Erkek bebek hamileliği nasıl geçer? Gebelikte bebeğin erkek olduğu nasıl anlaşılır?

Erkek bebekler, anne adaylarında bazı değişikliklere sebep olurlar. Bilimsel olarak kesin kanıt olmasa da, bu belirtiler halk arasında yaygın olarak bilinmektedir.



Erkek Bebek Hamileliği Nasıl Geçer?



- Erkek bebeğe hamile bir kadın, bebeğin erkek olacağından dolayı testosteron hormonunu daha fazla üretmeye başlar. Bu da anne adayının daha fazla baskın bir karaktere dönüşmesine sebep olur. Olduğundan daha fazla cesur ve atak bir kişilik geliştirir.

- Erkek bebek bekleyen anne adayları, kız bebek bekleyen anne adaylarına göre, sabahları daha az mide bulantıları yaşarlar. Hatta birçok kadın, erkek bebek hamileliği nasıl geçer sorusuna, neredeyse hiç mide bulantısı yaşamadan geçer demektedir.

- Erkek bebeğe hamile kadınlar, kız bebek gebeliğine oranla çok daha rahat bir hamilelik geçirirler. Daha az kilo alırlar, daha az terlerler, daha az aş erirler ve daha az hormonel değişiklik yaşarlar.

- Erkek bebeğe hamile kadınların uyku kalitesi, kız gebeliğine göre daha iyidir. Uyku sorunları pek yaşanmaz ve anne adayları daha çok, sol tarafına yatarak uyumayı tercih ederler.



Gebelikte Bebeğin Erkek Olduğu Nasıl Anlaşılır?



- Karın, kız bebeğe gebe kadınlara göre daha aşağı bir pozisyondadır.

- Karın sivri bir görüntüye sahipse bebek erkek olarak nitelendirilir.

- Ayakların normalden fazla üşümesi, bebeğin erkek olacağını gösterir.

- Sabah bulantıları olmazsa bebeğin erkek olacağı söylenir.

- Anne adayının idrar rengi beyazsa bebeğin erkek olacağına inanılır.

- Anne adayının canı daha çok tatlı besinler çekiyorsa bebek erkek olur.

- Sağ meme, sol memeye göre daha büyükse, bebek erkek olur.

- Doktor kontrollerinde bebeğin kalp atış hızı, dakikada 140’ın altındaysa bebeğin erkek olacağı söylenir.

- Sivilce ve akne oluşumu çok az veya hiç yoksa bebek erkek olur.

- Erkek bebeğe hamile olan kadınlar, daha az kilo alır ve kilo alımı genel olarak karın bölgesinde olur.



Erkek Gebelikte Anne Adayı Ne Yapmalıdır?



- Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, sebze ve meyve yemeyi ihmal etmemelidir.

- Kısa yürüyüşler yapmalı, yoğun egzersizlerden kaçınmalıdır.

- Zararlı yiyeceklerden, abur cuburdan ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıdır.

- Stresten ve üzüntüden mümkün olduğunca kaçınmalı, huzurlu bir ortam yaratmalıdır.