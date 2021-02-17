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17.02.2021 - 19:04 |

Epilepsi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Epilepsi Hastalığı Neden Olur?

Epilepsi ya da sara hastalığı, dünya çapındaki bütün ırklarda, yaşlarda ve sosyal sınıflarda görülen bir hastalık olmakla beraber genel olarak çocuklarda ve 65 yaş üstündeki insanlarda tanı konulur. Hem kadınları hem de erkekleri etkileyen nörolojik kaynaklı bir rahatsızlıktır. Peki epilepsi nedir? Epilepsi hastalığının belirtileri nelerdir? Epilepsi hastalığı neden olur? İşte ayrıntılar...

Epilepsi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Epilepsi Hastalığı Neden Olur?
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Halk dilinde sara hastalığı şeklinde bilinen epilepsi, çok yaygın bir şekilde görülen nörolojik rahatsızlıklar içerisinde yer alır. Epilepsi bilinmeyen nöbetler halinde oluşan karakterize bir hastalık olarak tanımlanabilir. Demans, kafa yaralanmaları, aile öyküsü, yaş, inme, beyin enfeksiyonları, diğer hastalıklar ve çocukluk çağında nöbetler epilepsi hastalığındaki en belli risk unsurlarıdır.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, betin bir kısmındaki hücrelerin anormal şekilde elektrik sinyalini yollaması ile ortaya çıkar. Epilepsi hastalığında yer alan nöronlarda kontrolsüz ve ani boşalmalar ortaya çıkar. Bunun neticesinde de hasta bireyde istemsiz şekilde kasılmalar, bilinç ve duyusal değişiklikler gibi ataklar oluşur.

Epilepsi, kronik bir rahatsızlıktır. Doğum esnasında ya da daha sonradan herhangi bir sebepten ötürü beyin hasarını yaşayan bireylerde ortaya çıkar. Kendini nöbet atakları ile belli eder. Nöbetler ani bir biçimde ortaya çıkarak beynin hepsine ya da belli bir kısmına yayılır. Nöbet türleri, beynin başladığı bölgeye göre değişir. Genel olarak nöbetler yarım dakika ile 2 dakika içerisinde sürüyor. Beş dakikadan uzun süren ataklar için acil tıbbi yardım gerekmektedir.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi hastalığı beyindeki fonksiyon bozukluğundan ortaya çıkar. Bununla beraber beynin etkilenmiş olan yerinden yürüttüğü işlevlere göre belirtiler değişebilir. Kimi bulgular aşağıdaki gibi olacaktır;

- Bilinç kaybı,
- Hızlıca göz kırpmak,
- Vücutta ani başlayan kasılmalar,
- Kol ve bacaklarda kontrol edilmeyen sallanmalar,
- Sabit bir yere bakmak,
- Kısa süre konuşmalara ya da seslere cevap verememe,
- Seri biçimde baş sallama,
- Anksiyete, korku veya dejavu olarak sıralanabilir.

Epilepsi Hastalığı Neden Olur?

Epilepsi hastalarının çoğunda, hastalığın oluşmasındaki sebep yapılan muayene ve ek tetkiklerin sonucunda anlaşılmayabilir. Saptanan epilepsi çeşitlerinde ise neden önemli oranda doğuştan gelen anomaliler, beyin ve damar hastalıkları, doğum travmaları, beyin iltihaplanması gibi sebeplerden kaynaklanır. Bunların haricinde, kafa travmalarına ve alkol kullanımın bağlı şekilde de epilepsi görülebilmektedir. Bunun dışında yaşa bağlı şekilde beyin damarlarının daralması ya da tümörlerin oluşumunda epilepsi görülebilmektedir. Epilepsi hastalığının genel anlamda neyden kaynaklandığı uzmanlar açısından belirtilmemektedir. Bu durum, kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.

Epilepsi Tanısı Nasıl Konulur?

Epilepsi tanısı, nöbet atakları esnasında görülen klinik belirtilere göre değişebilmektedir. Bununla beraber klinik belirtilere göre epilepsi tanısı konulabilir. Epilepsi hastalığı tanısı adına EEG, epilepsi hastalığının sebebini araştırmak adına da MRG çekmek çok faydalıdır. Fakat epilepsi hastalarında MRG ve EEG'nin normal olacağı unutulmamalıdır. Bilhassa ileri teknolojiyle beraber 32- 64 kanallı olan dijital EEG cihazları, 3 Tesla MR görüntüleme cihazları ve Video EEG monitörizasyonu, hastalığın teşhisi açısından oldukça önemlidir. Epilepsi tanısının bu şekilde konulduğunu belirtmek gerekir.

Epilepsi Tedavisi

Epilepsi tedavisinin ilaçlar ile yapıldığını söylemek önemlidir. İlaç tedavisi ile epilepsi nöbet atakları yüzde 70'e varan oranlarda önlendiğini belirtilebilir. Tedavi süresi boyunca epilepsi ilaçlarının sürekli kullanılması oldukça önemlidir. Fakat ilaç tedavisine cevap vermeyen kişiler de bulunur. Çocukluk döneminde epilepsi atakları yaş ile beraber ortadan kalkabilmektedir. Bunun dışında yaşam boyu süren epilepsi çeşitleri de vardır. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar için cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Epilepsi hastalığı, ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.

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