Liderlerle kariyer sohbetleri: Esra Beyzadeoğlu

Esra Beyzadeoğlu – Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Mesleğim gereği farklı sektörlerden profesyoneller ile iletişim halindeyim. Birçok farklı profesyoneli gözlemliyor, takip ediyorum. Sektörlerin çalışan profilleri açısında dinamikleri birbirinden farklı olabiliyor. Bu anlamdafarklı sektörleri incelediğimizde kadın/erkek oranlarının farklılık gösterdiğini de görebiliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektörü erkeklerin hakim olduğu bir sektör. Kadınların sayısının az olduğu bu sektörde bir kadın liderin kariyerini konuştuk.

E. Kemer:Eğitiminiz teknoloji/yazılım ile birebir ilgili olmasa da şu an bir bankanın bilgi teknolojileri sürecini yönetiyorsunuz. Kendinizden ve kariyer geçmişinizden bahseder misiniz?

E. Beyzadeoğlu: Eğitimci bir ailenin iki çocuğundan küçük olanıyım ve 1978 doğumluyum. 1995 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden 2000’de de Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 2013-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde MIT Sloan School of Management ile ortak bir program olan Executive MBA İşletme Master’ı yaptım. Yeni şeyler öğrenmeyi seven, azimli, yoğun tempoda çalışan ve genelde hayatı son derece pozitif bakışla yaşamaya çalışan biri olduğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda 9 yaşında bir erkek çocuk annesiyim.

Teknoloji deyince insanın aklına ilk önce yazılım veya donanım gelebiliyor ama esasen iyi yazılımların ortaya çıkması için en temel şey; ihtiyaç, süreç ve iş analizinin doğru yapılmasıdır. Ben endüstri mühendisliği eğitimi aldım. Öncesinde lise eğitimim de disiplinli ve ağırdı. Üniversitem de Fransızca ve kültür yaklaşımlı öğrenci yetiştiren farklı bir eğitim yapısındaydı. Eğitim sürecimde gördüğüm ve edindiğim disiplin aslında hiç bilmediğim konulara bile nasıl yaklaşacağımı öğrenme ve analiz etme zenginliğine beni kavuşturdu. Endüstri mühendisliği sistem kurmak üzerine gelişmiş bir disiplindir. Sektör bağımsız olduğunuzdan tüm girdiyi çıktıyı en optimize ve ihtiyaca hizmet edecek deneyimle kurgulamayı öğrenirsiniz. Gelinen noktada, bankalarda teknoloji süreçleri de deneyimleri en iyi kurgulayanların, süreçleri fonksiyonel olarak en iyi bilenlerin daha başarılı olduğu yerler haline geldi. Bu sebeple fark yaratmak için illâ teknoloji veya yazılım alanından gelmenin gerekli olmadığına inanıyorum.

E. Kemer: Eğitiminiz doğrultusunda “MT/İş Analisti” olarak başladığınız kariyerinizde önce proje yöneticiliği ve devamında yükselen bir ivme ile devam edip IT’de üst düzey yönetici olmuşsunuz. Bu zaman zarfında bir kadın yönetici olarak karşınıza engeller çıktı mı?

E. Beyzadeoğlu: 19 yıldır, bankaların teknoloji organizasyonlarında gerek banka çalışanı gerek danışman olarak çalışıyorum. Her bir tecrübemin şu andaki konumuma katkısı olduğuna inanıyorum. Osmanlı Bankası’nın teknoloji organizasyonuna bankanın verdiği MT İş Analisti (Yönetici adayı) eğitimi sonrası başlamaktan tutun da, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması kapsamında Ziraat Bankası’nın yeni ana bankacılık uygulamalarının geliştirilmesindeki ana ekipte olmaya, Accenture gibi global bir danışmanlık firmasında İş Bankası, Yapı Kredi gibi ülkemizin en önemli bankalarına proje geliştirmeye kadar hepsi benim için çok kıymetli. Yaklaşık 1,5 yıldır danışman banka anlayışıyla öne çıkan ve müşterilerine butik hizmet sunmaya özen gösteren Alternatif Bank’ta bambaşka heyecanlar yaşıyor, yönetim ekibimizin desteğiyle ve ekip arkadaşlarımla başarılı projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bunlar olurken sadece kadın olduğum için bir engelle karşılaştığımı ise söyleyemem. Evet, erkek yoğun sektörde çalışıyorum ama kadın olmaktan değil ama iş hayatının kendi dinamikleriyle yarattığı engelleri ise dönem dönem yaşadım diyebilirim.

E. Kemer: Peki, bu engelleri nasıl aştınız? Sizi başarılı kılan ve odağınızdan ayrılmadan çalışmak için sizi motive eden neydi?

E. Beyzadeoğlu: İş, hayatımızın önemli bir zamanını kaplıyor. İş hayatı=hayat diye düşünürsek engel her yerde yok mu? Ben bakış açısı ve algı denen kavramların hayatı şekillendirdiğine inanıyorum. Yaşanan her olumsuzluk veya olumlu şartlar sizin o durumu nasıl karşıladığınızla ve nasıl tepki verdiğinizle şekilleniyor, değişiyor. Bazen durumları kucaklamak kabullenmek bazen üstünde çok durmamak, moda deyimle bazen akışa bırakmak gerekiyor. Şöyle dönüp baktığımda hep pozitif kalmayı seçtiğimi görüyorum. Kendim ve sevdiklerim sağlıklı ise buna şükredip gerisinin aslında sanal dertler olduğu gerçeğini tekrar ederim. Bu da başıma ne gelirse gelsin silkelenip ileri gitmemi sağladı.

E. Kemer: Tebrik ederim, farklı ödüller aldığınızı görüyorum. Sizce bu ödülleri almanızı sağlayan farkınız neydi?

E. Beyzadeoğlu: Özellikle son 5-6 yılda farklı ödüllerim oldu. 2015 yılında Stevie Business Awards’ta IT Executive of the Year, 2016’da Traicon Events’ın globalde düzenlediği Women Empowerment and Leadership Summit’te Best VP of the Year, 2018’de Stevie Business Awards’ta Female Executive of the Year, yine aynı yıl Microsoft ve Kagider’in ortaklaşa düzenlediği Women in tech’te CIO of the Year’da finalistlik ve IDC Türkiye’nin düzenlediği Women for Tech yarışmasında CIO of the Year ödülünü aldım.

Bu ödüllerle beraber birlikte çalıştığım ekiplerle ve projelerimizle çok sayıda ödülümüz var. Aldığımız tüm ödüllerin ‘başarı bir takım oyunudur’ sözünde olduğu gibi toplam bir başarının ürünü olduğuna inanıyorum.

Farkın ise sadece iş alanında yapılanlarla değil farklı ekiplerle farklı açılardan ürettiğimiz işlerden ve dönüşümlerden geldiğini düşünüyorum. Örnek verecek olursam, önceki iş yerlerimden birinde tiyatro kulübü kurulmasını sağlayıp kendim de bizzat üç sene sahnelenen ayrı oyunlarda rol aldım. Öğle arası seminerler başlığı altında “Şairler ve Aşkları” ve “Âşık Ressamlar” isminde iki farklı seminer hazırlayıp 300-400 kişilik ekiplere bunları sundum. Ekiplerimizin motivasyonu için farklı aksiyonlar planlayıp hayata geçirilmesine ön ayak oldum vs.

İş dışında lise mezunlar derneğinde aktif olarak yönetimde görev alıyorum. Tüm bunlar olurken iş alanında başarılı projeler hayata geçiyoruz ve tatlı bir oğul büyütmeye çalışıyorum. Özetleyecek olursam pek çok şeyi dengeleyerek yapmaya çalışmanın zenginleşmeyi getirdiğine inanıyorum.

E. Kemer: Bir kadın yönetici olarak geniş bir ekibi ve süreci yönetiyorsunuz? Ekibinizde görev alan Y kuşağı genç arkadaşları yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz, iletişiminiz nasıl?

E. Beyzadeoğlu: Her gün kendimi yenilememi sağlayan dokuz yaşında bir çocuk annesi olmanın, lise mezunlar derneğinde farklı dönemlerden mezunlarla hatta lisede okuyan pırıl pırıl gençlerle bir araya gelebilme şansının iş süreçlerine zenginlik kattığını, farklı bakış açıları getirdiğini görüyorum.

İletişimin gücüne inanıyorum ve iletişimim oldukça iyi diyebilirim. En azından doğal ve samimi yaklaşımları görüyorum. Tabi bunu yine de en iyi çevremdeki insanlar bilir ve onlardan duymak daha güzel olur.

E. Kemer: Bilişim teknolojilerinde kariyerine başlayan ve hedefi yönetici olmak isteyen genç arkadaşlarımıza önerileriniz neler? Özellikle kadınlara önerilerinizi duymak isterim.

E. Beyzadeoğlu: Benim bu 19 yıla ve ondan öncesinde eğitim hayatıma baktığımda en iyi bildiğim şeyin “çalışmak” olduğunu görüyorum. Elbette şansın, doğru insanlarla doğru yerlerde karşılaşmanın da etkileri büyük. Her zaman şansı da değerlendirmenin en iyiyi sunmak için çalışmak ve bunu ortaya koyabilmekten geçtiğine inanıyorum. Dolayısıyla genç arkadaşlarıma tavsiyem sabırla azimle çalışmaları ve kendilerine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeleri olur.

E. Kemer: Kendinizi “Perpetuum mobile” ile ifade etmenizin sebebi nedir, neyi ifade ediyor?

E.Beyzadeoğlu : “Never ending energy and progress” İngilizce karşılığı... Bitmeyen enerji ve ilerleme... Yerinde durmak, atıl kalmak paslanmak demek. Edebiyat öğretmeni olan annemin bir sözü var, “boş durmak dertleri yüzdürür çalışmak boğar” der, bu bana enerji veriyor. Gelişme adına her fırsatı değerlendirmeye devam ediyorum ben. Durmak yok, enerji bununla artıyor.

Esra Hanım ile keyifli bir söyleşi yaptık. Sosyal medyadan da takip ediyorum, pozitif enerjisini hissediyorum. İşini severek yapan, samimi, pozitif bir profesyonel, tatlı bir anne, kadın. Aslında BT sektöründe kadına yer yok tanısını da yıkan bir kadın yönetici.Söyleşimiz, kariyerinde ilerleyen ve gelişimlerine odaklanan çalışanlara ve tabii kadınlara ilham kaynağı olacaktır. Kendisine tekrar teşekkürler.

Benden dipnotlar:

İşin özü; önemli olan eğitim dışında iş sürecini, insan kaynağını eldeki verilerle iyi yönetebilmek.

Yöneticiler liderlik yolunda ilerlerken çalışanlarıyla iş dışında da iletişim kurabilmeli. Bazen bir “Merhaba, Nasılsın? Diye çalışanla iletişim fark yaratırken sosyal ortamlarda çok daha etkili iletişim kurulabiliyor. Liderlik yolunda ilerlerken mutlaka bir hobi edinmek farklılıkları yönetirken kişinin fiziki ve ruhsal rahatlama sağlayacağı gibi farklıları yönetirken mutlaka katkı sağlayacaktır.

Kim ne derse desin kişisel alma, farklılıkları yönet, hedefe ilerlemek için karşına çıkan engeli kaldır, kimin ne yaptığına değil gelişimine odaklanarak yoluna devam et.

Hayatımızda pek çok engelle karşılaşıyoruz. Her inişin bir çıkışı var, "Neden bu başıma geldi?" demek yerine çözüme odaklanmalı ve bir sonraki adıma karar verip hayata devam etmeli. Pozitif olduğunuzda yaydığınız enerjiyle mıknatıs misali çektikleriniz de pozitif oluyor.

Farklı karakterleri, yetenekleri ve tabii işleri yönetebilmek bir yöneticinin işi. Tabii bu farklı değerleri yönetirken anlamak için iyi iletişim kurabilmeli. Etkili iletişim çok önemli. Yönetici; ekibini ve iletişim tarzlarını öğrenmek için gün içerisinde karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirmeli ve hatta gerekirse kendisi ortam yaratmalı.

Esra KEMER

Kariyeriniz Parlasın...

İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlı-Koç

www.cvcheckup.com - esra@cvcheckup.com

Linkedin :

Instagram : esra__kemer

Facebook : Esra Kemer - CVCheckup