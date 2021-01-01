Ergoterapi hangi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor?

Ergoterapi Uzmanı Cahit Burak Çebi, ergoterapiyi “kişinin bağımsız bir şekilde kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman gibi birçok günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlayan bir sağlık alanı” olarak tanımladı ve sözlerine şöyle devam etti:

Felç, beyin kanaması, koma ve yoğun bakım sonrası tedavi görenlerin tedavi planlamasında ergoterapi uygulamaları oldukça önemli. Bu hastalık gruplarında ergoterapinin temel odak noktası kişinin aktivite kimliği ve performansıdır. Sağlıklı olma ve iyilik hali için aktivitelere bağımsız katılım, aktivite performansı ve pozitif aktive kimliği kişiye kazandırılması gereken temel noktaları oluşturuyor.”

Becerilerin yeniden kazandırılması hedefleniyor

Bu hastalık grubundaki kişilerin aktiviteye katılım dengesinde problem yaşayabildiklerini söyleyen Çebi, “Bu noktada ergoterapi uygulamaları, kişinin becerilerinin yeniden kazanılmasını destekleyip günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlayarak pozitif bir aktivite kimliği kazandırıyor. Uygulamalar sırasında anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rol performansının ve aktivite kimliğinin geliştirilmesi, toplumsal katılımının ve yaşam kalitesinin artırılması kişiye sağlanan katkı ve yararların temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Denge, koordinasyon ve kas kuvvetleri geliştiriliyor

Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalık gruplarında ergoterapinin önemine dikkat çeken Çebi, “Ergoterapist kişinin hasar görmüş duyusal ve motor becerilerini, görsel algılarını, denge, koordinasyon ve kas kuvvetlerini geliştirmelerine yardımcı olarak kişinin bağımsız bir şekilde günlük yaşam aktivitelerine katılımını destekliyor. Kişi günlük yaşantısında problem yaşadığı alanlarda maksimum bağımsızlığa ulaştığında pozitif bir aktivite kimliği kazanıyor ve yaşam kalitesinde artış sağlanıyor” diye konuştu.

Birçok alanda kullanılabiliyor

Ergoterapinin tüm yaş gruplarında uygulanabildiğini dile getiren Ergoterapi Uzmanı Cahit Burak Çebi, “Ergoterapi birçok uygulama alanında önemli bir etki sağlıyor. Bahsettiğimiz hastalık gruplarına yönelik nörolojik rehabilitasyon dışında psikiyatrik, pediatrik, geriatrik, mesleki, onkolojik, toplum temelli ve el rehabilitasyonunun yanı sıra LGBT bireyler, mülteciler ve yardımcı teknoloji gibi bir çok alanda ergoterapi uygulamaları kullanılabiliyor” dedi.

Kapsamlı analiz yapılıyor

Ergoterapide kişinin ihtiyaçlarına yönelik çevresini ve aktivitelerini göz önünde bulundurarak birçok yaklaşım ve yöntem kullanıldığını ifade eden Çebi, “Özellikle saydığımız hastalık gruplarında maksimum bağımsızlığı sağlamak adına ergoterapistler tarafından kişinin çevre ve aktivite uyumu ile aktivite katılım kısıtlılıklarının açığa çıkarılabilmesi için kapsamlı bir analiz yapılıyor. Değerlendirme sonrasında bkişinin günlük yaşamında zorlandığı aktiviteler için yeni stratejiler geliştiriliyor. Ev, iş, okul gibi en çok vakit geçirilen alanlarda ihtiyaçlara yönelik çevresel düzenlemeler yapılıyor. Kişinin sadece geçmişte yaptığı aktivitelere odaklanıldığı gibi yeni hobiler ve iş edindirilerek yeni yetenek kazanımları da sağlanabiliyor” açıklamasında bulundu.

Kişiye geliştirici eğitimler veriliyor

Ergoterapi Uzmanı Cahit Burak Çebi, "Kişi tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi yardımcı cihazlar kullanıyorsa ergoterapist uygun yardımcı cihazları seçmesinde ve kullanımında eğitimler vererek yardımcı olabiliyor" dedi ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Duyusal his kayıplarında duyu bütünleme yaklaşımıyla birlikte duyusal uyaranlar verilerek kişiye beynini destekleyici çalışma ve aktiviteler sunuluyor. Ergoterapistler, kişinin bilişsel fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik kognitif rehabilitasyonu destekleyici aktivite planları oluşturuyorlar. Böylece dikkat, algılama, hafıza, oryantasyon ve yönetimsel fonksiyonları geliştirilerek kişinin daha bağımsız ve katılımı kısıtlanmamış şekilde topluma dahil olması sağlanıyor. Ergoterapistler kişiye motor beceri eğitimi, kavrama eğitimi, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirici eğitimler, aktivite uyumlandırma gibi çeşitli destekleyici eğitimler veriyor. Aynı zamanda kişinin bağımsızlığını sağlamak adına çevresine ve bakımı ile ilgilenen kişilere yönelik eğitimler sunuluyor."