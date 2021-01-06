Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Bebeğin Erkek Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kız bebek annenin güzelliğini alır, erkek bebek ise anneye güzellik verir der eskiler. Bunun gibi halk arasında bilinen günümüze kadar ulaşmayı başarmış, bebeğin erkek olduğunu gösteren pek çok belirti bulunmaktadır.



Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir?



Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu nasıl anlarız sorusuna anneannelerimizin, deneyimlerine dayanarak verdiği yanıtlar var. Yıllar geçtikçe bu belirtilerin doğruluk payında bir artış söz konusu olmuş olacak ki günümüze kadar ulaşabilmişler. Peki, erkek bebek belirtileri nasıl olur?

Dakikada 140’tan düşük olan bebeğin nabzı

Yüzüne güzellik gelen anne adayı

Şişmiş karnın sivri ve aşağıda olması

Rahat geçirilen hamileliğin ilk ayları

Ayakların üşümesi

Sarı ve parlak idrar rengi

Sinirli ve agresif anne adayı

Sabahları mide bulantısı yaşamama

Meme ucu renginin koyulaşması

Genellikle tuzlu yiyeceklere aşermek

Protein temelli yiyeceklere aşerme

Sağ göğsün soldan göğüsten daha çok büyümesi

Ellerde oluşan kuruluk

Hızlı uzayan saçlar

Sol tarafa yatarak uyuma isteği

Daha az hareket eden bebek

Erkek Bebek Belirtileri Ne Zaman Başlar?



Erkek bebek ya da kız bebek belirtilerinin kesin olarak başladığı belli bir dönem bulunmamaktadır. Sadece erkek bebek bekleyen anne adaylarının gebelik döneminin ilk 3 ayını daha rahat geçirdiklerine inanılıyor. Erkek çocuğa hamile olan anne adaylarının bebeğin hareketlerini, gebeliğin 15. haftasından itibaren hissetmeye başladıkları söyleniyor.



Anne karnında erkek bebeklerin daha az hareket ettiği düşünüldüğü için de yarım saat içerisinde 3’ten daha az hareket eden bebeğin cinsiyetinin erkek olduğuna işaret ettiğine inanılıyor. Bu şekilde erkek bebek anne karnında nasıl hareket eder sorusuna da cevap verilir. Yani özetle tecrübeli büyüklerimize göre erkek bebek belirtileri için 15. hafta bir kriterdir.



Hamilelikte Erkek Bebek Uyku Yapar mı?



Gebe kadınların bolca uyuması bebeğin kız ya da erkek olmasıyla çok ilgili değildir. Buradaki olay daha fazla yorulan bedenin daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyması ve kendini uykuyla toplamasıyla ilgilidir.



Erkek Bebek Cinsiyeti Kaçıncı Haftada Belli Olur?



Gebeliğin 12. haftasıyla beraber bebeklerin dış üreme organları belirginleşmektedir. Lakin bu haftalar içerisinde yapılan cinsiyet tahminlerinde yanılma payları oldukça yüksektir. Erkek bebek belirtileri ultrasonda hamileliğin 16. haftası itibariyle anlaşılabiliyor.



Bunun nedeni ise erkek bebeğin testislerinin olması gereken torbaların içine inmesi gebeliğin 16. haftası gibi bir zamanda başlıyor. Dolayısıyla 16. Hafta ve sonrasında erkek bebeğin cinsiyetini belirlemek çok daha kolaydır. Kesinleşmiş bir cinsiyet tahmini için olması gereken süre ise gebeliğin 20. Haftasıdır, kontrole gidilebilir.



Erkek Bebek Belirtileri Bilimsel Açıdan Doğru mu?



Hamile anne adaylarının beklerken çok fazla sabırsızlandığı bebeğin cinsiyeti konusu ne yazık ki bilimsel bir açıklamaya kavuşmamıştır. Doğacak olan bebeğin kız ya da erkek olduğuna dair belirtiler göstermesi ne yazık ki senelerdir halk arasında dolaşan ve günümüze kadar ulaşan iddialardan ibarettir.



Belirtilen bazı tahminler hamile anne adaylarında doğru çıkabilir ancak yine de bilimin güvenilirliğinden şaşmamak gerek. Bebeğin cinsiyetinin öğrenileceği günü tatlı anne adayları sabırla beklemeliler. Bunların dışında cinsiyet belirlemek için kullanılan birtakım testler de bulunmaktadır ama yine bunlarda aynı şekilde bilimsel dayanakları olmayan anneanne yöntemleridir.