürü ortaya çıkar. Terapide bu kötü olaylara ulaşılarak, bunların değişmesi amaçlanır. Daha sonra uyumlu olan çözümün kuvvetlendirilmesi adına başka hayat deneyimlerinin anılarıyla birleştirilir.



EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?



EMDR terapisi; danışan ile terapist arasında bir ilişkinin kurulmasıyla başlar. Daha sonra amaçlanan olaylara ulaşılarak, danışanlara iki yönü bulunan uyaranlar verilmektedir. Bunlar; iki kulaktan sesli biçimde uyaranlar verme ve göz hareketleri ya da iki yönü bulunan dokunsal uyaranların verilmesi olarak tanımlanabilir.



İki yönü bulunan uyaranlar, bu terapinin asıl metodudur ve neticeyi etkiler. Bu uyaranlar sayesinde beynin iki yarım küresi ile iletişim kurulur. Bu yüzden olumsuz olayların hafıza sahasına oldukça hızlı erişilebilmektedir. Bu sayede kaygılı, korkulu depolanan belleğin yerine; kuvvetli ve güvende olunan, kişinin kendine güvenmesi veya kendini koruyabilmesi gibi yeni bilgilerin oluşturulması hedeflenir.



EMDR Zararları Var mıdır?



EMDR terapisi; geçmiş zamanda yaşanan olumsuz hatıraların üzerinde çalışır. Çalışma sırasında duygusal anlamda yoğunluk yaşamak, terapistler için beklenen bir durumdur. EMDR terapisi; düşünsel yoğunluk ve meydana gelen duygusallık ile çalışıp, onların duyarsızlaşması için çalışır. EMDR terapisi sonrasında bilinçaltında oluşan düşünsel ve duygusal yoğunluğun azalmasından ötürü birey kendini daha iyi hissetmeye başlar.



Terapinin sonrasında bilgi işleme uygulaması devam eder. Bu yüzden rahatsız eden olaylarla ilgili yeni şeyler ortaya çıkabilir veya danışan bireyin rüyalarına girebilir. Bu konu; danışan bireyin hoşuna gitmese de iyileşmenin göstergesi olarak belirtilebilir. Seanslardan sonra ortaya çıkan her bilgi ile çalışıldığından ötürü; bu durumun varlığı terapistler için ; oldukça olumlu karşılanır.



Genel olarak belirtilmesi gereken durum; EMDR tedavisinin herhangi bir yan etkiye ya da zararının bulunmadığıdır. Danışan bireyin, terapistinin yönlendirmelerine uyması ile herhangi bir problem yaşanması mümkün değildir. Bu yüzden, danışan bireyin mutlaka olarak terapistine uyması ve söylediklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şekilde terapiden olumlu gelişmeler almak mümkündür.