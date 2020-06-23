İş Ararken Sosyal Medya

İŞ ARARKEN DİJİTAL AYAK İZLERİ

İş hayatında bireysel marka yönetimi çok önemliyken iş arama süreci de bu daha da önem kazanıyor. İş hayatında bırakacağınız etki ve yaratacağınız algı, kendinizi yansıtmanız için çok önemlidir. “Bireysel marka yönetimine gerek yok ki!” demeyin. İllâ hepimiz bir şekilde kendi markamızı yönetiyoruz. Çevremizle iletişimimiz, giydiğimiz kıyafetler, e-postalarda verdiğimiz cevaplara gösterdiğimiz özen gibi pek çok detayı, yani oluşturmak istediğimiz algı, yani markamız yani kendimizi pazarlamak üzere yapıyoruz. Kimimiz çok kimimiz az özen gösteriyor fakat kendi sorumluluğumuzda olan marka yönetimini yapıyoruz. Atılan adımların sorumluluğu ve yönetimi kişidedir, yani her adımın sonucu yine kişiyi etkiler. İş hayatında yaptığınız çalışmalarınız, yönettiğiniz projeler, katıldığınız etkinlikler, yazdığınız makaleler ve dijital platformlarda yaptığınız yorumlara kadar pek çok şey markanıza olumlu ya da olumsuz katkı sağlar, unutmayın. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demeyip işi garantiye almak lazım (!)

Bireysel marka yönetimi, kariyerinizde diğer profesyonellerin yanında farklılaşmanızı sağlar. Bu sayede yeni iş fırsatları ansızın kapınızı çaldığında veya iş ararken de kendinizi farklılaştırabilirsiniz. İşiniz ne olursa olsun, özenli olmak, kendini geliştirmek ve tüm yaptıklarınızı karşı tarafa doğru lanse edebilmek çok önemli. Bu yüzden bireysel marka yönetiminizi de kariyerinizdeki gibi bir hedefle odaklamanız ve stratejik yönetimini yapmanız gerekir. “Ben, yönetici ya da çok önemli bir uzman değilim” demeyin, aslında mülâkatlarda verdiğiniz referanslarınız bile sizin bireysel markanızı destekler.

Bireysel markanızın hedefini ve stratejinizi en iyi kendinizi tanıyarak yönetebilirsiniz. “Ben ne istiyorum, nerde ve hangi pozisyonda çalışırsam mutlu olurum veya nasıl anılmak istiyorum?” gibi sorulara cevaplar bulmanız ilk adımdır. “Benim mutlu olacağım hedefimde olmam için neler yapmam lazım, sosyal medyada nasıl anılmalıyım, kimlerle görüşmem lazım ve hedefimde kimlere kazandıracağım?” gibi sorulara da cevaplar verirseniz daha geniş kapsamlı düşünebilir ve vereceğiniz cevaplara göre atacağınız adımlarınızı, iş hayatında ve tabii dijital dünyada bırakacağınız ayak izlerinizi de belirlemiş olursunuz.

Artık iş hayatı ve dijital dünya birbiriyle çok ilintili. İşyerinizde sizi bire bir tanıyabilirler ama artık sosyal medyanın gücünü yadsımamanız gerekir. Sosyal medyada çok geniş bir networkünüz olabilir ve bu network sizi yaptıklarınızla tanıyacaktır. Bu yüzden sosyal medyada var olma sebebinizi iyi belirlemeniz ve varoluş sebebinize göre adımlarınızı atmanız “şık” olacaktır.

Sosyal medyada yer almayanlar olduğu gibi özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde sosyal medyada oldukça fazla vakit geçirildi, paylaşımlar ve yorumlar yapıldı. Yani her hareketle, aktif dijital ayak izler bırakıldı. Yani bireysel marka değerinizde değişiklikler oldu... yani kendinizi bir şekilde tanıttınız.

Peki dijital ayak izi nasıl oluşur?

“Linkedin” paylaşımları, “Facebook” durum güncellemesi, “Instagram üzerinden fotoğraf paylaşımı, gönderilerin altına yazılan olumlu - olumsuz yorumlar ya da Twitter’ da yazı yazmak gibi hareketler “ aktif dijital ayak izleri” dir . Ne kadar çok yorum, beğeni, paylaşım o kadar çok ayak izi demektir.

. Ne kadar çok yorum, beğeni, paylaşım o kadar çok ayak izi demektir. İnternette arama yapma, web sayfalarını tarama, alışveriş yapma, gibi hareketler ise pasif dijital ayak izleridir. Kişisel bilgilerinizi izin verdiğiniz ölçüde paylaşırsınız ve herkese açık bilgiler değildir.

Dijital ayak izlerinizi siz silseniz bile ekran görüntüsü alınırsa peşinizden gelecektir. Özellikle genele açık paylaşımlarda bu izler belki sizi olumsuz bir duruma bile sürükleyebilir. Bu yüzden paylaşmadan önce çok dikkatli düşünmekte, tüm hayatınızı ve hedeflediğiniz geleceği dikkate almanızda fayda var. Yazdıklarımız bize bir şekilde geri gelebildiği gibi son zamanlarda getirilen yeni kanunlarla birlikte, yasal açıdan da daha özenli olmak gerekiyor.

Bu paylaşımı ben daha sonra görmek istiyor muyum?

Benimle ilgili olumsuz bir algı bırakır mı?

Bireysel markamı olumlu-olumsuz etkiler mi?

“Yaptığım yorumda olumsuz bir içerik var mı ve varsa beni zor duruma düşürür mü?

”Sosyal medyada profilim özenli mi, kullandığım dil saygın mı?”, gibi soruları kendinize sormanızda fayda var.

İş ararken aktif dijital ayak izleri hem iş arayan hem işveren açısından önem kazanıyor. İnsan kaynakları çalışanları veya işverenler artık işe alacağı kişinin ismini Google’a yazıp arama yapıyor. Mülakatlarda göremediği detayları böylece yakalayabiliyor.

İŞ ARARKEN SOSYAL MEDYADA AYAK İZLERİNİZİ NASIL GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ?

Sosyal Medya Hesaplarınızı Kontrol Edin

Sosyal medya hesapları dijital dünyada olduğunuzun kanıtıdır. Dijital dünyada varlığınızla beraber bu varlığın nasıl olduğu da önemli.

İş aramaya başlamadan önce sosyal medya hesaplarınızı gözden geçirin.

Profilinizi iş arama moduna alıp, eksikleri tamamlayın. Profillerinizin iş hayatına uygun olmasında fayda var.

Kullanmadığınız tüm eski sosyal medya hesaplarını silin.

En önemlisi; hesaplarınızı gizleyin ya da paylaşımlarınızda ki gizliliğinizi düzenleyin.

Haber Akışınızı, Paylaşımlarınızı Gözden Geçirin

Sosyal medya hesaplarınız sizinle ilgili fikir verir ve sizi tanıtır. Sosyal medya ile ilgili işlerde çalışıyorsanız hesaplarınız açık olabilir. Unutmayın, iş ararken, işe alım yapanlar sizi sosyal medyadan bulabilir ve paylaşımlarınız, beğenileriniz ve yorumlarınızın bir bütün olarak sizinle ilgili fikir sahibi olabilir.

Hakkınızda olumsuz algı yaratacak paylaşımları, yorumları veya fotoğrafları kaldırmakta fayda var. (Hakaret, argo veya kötü bir anınızda çektiğiniz foto veya yazdığınız yorumlar.)

Özellikle iş hayatında eski yöneticiniz, iş yeriniz veya iş arkadaşlarınızla ilgili kötü yorum yapmadığınızı kontrol edin ve yapmamaya özen gösterin.

Siyasetçi değilseniz, siyasi görüşünüzü paylaşmanız çok elzem değil. Siyasi görüşünüz, aynı görüşte ki kişilerin dikkatini çeker.. Hedef kitlenizi daraltmaya gerek yok (!)

Nerelerde Etiketlendiğinizi Kontrol Edin

“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim”. Etiketlendiğiniz paylaşımlar Google’da çıkabilir.

Arkadaşlarınız, sizin adınıza düşünmeden, olur olmaz sizin paylaşmak istemediğiniz her şeyi paylaşabilir.

Etiketlendiğiniz fotoğrafları-videoları ve paylaşımları bulun. Etiketi kaldırmaya çalışın veya kaldırması/silmesi için arkadaşınızdan rica edin.

Özetle; özetle dijital dünyada paylaşımlarımız önemli. Bırakmak istediğiniz algıya göre sosyal medya hesaplarınızı yönetmelisiniz. İş başvurunuzdan mülakata sonrasına kadar bir şekilde biri sizi sosyal medyada gözetliyor olabilir. Bir küçük yorumunuz sizin işe alınmanızı engelleyebilir. Özellikle Linkedin gibi profesyonel ağlarda daha da özenli olmak lazım.

Buda Benden Olsun

Oğuz’um Mira’ m sizi çok ama çok seviyorum. Dijital dünyada sosyal medyada yer alıyorsunuz ve alacaksınız. Pandemi günleri sonrasında hayat dijitale doğru evriliyor. Sosyal medyada, online oyunlarda birçok insanla tanışabilirsiniz. Her zaman iyi niyetli olun diyorum ama karşınızda kim olduğunu bilmediğiniz durumlarda çok dikkatli olmanız lazm. Kişisel bilgilerinizi yani ad-soyad, adres, telefon, okulu adı gibi bilgilerinizi paylaşmayın detaya inmeyin. Fotoğraflarınızı isterlerse paylaşmayın veya fotoğraf-video kabul etmeyin. Unutmayın ki karşınızda iyi gözüken kötü niyetli insanlar da olabilir. Uyardığım konulara dikkat ettiğinizi biliyorum, sizinle gurur duyuyorum.



KARİYERİNİZ PARLASIN

Kurumsal ve bireysel danışmanlık talepleriniz için “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

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