Istakozun gelişim hikayesi

KABUĞUNUZU KIRIP GELİŞİME ODAKLANIN

İş hayatı farklı büyüklükteki şirketlerde, fabrikalarda veya holdinglerde tüm rekabetiyle devam ediyor. Bir çalışansanız plazanın on beşinci katında, fabrikanın yönetim ofisinde veya küçük bir işletmede de olsanız, patronların-yöneticilerin beklentisi hep aynı; yüksek performanslı çalışma… İşler yürüdüğü sürece herkes mutlu oluyor. Sosyal çevremizde, ailemizle günlük hayatta da pek çok mutlu olaylar gibi hüzünlü olaylarda yaşıyoruz. İş ve özel yaşam iç içe ve yaşanmışlıklar sonrasında yaptıklarımızla şekilleniyor, değişiyor ve geriye dönüp baktıkça değişimi görüyoruz… “Şimdiki aklım olsa yapmazdım” dediklerinizi sıralarsanız, listenin aslında ne kadar uzun olduğunun farkına varırsınız.

Istakozun kabuk değiştirme hikâyesi ilginçtir, psikiyatrist Abraham Twerski anlatır.

Istakoz eti çok yumuşak ve lezzetlidir. Aslında avcı için ziyafettir. Kabukları ise bir o derece serttir ve bu leziz ete ulaşmak çok zordur. Istakoz içinde büyürken sert kabuk büyümez. Istakoz bir müddet sonra daralan, küçük gelen kabuk içerisinde sıkışır, kımıldayamaz. Sıkıştıkça ıstakoz gerilir, stres altında hisseder ve kabuğundan kurtulmak ister. Kendini güvende hissettiği, konfor alanında olduğu bir yere çekilir ve kabuğundan yorularak belki de acı çekerek kurtulur. Istakoz bu duruma çözüm bulamadığı için kendi başının çaresine bakar. Kendini güvende hissettiği kaya dibinde yeni kabuğunu üretir, büyür ve gelişir. Bu döngü ıstakoz yaşadıkça devam eder. Kabuğunda sıkışan ıstakozun derdine çözüm bulan biri olsaydı, hep aynı ıstakoz olarak kalırdı. Istakozun gelişmesini tetikleyen ve büyümesini sağlayan şey, yaşadığı rahatsızlık ve strestir.





Düşünen varlık olarak insan değişirken, yaşanmışlıklar ile beslenip, aldığı kararların eylemlerine göre gelişiyor. Bir düşünün yaşadığınız hangi olaylar sonrasında değiştiniz ve geliştiniz? Istakozun kabuk değiştirip büyümesi gibi yaşayarak öğreniyor ve gelişiyoruz…

İş dünyası zaten rekabetçi, zorlayıcı ve sürekli gelişim istiyor. Bir de pandemi ile yaşanan riskli günler sonrasında kendini yenileyerek yeni normale uygun bir şekilde değişti ve değişime devam ediyor. İş süreçlerini on-line yürütmeyi bilmeyenler, yaşadıkları stresle beraber on-line çalışmayı öğrendiler. Müşterisine dijital kanallardan erişmeyi tercih etmeyen firmalar, satışların düşmesi ile birlikte gelen stres sonrasında e-ticareti mecbur öğrenmek zorunda kaldı. İş yerlerinde konfor içinde çalışırken, dışarıda sosyal çevremizle zaman geçirirken, bir anda kendimizi evde bulduk günlerce. Sıkıldık, bunaldık ama elimizdekilerin değerini ve uzaktan çalışmayı öğrendik. Bugünlerin öncesinde belki bir tekstil atölyesinde çalışırken sizi zorlayıp işinizi yavaşlatan bir soruna çözüm buldunuz. İşlerinizi yavaşlatan ekipmanları düzene soktunuz ve işleriniz hızlandı ya da çalışan birisi olarak hafta içi yemek hazırlama sorumluluğunuza buzluğa depoladığınız yedek yemeklerle bir çözüm buldunuz.

Yeni bir keşfe gerek yok; sizi rahatlatan, işlerinizi kolaylaştırıp strese girmenizi engelleyen herhangi bir eyleminizi düşünün…

Hayatınızı strese sokan, işlerinizi yavaşlatan, sizin bir üst kademeye geçmenizi engelleyen, en önemlisi sizi strese sokan bir konuya çözüm bulup, sorunu yok ettiğinizde bir adım ilerlemiş olursunuz. Aslında hayatınızı kolaylaştırmak için hiç yapmadıklarınızı yapıp, hiç denemediklerinizi deneyip kendinizi keşfedip, hayatınızda icatlar çıkarıp yolunuza devam ediyorsunuz, farkında mısınız?

Bu kadar yoğun, stresli ve rekabet içinde olunan günümüzde, “ıstakoz” misali biraz tatlı stresle kabuk değiştirmek gerekli... Değişim için yaşadığınız bu stres gelişiminizi sağlar.

Stresinizi yönetebilirseniz iş- özel yaşamda sonuç-çözüm odaklı, zamanı-krizi yöneten, yaratıcı fikirler üreten, planlayıp organize eden bireyler ve tabii ki şirketler de olabilirsiniz.

Mesleki ve kişisel gelişim bu kadar gündemde iken liderler çalışanlarının kabuğu kırarak gelişimini sağlayan olayları görerek, doğru iş yönlendirmeleri yaparak ve doğru yönetim tarzıyla ekibinin performansının artmasını sağlayabilir. Özellikle liderler eğer dengeyi sağlayabilirlerse, bu stresli ortamı ekibinin gelişimini sağlamak için kullanabilir. Bir yandan bu yaptıklarıyla kendi kariyerleri içinde gelişim odaklı adım atmış olurlar.

Geriye dönüp bakın iş hayatınızda neler, hangi olaylar sonrasında, ne yaptınız da değişti ve kendinizi geliştirdiniz. İş hayatında baskı altında olduğunuzda, stres yaşadığınızda belki kendinizi yetersiz hissettiğinizde gelişim sinyallerini alabilirsiniz.

Başarılar, defalarca yaşanan başarısızlıklardan doğar. Istakoz içgüdüsel olarak kabuğunu değiştirir. Peki, sizin gelişiminizi tetikleyen duygu ne?

“Başaramadığınızda sızlanmak yerine, yaşadığınız stresi gelişiminiz için kullanmak yine sizin elinizde” Kendi adınıza başarıya ulaşmak ve gelişiminizi sağlamak için kendinize bazı sorular sormalısınız.

-Strese sebep olan ve sizi zorlayan konular ne?

-Hangi becerileriniz gelişirse, daha başarılı olursunuz?

-Neyi daha farklı yaparsanız, bu stresle karşılaşmazsınız?

-Stres altındayken, hata yapmanıza sebep olanlar ne?

-Stres duygularınızda nasıl bir değişim sağlıyor ve neler hissediyorsunuz?

-Tüm stres yaratan olumsuzluklarla ne ya yaparak baş edebilirsiniz?

Bu ve benzeri sorulara sadece siz cevap verebilir, cevaplarınızla yine siz eyleme geçebilirsiniz.

İşte kişisel gelişiminiz için atacağınız adımlarla eylem planınızı hazırlamaya başlayacağınız yolculuğa çıkmaya başlıyorsunuz.

Şunu unutmamak gerekir ki: Kişisel gelişimi sağlamak için her eğitime katılmak, her kitabı okumak gibi eylemler yerine, hedefinize göre önceliklerinizi, kaynaklarınızı, takviminizi ve atacağınız adımları belirlemeniz gerekir.

Hayatınızda sizi strese sokan konuları belirleyip, doğru çözümü, doğru zamanda ve doğru şekilde adım atmak sadece ve sadece sizin elinizde.

Belki istifa edeceksiniz, belki terfi isteyeceksiniz belki eşinizden ayrılacaksınız, belki kendi işinizi kuracaksınız, belki evinizde değişiklik yapacaksınız veya belki de başka şehirde çalışma teklifini kabul edip hayatınızı değiştireceksiniz

Ne olursa olsun.

Kabuğunuzu kırmaya hazır mısınız?

Buda Benden Olsun

Oğuz’um Mira’ m sizi çok ama çok seviyorum. Siz her gün hızla büyürken aslında ne kadar çok kabuk değiştiriyorsunuz. Belki şu an farkında değilsiniz ama yıllar sonra yaşadıklarınızla ne kadar olgunlaştığınızı göreceksiniz. Yaşayarak öğrendikçe büyüyor ve dünyanın, insanların daha çok farkına varıyorsunuz. Sizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişiminizi düşünmeyen en yakınlarınız bile olabilir maalesef. Siz kendinize odaklanın ve iyi bir insan olarak hayatta yol almaya devam edin. Hayat zor ama üstesinden geleceğinize inanıyorum. Sizinle gurur duyuyorum.



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ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Linkedin : Esra Kemer (https://www.linkedin.com/in/esra-kemer/)

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