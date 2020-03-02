İş hayatında networkun önemi

AĞ KURMA BAĞ KUR

Network günümüzde çok önemli. Networkünüz ne kadar genişse, iş ve özel yaşamda karşınıza çıkan fırsatlar da bir o kadar fazla oluyor. İş ararken tanıdıklarınızın olması, yeni müşteriler, işbirlikleri, tedarikçileriniz veya aradığınız uzmana ulaşma şansınız çok daha kolaylaşabiliyor.

NETWORK (AĞ) NEDİR?

Teknolojik olarak;

Ağ/Network; iki veya daha fazla bilgisayarın kablolu ya da kablosuz iletişim araçları üzerinden, yazılım ve donanım bileşenleriyle birlikte bağlanarak meydana getirilen sistem olarak tanımlanabilir. Aslında teknolojik olarak açıklamayı bu şekilde yapabiliriz.

Hayatta;

Network tanımı iş ve özel yaşamımızın o kadar içinde ki... “Onun çok tanıdığı var”, “Bizim sektörde tanımadığı yoktur”, “Bütün mahalleyi tanır” gibi ifadeleri çok duyarız ve aslında o kişinin networkünün/tanıdığının geniş olduğunu anlamına geliyor.

Bence network kısaca; İletişim kanalı ve ilişki yönetimidir. Hayatımızda kurduğumuz ilişkiler bütünü, tanıdığımız insanlar ve iletişim kurduğumuz profesyonellerdir. İş hayatında olduğu kadar özel yaşamda da hayatımızın içindeki bir kavram network.

Günümüzde dijital bir hayat da var. Network dediğimizde, aklımıza iş-sosyal ağlardaki bağlantı sayıları, telefon rehberindeki isimler, iş platformlarında ağımızdaki profiller aklımıza gelebiliyor. Network dediğimizde, sadece bağlantıda olan kişiler ve miktarını düşünmeyin. Network ne kadar geniş olursa, faydası da bir o kadar fazla olacaktır.

NETWORKUNUZU GELİŞTİRİRKEN NELER YAPMALISINIZ?

Kimimiz sözlü, kimimiz yazılı, kimimiz ise yüz yüze iletişimi tercih eder. Genel olarak iletişim kurduğunuz şeklin, dinamiklerine göre iletişim sürecini yürütebilirsiniz.

•Önce iletişim kurduğunuz kişi, hedef kitlenizde olan kişi mi? Doğru kişilerle iletişime geçin.

•Mutlaka ağınızı kurarken hangi amaçla iletişimde olduğunuzu belirtin.

•İletişim kurduğunuz kişiye kendinizi, işinizi tanıtın.

•İletişim kurduğunuz kişiye iletişim bilgilerinizi verin ve sizde isteyin.

•Mutlaka iletişimde olduğunuz kişilerin listesini güncel tutun ve ara ara kendinizi hatırlatın.

•Geniş bir networkta amaç sadece okunma sayınınızı/takipçi artırmak ise evet etkileşim oranlarınız artar ama bunu kazanca dönüştürmek istiyorsanız hedef odaklı gitmeniz gerekiyor.

NETWORK NASIL GELİŞTİRİLİR?

Doğru Etkinliklere Katılın

Her etkinlik değil, hedeflerinize uyan, rahat iletişim kurabileceğiniz ve size katkı sağlayacak etkinliklere katılın. Ayrıca günümüzde, yaygın olan network platformlarında kendinizi konumlandırırken, sizin hedefinizdeki seviyede mi bir bakın. Zaten yürüyen bir işiniz varken, girişimcilerin arasında olmak yerine bir sonraki konumunuza göre seçim yapın. Yoksa network yapıyorum derken sadece vakit kaybedersiniz.

Kendinizi Sözlü-Görsel-Yazılı İyi İfade Edin ve Dinleyin

Konuşmanız, kıyafetiniz, sosyal hesaplarınız ve hatta kartvizitiniz bile sizi ifade etmeli. İlk 3 saniye kuralını unutmamak gerekir. Özellikle kendinizi nasıl tanıtacağınıza dair cümleniz hazır olsun. Bırakacağınız etki çok önemli. Bilmek ve tecrübeli evet önemli ama bunu pazarlayabilmek daha önemli. Nasıl bir intiba bırakırsanız o intiba ile ağırlanırsınız.

Kendinizi anlattığınız kadar karşınızdakileri de tanımaya çalışın. Tanımak için onları dinlemeli, sorular sormalısınız. Dinlemek ilgilendiğinizi gösterir ve bağ kurmanızı destekler. Bağ kurmaya çalıştığınız kişileri sadece iş hayatlarını değil özel hayatlarını da öğrenmek bağın kuvvetli olmasını sağlayın.

Yüz Yüze Görüşmelere Önem Verin

Dijital ortamda kurduğunuz ilişkilerin yanısıra, mutlaka yüz yüze görüşebileceğiniz ilişkiler kurun. Kariyerinize ve gelişiminize katkı sağlayacak profesyonelleri kısa görüşmelere davet edebilirsiniz. Network yapabileceğiniz yerlerde uzaktan topluluğu seyretmeyin, gidin tanışın. Sosyal platformlarda tanıdıklarınızla karşılaşırsanız mutlaka tanışmaya çalışın. Takipçilerim yanıma gelip tanıştığında hafızamda yer veriyor, iletişimimizi artırıyoruz.

Kazan-Kazana Önemli

İşiniz evet çok önemli. Networkünüzün sağlam ve geniş olması için sizin de katkı ağlayabileceğiniz kişileri seçin. Kazanç tek taraflı olmaz. Siz de karşınızda ki kişilere katkı sağlayın ki ilişkiler sağlam olsun. Çıkar odaklı samimiyetsiz ilişkiler kuranın çevresi kolay genişlemez, değil mi?

Kartvizit Alışverişini Unutmayın Ve Sürdürülebilir İlişkiler Kurun

Tanıştıktan sonra kartvizitler bir köşeye atılmasın. İlişkilerde de sürdürülebilirlik çok önemli. Sosyal ağlarda bu kişilerin takipçisi olmak, ara sıra yazılı-sözlü iletişimde kalmak, onlarla ilgili olabilecek konuları bile yeri gelince paylaşmak ilişkilerinizin daha sağlam olmasını sağlayacaktır.

NETWORK NEDEN ÖNEMLİ?

Telefon rehberinizde binlerce kişiyle verimli ilişkiler yönetemiyorsanız sayının hiçbir önemi yok. Benim çevrem bana yeter demeyin neden mi?

Networkunuzdan; kariyerinizin gelişimi için tecrübelere, fikirlere, yeni iş kaynaklarına ve çok daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Gelişiminize katkı sağlayacak geri bildirimler kendinizi geliştirebilirsiniz. Unutmayın; “Bilgi kılıçtan üstündür.”

Network demek bağlantı demek yani yeni müşteri, yeni tedarikçiler veya alabileceğiniz yardımlar da demektir. Genişledikçe işinizi büyütebilir, kariyerinizi değiştirebilir ve gelişirsiniz.

Tüm bunların sonucunda daha çok geniş bir çevreyle daha çok tanınırsınız... İşinizle ilgili bilinenler arasında olursunuz, müşteri sayınızla bilinirliğiniz artar ve marka haline gelirsiniz. Kendinize güveniniz artar ve yere sağlam basanlardan olursunuz.

Network çok şey belki de iş hayatında her şey demek. Doğru kullanıldığında ise pek çok şey öğrenebileceğimiz, aynı şekilde öğretebileceğimiz mükemmel bir kanaldır.

NETWORKUNUZ ÖNEMLİ, HARCAMAYIN

Bin bir çabayla geliştirdiğiniz networkünüz zaman demek, markanız demek, emek demek, maddi-manevi kazanç demek. Yani iş hayatınız için daha pek çok şey demek.

Sizi aşağı çekenlerle iletişimi sınırlayabilir veya sonlandırabilirsiniz, tercih sizin...Networkunuzda iş yönlendireceğiniz veya iş ortaklığı yapacağınız isimleri iyi değerlendirmeniz gerekir, seçerken dikkatli davranın. Arkadaşlarınızı iş yaparken tanıyıp gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Bu sefer sadece sosyal ağınızda bu isimlerle iletişimi sürdürme kararı verebilirsiniz. Referans olduğunuz kişiler networkunuza karşı kredinizi düşürmemeli. Networkunuzla siz veya başkası için iş yapacakken çok dikkatli düşünüp karar vermenizde fayda var.

Profesyonel iletişimle, hedef kitlenize uygun paylaşımlarla, karşılıklı kazan-kazan politikası ve birçok şeyle ağ değil bağ kurarsınız. Dijital platformlarda olumsuz-negatif söylemlerle evet belki sizi destekleyenler olabilir ama belki çok daha fazla kişide olumsuz bir algı bırakabilirsiniz, dikkat! Samimiyet, dürüstlük, şeffaflık, saygı gibi değerlere inanıyorum. Gün sonunda para değil insanlık kazanır, değil mi? Tatlı dilin açamayacağı kapı yok ama bir sözle hayat alt üst olabilir...

“Fiziksel dünyada bir müşteriyi mutsuz ederseniz, bunu 6 kişi ile paylaşır. Dijital dünyada bir müşterinizi mutsuz ederseniz bunu 6000 kişi ile paylaşır. - Jeff Bezos”

Buda Benden Olsun

Oğuz’um Mira’ m sizi çok ama çok seviyorum. Beraber öğrendiğiniz, eğlendiğiniz veya oyunlar oynadığınız arkadaşlarınız var. Şimdiden bir çevre oluşturuyorsunuz. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” atasözünü unutmayın. Ben size hayata dair ipuçlarını elimden geldiğince vereceğim. Ne üzün, nede üzülün. Hayat, kalp kırmak için çok kısa.



KARİYERİNİZ PARLASIN

Kurumsal ve bireysel danışmanlık talepleriniz için “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

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