En Çok Yaşanan Uyku Problemleri Nelerdir? Uyku Sorunları İçin Hangi Doktora Gidilir?

Uyku problemleri basit nedenlerle birlikte karmaşık nedenlerden dolayı da oluşmaktadır. Uykusuzluğa yol açan sebebe göre sorunun çözümü sağlanmaktadır.

En Çok Rastlanan Uyku Rahatsızlıkları Nelerdir?

Uyku problemlerinin oluşumunda genel olarak stres, kaygı ya da sindirim sistemi problemleri gösterilmektedir. Psikolojik olarak oluşan uyku problemi için daha bireysel ve sakinleştirici tedaviler uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra hormon ve sindirim sistemi sorunları için olanlar için tedavi planı oluşturulmaktadır.

Gece uykusunun alınmaması ve uyku düzeninin gündüz saatlerine kayması ile birlikte verimli uyku alınmamaktadır. Bunun sonrasında gün içinde yorgunluk ve sürekli uyuma isteği gelmektedir. Bu durumun çözümünde sakinleştirici bitki çayları ve gece uykusu almak bulunmaktadır.

Uyku sorunlarının oluşması sonrasında belli etkiler görülmektedir. Uykusuzluk çeken bireyler için depresyon, sinirlilik gibi psikolojik etkiler görülmektedir. Bununla birlikte kilo alma, konsantrasyon bozukluğu ve iş, okul hayatında performans düşüklüğü gözlenmektedir.

Uykusuzluğa neden olan şeyler ise; alerji ve solunumda yaşanan problemler, Nokturi olarak bilinen üst solunum problemleri, kronik ağrı durumları, stres ve kaygı durumları bulunmaktadır. Bu gibi sorunlar sonrasında gün içinde keyifsiz ve yorgun saatler oluşturmaktadır.

Uykusuzluk hastalığı nedeniyle uyuyamamak

Uyku apsesi nedeniyle uyku sırasında solunum problemleri oluşmasından dolayı

Parasomniler olarak adlandırılan; uyurgezerlik, sayıklama, kabuslar gibi durumlar

Huzursuz bacak sendromu olması nedeniyle uyku haline geçememek

Uyku Problemleri İçin Neler Yapılmalı? Hangi Bölüme Gidilmelidir?

Uyku problemlerinin oluşumunda genel nedenlerin konusu nöroloji içinde yer almaktadır. Uyku problemleri için bu bölüm içinde tedavi olunmalıdır. Uykusuzluğa neden olan problemin belirlenmesi ile tedaviye başlanacaktır. Tedavi için gerekli olan zaman dilimi, problemlere göre değişebilmektedir.

Uyku problemlerinin sebeplerinin neler olduğu ile nasıl tedavi edileceği belirlenmektedir. Uykusuzluğun kısa sürede çözülmesi ya da uzun süre tedavi olunması gerekebilir. Tedavi planı daha zor olanlar ise Parasomniler ve sindirim problemlerinin oluşturduğu sorunlardır.

Uykusuzluk tedavisinde basit olarak oluşan sebepler yer almaktadır. Gece uykusunun alınmaması, gece çalışmaları ve uyku sırasında yaşanan problemler nedeniyle olanlardır. Bu tedaviler için bireyin uyku öncesinde yemek yememesi ve uykuya daha rahat olarak girebileceği bitki çayları tüketmesi önerilir. Bu süreç için gerekli olan zaman, kişinin rutinlerine ve metabolizmasına bağlı olarak değişecektir.