Başarısızlık korkusu nasıl yenilir?

''Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değildir. Bu fiziktir." Albert Einstein

Merhabalar,

İş hayatı özel hayatınızın çok önemli bir parçası. Standartlarımızın sürekliliğini sağlamak, başarı hazzı gibi maddi-manevi sebeplerden çok önemli. İş hayatınızda ve tabii kariyerinizde de ilerlemek istemeniz çok normal. İlerlemek için performansınızın da yüksek olması gerekiyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek ve kariyer hedefinize ulaşmak isterken her iş gününde farklı hikâyeler yaşar ve sonucunda farklı duygulara bürünebilirsiniz. Bu duygular süreklilik kazandığında enerjinizde ve bakış açınızda da değişiklikler olabilir. Motivasyonunuza ve performansınıza yansımasıyla birlikte iş hayatınız ve kariyeriniz de etkilenir. Olumlu duygular sizi desteklerken olumsuz duygular sizi bir girdabın içine sokabilir. Gün içerisinde sorumluluklarınızı yerine getirirken belki yaşadıklarınızda cesaretiniz artacak belki de kaygılarınızdan korkuya dönüşüp geri adım atacaksınız.

Korkunun ecele faydası yok ya eğer kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız en büyük engellerinizden birisi yaşadığınız başarısızlık korkusudur. Duyguların frekansları ve enerjileri vardır. Siz hangi duyguyu yaşarsanız o duygu sizin yaşamınız olur. Korku enerjisi düşük bir duygu olmakla birlikte sürekli korku halinde yaşamak sizi aşağı çeker, demotive eder, strese sokar ve yaşam kaliteniniz düşebilir.

Bilinmezlik, özgüven eksikliği sonuçları, acı hissi gibi pek çok şey korkutur. İş hayatında ise başarılı olamamak, hata yapmak, terfi alamamak, yöneticinin davranışları gibi pek çok şey korkutabilir. Başarısızlık korkusu ile zaman zaman bir şekilde yüzleşiyor olabilirsiniz. Aslına bakarsanız iç-dış etkenler sebebiyle yaşadığımız bu korkuyu yenmek yine kendi elinizde. Eğer hayatınızı çok olumsuz etkiliyorsa bir uzmandan destek almak faydalı olabilir ama bu korkuyu yenmek yine kişinin kendi elindedir. Başarısızlık korkusunu yenmek için değişim odaklı, kişisel ve mesleki gelişiminize önem vermeniz ve motivasyonunuzu artıran çalışmalar yapmanız faydalı olacaktır.

Başarısızlık korkusunun pek çok sebebi olabilir. Yaşadığınız travmalar, hatalarınız, sektörel-ekonomik kaygılar ve tabii bireysel-sosyal sebepler. Sebep ne olursa olsun siz kararlı olup planlı hareket eder gereksiz seslere kulaklarınızı tıkarsanız yenebilirsiniz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim bazen kişinin kendisi en çok eleştirip yorum yapan olur. Kendinizle barışın düşman olmayın.

Peki, Başarısızlık Korkusu Nasıl Yenilir?

Hedefleriniz Net Olsun

Mutlaka bir hedefiniz olmalı. Hedefi somut ve gerçekçi hale getirmek için Swotunuzu yapın. Ayrıca asıl hedefinize ulaşmak için mutlaka ara durak hedefleriniz olmalı. Kendinizi ne kadar tanırsanız kapasitenize göre sorumluluk yüklersiniz. Elinizde ki tüm kaynaklarınızı belirleyin ve her adımınızı detaylıca planlayın. İş planınız takviminiz hazır olsun. Mutlaka ara ara kendinize durumunuzla ilgili geri bildirimlerde bulunun. Olumlu giden her şey için kendinizi takdir edin lütfen, olumsuz durumlar içinde daha çok çalışın.

Korkunuzun asıl sebebi nedir?

Neden korkuyorsunuz bulun ve yüzleşin. Sebep hata yapmak mı, hedeflerinize ulaşamamak mı, başkalarının ne diyeceği mi? Cesur olun, sebebi bulun ve duygularınızı kabullenin ve o duygunun üzerine gidin. Kendinizi hırpalamak korkularınızla hırpalamak mı yoksa o korkuyu kabullenerek kökten hallet mi? Kabullenince çözüm bulup yola devam etmek daha kolay.

Hatalarınızı kabul edip, yüzleşin

“Hatasız kul olmaz” ya… İşte sizde hatalarınızla barışın ve dersler çıkarın. Bir daha aynı hataları yapmazsanız başarmak için karşınıza çıkan engelleri kaldırmış olursunuz. Birde hata olarak kabul ettiğiniz adımınız kime göre neye göre… Hatalarımızla tecrübeleniyoruz unutmayın.

Pozitif olmaya ve Motivasyonunuzu Yüksek Tutmaya Çalışın

Duyguların da frekansı vardır. Siz ne kadar pozitif duygularla çalışırsanız enerjiniz ve motivasyonunuz o derece yüksek olur. Pozitif duygular pozitif duyguları çeker. Aslına bakarsanız işini hobisi gibi yapanlar daha başarılı oluyorlar çünkü çalışırken mutlular. Sürekli negatif olanlar kendilerini ve çevrelerindekileri yoruyorlar, bu profillerden uzak durun.

Mükemmelin sonu yok

Mükemmelin sonu yok inanın. Beğenerek yaptığınız işi bir müddet sonra beğenmeyebilirsiniz. Bazen “kervan yolda düzelir” deyip çalışmaya başlamak gerekir. Önceliklerinizi, gerekliliklerinizi ve acillerinizi belirledikten sonra harekete geçmelisiniz. Başlayınca eksikleri tamamlar problemleri çözer iyileştirmeleri yaparsınız. Hatalar, başarısızlıklar bir sonra ki hamlenizin doğru olmasına yardımcı olur. Her başarı başarısızlıklardan geçer.

En kötü sonuca hazırlanın

Başarısız olma durumuna karşı da planlarınız hazır olsun. Hedefiniz için başarının tanımını yapın. Hedeflerinize göre A ve B planlarınız olsun. Her zaman alternatif bir yolunuz olmalı. Bazen ara vermek bile bile bir B planı olabilir. Planlarınız hazır ve yedekli olursa kaygılarınız azalır ve kendinizi daha güvende hisseder, korkularınızdan arınırsınız.

Kendinizi kimseyle karşılaştırmayın, eleştirmeyin

Herkes birbirinden çok farklı özelliklere sahip. İşte bu yüzden kimsenin başarısını kendinize hedef almayın, kendi başarı hikâyenizi yazın. Hata yapınca en acımasız eleştiriler kişinin kendisine yaptığıdır. Kendinizi eleştirirken acımasız olmayıp bütünü görmeye çalışın. Ayrıca kimsenin sizi kendisiyle yarıştırmasına, acımasızca eleştirmesine de izin vermeyin.

Korkularınız sizi başarmak için adım atmanızı veya başarıya ulaşmanızı engelleyebilir. Her başarının arkasında pek çok başarısızlık vardır. Başarısızlığa üzülmek yerine ders çıkarıp bir sonraki adımı daha verimli atmak gerekir. Sonuca odaklanmak, yüksek motivasyonu korumak, kendine inanmak, bilinmezlikleri minimuma indirmek ve pek tabii gücünün farkında olmak gerekir.

Gücünüzün farkına varın, korkuyu yenmek sizin elinizde. Cesur olun ve harekete geçin.

Bu da Benden Olsun...





Oğuz'um Mira'm... Sizler çok cesursunuz. Hayata bir adım önde başladınız. Maalesef hayatta karşınıza her şey iyi olarak çıkmayacak. Adaletsizlikler, haksızlıklar, yanlış anlaşılmalarla da karşılaşacaksınız. Ne olursa olsun siz dik durun, hakkınızı arayın ve geleceğe odaklanın. Maalesef işini iyi yapmayan, etik değerlere önem vermeyen çalışanlar var. Siz başarılı olmak istiyorsanız, etik değerlere önem verin ve kendinizi geliştirin. İş biter ama insanlık baki kalır..

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ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

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