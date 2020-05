Liderlerle kariyer sohbetleri: Hilal Suerdem

Sektörlere yön veren liderler var. Bu liderler iş dünyasında pek çok çalışana ilham olduğu gibi gelişimleri için de rol model olabiliyor. Bu sebeple sosyal ve profesyonel platformlarda yönetici-liderleri takip ediyorum. Uzun zaman önce iş dünyası çalışanlarının gelişimi amaçlı düzenlenen bir sosyal sorumluluk etkinliğinde Hilal Suerdem Bey ile tanıştım. Ev sahibi olduğu için o yoğunluğunun arasında sohbet etme fırsatım da oldu. Kendisini dijital dünyadan takip ettiğim kadarıyla sektördeki örnek çalışmaları, ekibinin gelişimine katkı sağlaması ve sosyal sorumluluk projeleri dikkatimi çekmişti. Hilal Suerdem Bey ile çalışmaları, kariyeri ve iş hayatı üzerine sohbetimiz sektör çalışanlarının gelişimleri için faydalı detaylar barındırıyor. Çalışanlara ilham olması dileğiyle…

Küçük yaşlarda iş hayatına atıldınız, biliyorum. Profesyonel iş hayatına başladığınız Kiğılı’nın şu an CEO’su olarak devam ediyorsunuz. Bize kariyerinizden kısaca bahseder misiniz?

Aslında kariyerim öğrencilik yıllarında babamın Tahtakale’deki tıbbi gereçler satan dükkânında başladı. Kiğılı ailesi içerisinde ise diğer pek çok çalışan arkadaşlarımız gibi, benim de hikâyem yıllar öncesine dayanıyor. Ticarete işin mutfağında, yani mağazada tezgâhta satış yaparak başladım. Kariyerserüvenimde en büyük yol göstericim, ustam Abdullah Bey olmuştur. Kendisinin perakende sektöründeki deneyimleri ve fikirleri başarıma ve bugünlere gelmeme ışık tuttu. Sahada başlayan serüvenim neredeyse şirketin tüm birimlerinde ve iş süreçlerinde çalışarak devam etti ve bugünlere kadar geldim. Sürekli öğrenerek ve araştırarak, dünya modasında gerçekleşen değişimleri ve yenilikleri takip ettim ve kazanımlarımı işime yansıttım. Abdullah Bey’in çalışma değerleri de başarımda yol gösterici bir önem taşıyor. Özellikle dürüstlük, güven ve iyi insan olma felsefesinden faydalanarak iş dünyasına adım attım. Bugünlere büyük emeklerle geldik ve önümüzdeki dönemde belirlediğimiz hedeflere yürürken de yine aynı değerleri sürdürmeye özen göstereceğiz.

Sahada bir çalışanken şu an sektöründe lider bir organizasyonun üst düzey yöneticisisiniz, başarınızı neye borçlusunuz?

Elbette ben de birçok yönetici gibi başarımı disiplinli çalışmaya borçluyum. Bugüne kadar hedefe giden yolda, çalışmalarıma artı değer katan dinamikler oldu. Profesyonel iş yaşamında, her liderin yol gösterici prensipleri olmalı. Dürüstlükten ve saygıdan asla taviz vermeyen bir yöneticiyim. Bir diğer konu ise güven. Çevrenize güven verdiğinizde, dürüstlükle hareket ettiğinizde ve insanlara şefkatle, iyi niyetle yaklaştığınızda karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Bu şekilde başarınız da daha uzun ömürlü ve sağlam oluyor. Ben kendi adıma sadece başarıya değil, mutluluğa da odaklanıyorum. İnsanlara, tasarım ve kalitenin yanı sıra, şıklıkla birlikte mutluluk satıyoruz.

Bir aile şirketinde çalışmanın kolaylıkları olduğu kadar zorlukları da var. Bu zorluklar neler ve bu zorlukları nasıl aştınız?

Aile şirketinde bulunmanın kolay olduğu kadar zor tarafları da var elbette. Şirket içindeki dayanışma ve birliktelik, beni bir o kadar daha sorumlu olmaya davet ediyor. Bu benim için önemli; fakat engel oluşturmayan bir durum. Çünkü özverili ve düzenli çalışıyorsanız bu çevrenize yansıyacaktır. Başarılı bir çalışan işine ne kadar çok odaklanıyorsa, özel yaşamına da bir o kadar odaklanmalı, özen göstermeli. Bir tarafa diğerinden dengesiz şekilde yoğunlaşırsa, başarısızlık da kaçınılmaz olarak devamında gelir. Biz profesyonel bir kurumsal yapı kurduk. Bu yapının temelinde üst yönetimle birlikte tüm ekibin katkısıyla çok ciddi bir emek gücü barındırıyor. Abdullah Bey’in tecrübeleri ve öngörüsü bizlere daima ışık tutuyor.

Sevilen bir yöneticisiniz? Sizi farklı kılan özelliklerinizle birlikte bir liderde olması gereken özellikler nelerdir?

Bugüne kadar aile, iş ve sosyal yaşamımda her zaman dürüst davranmaktan yana oldum. Bir insanın başarısı kadar karakter özellikleri de onu sevilir kılıyor. İyi niyetli olmak, iyi işler ortaya koymak gibi sonuçlar kazandırıyor. Başarılı bir lider, iş hayatındaki değişim ve dönüşümleri yakından takip eden, yeniliklere ve öğrenmeye her daim açık olan, düzenli bir yaşama sahip olan ve aldığı sorumlulukları yerine getirebilen bir birey olmalıdır. Bu özelliklerim beni başarılı olmaya sevk etti. İyi bir lider, hedeflerine odaklandığı kadar, çalışanlarını da düşünebilmelidir. Ekip içi iletişimi çok önemsiyorum; çünkü ekip olarak bir aileyiz ve her ekip üyemiz bizim için değerlidir. Dolayısıyla başarılı bir lider, çalışanlarıyla sürekli iletişim halinde olup, onların beklentilerine cevap verebilmelidir.

Açık iletişim, şeffaflık, sevgi, saygı ve karşılıklı güven duygusunu her zaman kalıcı hale getiriyor. Bizde takım çalışması ve ekip ruhu olmazsa olmazdır. Herkes üzerine düşen rolü çok iyi bilir; çünkü işine karşı sorumluluk sahibidir. İşine bu denli sadık tüm çalışanlarımızın yaratıcı projelerine her daim destek verdiğim gibi onları teşvik etmek için de büyük çaba sarf ediyorum. Gençler, ülkemizin geleceğidir. Sadece işin yapılması değil, ayrıca bir lider olarak ülkemiz için dinamik ve başarılı bireyler yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Ayrıca çocukluğumdan beri, spor yapmayı severim ve mutlaka günlük hayatımda da yer veririm. Haftada iki kez spor yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı yaşama, vücut sağlığına, dinç ve enerjik olmaya önem gösteriyorum. Bu sayede iş hayatında da yoğun tempoda dinç kalabiliyorum.

Bir yönetici olarak ekip arkadaşlarınızda olmasını istediğiniz özellikler değerler nelerdir?

Benim için bir çalışan pozisyonu ne olursa olsun her şeyden öte dürüst bir insan olmalı. Tabi bunun yanı sıra önemli olan başka unsurlar da var. Yaptığımız işi sevmemiz, sorumluluklarınızı eksiksiz olarak yerine getirmemiz, işimizi geleceğe taşıyacak araştırmalar yapmaktan kaçınmamamız lazım. Tüm bunları yaparken de dürüstlüğümüzden, saygımızdan ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmemeliyiz. Bu prensiplerle yol alırken, hem ekip ruhu daha da güçlenecektir hem de birlikten bir arkadaşlık ortamı doğacaktır. Böylece alt-üst ilişkisi azalacak, ekip ruhu da artacaktır. Ayrıca insani değerleri de her zaman göz önünde bulunduruyorum. Çalışanlarımız bizi temsil ettiği için davranışları da bizim değerlerimizle paralel olmalı. Bu nedenle ekiplerim; dürüstlüğün yanı sıra, güven veren, sorumluluk bilinci olan, özgüvenli ve özverili çalışan bireylerden oluşuyor.

Perakende sektöründe sahada çalışanlara iyi bir yönetici olmaları için neler önerirsiniz? Mesleki ve kişisel gelişimleri için nelere dikkat edip, yatırımlarını neye yönlendirmeliler?

Perakende sektörü, pazarlama dünyasının belkemiğidir. Dolayısıyla sektör çalışanları perakendenin dinamiklerine sahip olmalı, şeffaf adımlar atmalı, dünya modasını ve dönüşümünü yakından takip ederek, aksiyon almalıdır. Dijital dönüşüme ayak uydurarak, dünyada neler olduğunu gözlemlemek daha yaratıcı fikirler ortaya çıkaracaktır. Biz çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve hedeflerini büyütmek adına birçok kişisel gelişim çalışmaları ve eğitimler organize ediyoruz.

Müşteri ilişkilerini doğru yönetmek kaçınılmaz olduğu için iletişimin doğru kullanılması, özellikle saha çalışanları için elzem bir konu. Bu bağlamda, her zaman dinamik olmalarını ve yeniliği yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Ekip arkadaşlarımın iş yaşam kalitesini artırmak amacıyla eğitim akademisini kurduk. Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlarken, özel yaşam ve iş hayatını dengelemeyi de öğretiyoruz. Bu amaçla sadece iş hayatına dair değil kişisel gelişimi destekleyici eğitimler de veriyoruz. İK birimi, mesleki, kişisel gelişim ve liderlik eğitimlerini, şirket hedefleriyle birlikte çalışanlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlıyor ve periyodik olarak gerçekleştiriyor. ‘Vuca çağında liderlik’, Yeni nesil iletişim ve çatışma yönetimi’ gibi konu başlıkları ekledik

Bir erkek giyim markası olarak, çalışanlara faydalı olan bir etkinliğinize katıldım ve çok etkileyici buldum. Bu etkinlikleri düzenlemenizde ki amaç nedir?

Başarıya giden yol, insana dokunmaktan geçiyor. Kiğılı Talks ile değişen-gelişen iş dünyasında, beyaz yakalıların entelektüel derinliğini artırmayı ve ekosistemdeki “yani iş hayatında ki insanları” bir araya getirmeyi hedefledik. Sektörde nasıl 82 yıldır büyük bir aile olarak yer alıyorsak, iş dünyasında profil fark etmeksizin tüm çalışanların gelişimlerini sağlamak bize düşen bir görevdi. Bizim için önemli olan topluma katkı sağlamaktı. Bu etkinliklere öğrencilerden tutun başarılı lider ve lider adaylarını da bir araya getirdik ve ailemizi genişlettik. Ekonomi, moda, yaşam, sanat, teknoloji ve dijital dönüşümü yakından takip etmek isteyen herkesi buluşturduğumuz bu etkinlik serisi yol gösterici olması açısından bir pusula niteliği taşıyor. Liderlerin ilham veren hikâyeleri sayesinde çalışanların yolunu aydınlatıyoruz.

Başarılar kadar başarısızlıklar da biz çalışanları güçlendirir. Hedefinize ulaşmak istediğinizde başarısız olursanız ne yaparsınız?

Her insan ya da her lider iş hayatında başarısız olabilir. Kazandığımızda nasıl motive oluyorsak, kaybettiğinizde de bu duruma sebep olan faktörleri düşünerek, ders almayı bilmeli, başarısızlık karşısında asla yılgın davranmamalıyız. Sorun nerede yaşanmışsa, bunu doğru analiz etmeli, sorunları çözmeli ve bir daha başarısızlığa götüren hataların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Aslında; hedefe ulaşmak için çalışmak ve pes etmemek lazım.

Benden Notlar:

Bu sohbet sonrasında yönetici liderlik konusunda vurgulamak istediklerimi paylaşmak isterim.

Görüştüğüm, çalıştığım başarılı liderlerin en büyük ortak özelliği iletişim yönetiminde başarısı. İletişim becerileri çok önemli ancak iletişimi yönetmek ayrı bir beceri. Yönetici liderlerin pek çok çalışanla, iş ortaklarıyla, profesyonel ağıyla bir arada sürekli şekilde iletişimde olması ve ortak paydada buluşturması gereğini düşününce iletişim yönetimi oldukça önem kazanıyor. Ayrıca ekip arkadaşlarının da aynı vizyonda olması gerekli ki yeri geldiğinde kendisini temsil edebilsin. Dİsiplinli ve prensipli çalışmak kadar insani değerlere de önem vermeli lider. Ticari ilişkilerden çok bireysel ve sosyal ilişkileri önem veren liderler bu bakış açısını çalışanlarına da yansıtabiliyor ve çalışanlarının da daha yenilikçi, girişimci olmasını destekleyebiliyor. Dinamik ve yenilikçi olmanın bir gerekliliği de sürekli araştırmak ve öğrenmek bu bakış açısıyla hareket edenler çalıştığı kurumun sürekliliğini sağladığı gibi kendi kariyerlerini de geliştiriyorlar.

Yönetici liderlerde olması gereken bir diğer özellik ise sosyal ilişkilerinin çok kuvvetli olması yönünde. . Bir lider sosyal anlamda da ağını geliştirmeli ve gelişen ilişkilerle birlikte karşına çıkan fırsatları her iki taraf içinde faydaya dönüştürebilmeli.

Liderler ayrıca çalışanları için bir örnek olabilmeli. Çalışanları da sürekli onları gözlemleyeceği için rol model olabilmeli. Liderlerin karar verme stilleri, işleri takip etme şekli veya yönetim tarzı çalışanları tarafından örnek alınacağı için çok önemli. Liderler çalışanlarından önce kendini geliştirebilmeli.

KARİYERİNİZ PARLASIN

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Kurumsal ve bireysel danışmanlık talepleriniz için “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Linkedin : Esra Kemer

Instagram : esra__kemer

Facebook : Esra Kemer - CVCheckup