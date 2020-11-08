İş hayatında biz çalışanların gündemleri hızlı değişiklik gösterebiliyor. Sevinçler, mutluluklar, kızgınlıklar, kırgınlıklar, kıskançlıklar ve endişeler… Pek çok duygu haline yaşıyor ve bu duyguların sonucunda motivasyonunun artarak kariyerde ilerlendiği gibi duygular çalışanların duraklamasına veya iş hayatından geri çekilmesine sebep olabiliyor. Bir çalışanın hedefi kariyerinde ilerlemek ise bence en çok korkuları gelişmesini ve atılım yapmasını engelliyor.

Atychiphobia yani başarısızlık korkusu kariyer hedefinize ulaşmak için ilk adımı atmanızı engeller. Bu korku bir fobidir yani anormal, yersiz ve sürekli olarak gerçekleşen bir korkudur. Her fobide görüldüğü üzere baskı altında, kısıtlı, gergin ve zorlayan bir iş ve özel yaşam tarzına sebep olur.

İş hayatında konfor alanından çıkıp ilerlemek, gelişmek için cesarete, stres yönetimine, kişisel gelişime önem vermeye, araştırmaya, networka, etkili ilişki yönetimine ve tabii korkularla baş edip cesaretle planlı bir şekilde ilerlemeye ihtiyaç var.

“Korku” insanın en temel duygularından biri olmakla birlikte kaygıları tetikler. Kaygılarınızı kendiniz de tetikleyebilirsiniz.

Terfi alabilecek miyim?

Yöneticimin verdiği görevi yapabilecek miyim?

Mülakatta başarılı olabilecek miyim?

İş bulabilecek miyim?” gibi soruları kendinize sorar durur ve yorumlarınızla endişe haliniz artabilir.

Birde dışardan gelen

“Boş yere uğraşma yapamazsın.

Kendi işini kurmak kolay değil, terfi alamazsın o kadar donanımlı değilsin

Senin diğerlerinden farkın ne?

Ekonomi çok kötü nasıl para kazanacaksın ki?

O kadar kolay değil sen becerikli değilsin. “ gibi yorumlar alabilirsiniz. (Bu arada kulaklarınızı tıkayın bu yorumlara)

Tüm iç ve dış etkenler birleştiğinde ise “Bu işe atılırsam başarısız olurum” sonucuna varabilir ve yapacağınız işi yapmaktan da vaz geçersiniz. Başladığınız noktaya geri dönmüş ve belki korkularınıza yenik düşmüş, özgüveni kırılmış üzere kendinizi bulursunuz. Kendinizi en haince eleştiren kendiniz olmayın.

Başarısızlık duygusu insanı pasifleştirir ve eyleme geçmesini engeller. Başarısızlık duygusu benliğimizi ele geçirirse konfor alanından çıkıp ilerlemek istediğimiz hedefe ulaşmak için engelleri aşamaz, fırsatları değerlendiremez ve ilerleme kaydedemeyiz. Başarısız olacağınızı düşünmek yerine neler yapabileceğinizi, işlerinizi nasıl planlayacağınızı, tehdit unsurlarını nasıl fırsata çevireceğinizi düşünebilirsiniz. Detayları araştırma ve planlama ile yola çıkarsanız kendinizi daha da güvende hissedersiniz.

Herkesin kendine has bilgi, beceri ve yetkinlikleri olduğu gibi herkesin hayalleri farklı. Başarı tanımını yaparken hayallerinize ulaştığınızda ki durumunuzu, yaptıklarınızı ve kazançlarınızı değerlendirin Kendi başarı tanımınızı kendiniz yapın. Hedefiniz terfi almak olabilir ama terfi ertelense bile belki maaşta iyi bir artış da bir başarı olabilir mesala. Hatta başarının alt başarı tanımları da olsun. Sıralı başarı tanımları sizi rahatlatacaktır, yani ana hedefinize ulaşmak için ara hedefleriniz de olsun.

Başarısızlık korkusunun sebepleri neler?

Başarının tanımını yaptığınıza göre başarısızlığın tanımı da belli demektir. Başarı diye tanımladığınız hedeflere ulaşamamanız durumunda başarısız olmuş olursunuz. Aslında iş hayatında başarısızlığın sebepleri ağırlıklı kişinin kendisinde saklı. Başarısızlık duygusuna bürünmenin asıl nedeni yine bağlandığınız veya çevrenizin sizi bağlamasına izin verdiğiniz negatif duygular.

Özgüven eksikliği, adaptasyon-odaklanma sorunu, kişisel gelişime önem vermemek, gündemi ve sektörü takip etmemek, girişken olmamak, iletişim becerilerini etkin kullanmamak, risk almamak veya riskin boyutunu hesaplamamak, beceri ve tecrübelerine uygun işte çalışmamak veya doğru hedef belirlememek, plansız girişimlerde bulunmak, stratejik plan yapmamak, yaşam kalitesine dikkat etmemek gibi pek çok sebep bulabiliriz.

Daha önce yaşadığınız olumsuz tecrübeler ve sonucunda yaşadığınız travmalar bile sizin korkularınızın sebep olabilir. Bu sebepler kişiden kişiye yaşanmışlıklara göre değişebilir. Bu korkuya sebep olacak engelleri ortadan kaldırmak yine kişinin kendi elindedir.

Başarısızlık aslında bir bakış açısından ibaret, unutmayın. Ayrıca başarısızlıktan çıkaracağınız pek çok ders, bir daha yapmayacağınız pek çok eylem vardır. Şimdi ki aklım olsan şöyle yapmazdım deriz ya o misal işte. İşte daha önce atılan yanlış adımlar sayesinde pek çok tecrübe sahibi oluyoruz.

Başarısızlık korkusuna sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Aşırı mükemmeliyetçilik ve sonucunda ilk adımı atamama

Hedefe ulaşmaya çalışırken kendini eleştirme ve suçlama

Yapılacak işleri bahaneler bularak sürekli erteleme, ihmalkâr davranma

İş hayatında yeni projelere katılmama, iş fırsatları değerlendirmekten çekinme

Dışardan alınan her negatif bildirimde endişelenme, kaygılanma

Yapacağınız işin sonucunun olumsuz olma durumunda çevre ne der düşüncesi, hayal kırıklığına uğratma kaygısı

Başarısız olunan durumlar bir daha adımda ne yapılacağını düşünmek yerine geçmişte yapılan hatalara odaklanma

Başarısızlık duygusuyla yapılan işlerde stres belirtileri

Başarıya ulaşamama endişesi

Uzmanların belirttiği çeşitli psikolojik (baş ağrısı, kas gerilimi, mide ağrısı vb.) psikolojik belirtiler

Başarısızlık korkusunu atmak yine sizin elinizde ve gerektiğinde yani arttığında, hayat kalitenizi düşürdüğünde de bir uzmandan destek almayı ihmal etmemelisiniz.

Hadi "Kim korkar Başarısızlıktan" diyip planlamalarınızı yapıp ilk adımınızı atın. Nasıl atabilirsiniz bunları da anlatacağım.

Buda Benden Olsun...

Oğuz'um Mira'm.... Korkularımızla baş edip üstesinden geleceğiz. Bilinmezlik korkutur. Korkularınızı yenmek için en iyi yapacağınız şey araştırıp öğrenmek.... Hayatta bilmediğiniz ve korkusunu yaşadığınız pekçok şey karşınıza çıkacak. Ne olursa olsun bildiklerimi anlatmak için hep yanınızda olacağım. Sizi çok seviyorum kuzucuklarım.

KARİYERİNİZ PARLASIN

Kurumsal ve bireysel danışmanlık talepleriniz için “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Linkedin : Esra Kemer (https://www.linkedin.com/in/esra-kemer/)

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