Online Mülakatlara Hazırlık

Merhabalar,

Öncelikle şu günlerde işlerine devam eden tüm sağlık, kargo, market vb sektör emekçilerine selam olsun, emeğinize sağlık. Sokağa çıkma yasağı başladığında fırınlar açık olacağı halde marketlere dökülenler iki hafta evde kalın lütfen...

Biliyorsunuz, corona virüsün yaygınlaşması ile pandemi ilan edildi ve tüm dünya gibi artık bizimde gündemimizde. İş ve özel yaşamımızı gerekli önlemleri alarak en hasarsız şekilde ve minimum kayıpla atlatmak üzere hayatımızı kurguladık. Sahada çalışanları işlerini kısıtladığı gibi korunma önlemlerini alıyorlar. .

İş hayatına baktığımızda ise tepe yönetim ve İnsan Kaynakları birimlerin kısmi de olsa uzaktan çalışma modellerini hızlı bir şekilde hayata geçirdiler. Uzaktan çalışabilecekler bilgisayarlarını alıp evden çalışıyorlar, görüşmelerini-toplantılarını telefonla veya dijital platformlardan gerçekleştiriyorlar.

Ancak gündem sağlık açısından tehlikeli olunca İnsan kaynakları birimlerinin hem çalışanları hem de adayları açısından daha fazla hassas olması gerekiyor. İşe alım yapan uzmanlar ve ilgili yöneticilerinin adaylarını ilk CV inceleme veya ön görüşme için şirketinize çağırmaması risksiz olacaktır. İlk görüşmeyi telefonla veya alternatif dijital iletişim kanallarında gerçekleştirmeyi tercih edebilirler. Sağlık açısından tehlikeli günlerdeyiz ancak bundan sonra İK politikalarına online mülakatların daha etkin şekilde yer alması gerekliliğine inanıyor ve savunuyorum. İşveren açısından hızlı ve maliyeti düşük bir yöntem olduğu gibi adaylarınız için de maliyeti düşük bir yöntem. Genel olarak ilk görüşmeler için pratik bir yöntem olduğu gibi şu son günlerde de sağlık açısından risksiz bir yöntem. Görüşmeler organize edilse bile katılım sağlayacak adayların sayısı azalacaktır. Aslında online görüşmeleri her zaman her iki tarafın vaktini almamak adına yapabilirsiniz. Keza toplantılarınızı bile çeşitli dijital platformlardan yapabilirsiniz. Bir devir değişecek şirketler için daha düşük maliyetli ve belki verimin artacağı uzaktan çalışma yöntemi daha yaygın bir hâl alacak.

İşe alım yapan uzmanlar olarak telefonla veya dijital iletişimle işe alım görüşmelerini nasıl yapabilirsiniz?

Öncelikle açık pozisyon için aradığınız nitelikler ve gerekli detaylar önceliklendirilmiş olarak hazır olsun.

Aday havuzunuzdaki CV’leri aradığınız nitelikler doğrultusunda inceleyin ve seçimlerinizi yapın. Unutmayın, maalesef iş arayanlar CV’lerini yeteri kadar detaylı hazırlamadığı gibi güncelde tutmuyorlar. Bazen dikkatli incelemek aradığınızı kolay bulmanızı sağlayabilir.

Olası adaylarınızı kesinleştirdikten sonra soracağınız sorularınızı belirleyin. Sorularınız ön eleme için ve bir sonraki detay mülakata göre hazır olmalı.

Ön görüşmelerinizi ve mülakatlarınızı adayların da uygunluğuna göre zaman planlamalarınızı yapın.

Ön görüşmeleriniz sonrasında seçtiğiniz adaylarla videolu görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kendi İK süreçlerinize göre bu süreci yeniden pozisyona, teknik süreçlere, kullandığınız envanterlere göre revize edebilirsiniz.

Görüşmelerinizi normal mülakat süreci gibi yürütebilirsiniz. Sadece karşınızda ki aday belki ilk defa telefon mülakatı yapıyor, kendisine şans verin.

Gelelim iş arayan adayların telefon/online mülakat sürecini nasıl yürüteceğine. Son dönemde telefonla veya dijital kanallarda mülakatlar oldukça arttığı gibi son şu son günlerde online mülakat oldukça önem de kazandı.

İş ilanlarına bakıp size uygun olabilecek iş ilanlarına başvuruyorsunuz ve içlerinden bazıları tam size uygun. Online mülakatlara davet edildiniz. İşte, o büyük an geldi.

Peki, online mülakatlara nasıl hazırlanmalı, nelere dikkat etmeli, nasıl davranmalı. İşte size online mülakatlara nasıl hazırlanacağınıza dair birkaç ipucu..

Her zaman söylerim aslında mülakata hazırlık, ilana başvurmadan başlar. İş başvurusu yapacağınız şirketi iyi tanımanız gerekir. Önce işi, şirketi iyice araştırın ve size görev tanımı, seviye, nitelikler ve lokasyon gibi özellikler uyuyorsa başvuru yapmak faydalı olur.

Mülakata Hazırlık

Mülakat konusu olan işe iyi hazırlanın. Şirketi, değerlerini, ürün-hizmetlerini, başvurduğunuz işin tanımı gibi detaylarını iyice araştırın. Telefon mülakatları zamansız olabilir ancak videolu mülakatlar için zaman belirlenir. Mülakatı yapacağınız yeri, kıyafetlerinizi, kameranızı hazırlayın. Telefon mülakatı veya videolu online mülakat olsun neler söyleyeceğinizi, kendinizi nasıl ifade edeceğinizi tasarlayın, genel cevaplarınız hazırda olsun. CV’nizin üzerinden geçerek neyi nasıl anlatacağınıza hazırlanın. Aslında bu çalışmayı yüzyüze mülakatlar içinde yapıyorsunuz. Hangi konulara değineceğinize ve neler soracağınıza dair notlarınızı alın. Gerekirse bir yakınınızla veya uzmanla mülakat sürecine hazırlanın. Videolu görüşmeler için kameranız, görüşmeyi yapacağınız oda hazır olduğu gibi beraber yaşadığınız ailenizi, arkadaşlarınızı görüşme günü ile ilgili bilgilendirin ki görüşmenize davetsiz misafir olmasınlar. Giyeceğiniz kıyafette aynı şekilde hazır olmalı. Ayrıca aktif olarak iş arama dönemindeyseniz telefonunuzun şarjı olsun ve sabah mesai saatleri içinde aranacağınızı düşünerek kendinizi planlayın

Mülakat Sırasında

Telefon mülakatları için zamansız aranabilirsiniz. Online mülakatlar, yüz yüze mülakatlardan biraz daha farklı ve zorlu olabilir. Sıcak temas ile yaydığınız enerjiyiz online mülakatlarda karşınızdakine hissettiremez ve beden dilini, göz temasını veya mimikleri kullanamazsınız. Kullanabileceğiniz seçtiğiniz kelimeler, sesiniz, vurgularınız ve tabii gülümsemeyerek konuştuğunuzda karşı tarafa hissettirdiklerinizdir. Tanımadığınız bir telefonu açıp konuşmaya başladığınızda ilk izlenimi bırakacağınızı unutmayın. Eğer o an çok uygun bir ortamda değilseniz sizi arayan İK uzmanından birkaç dakika süre isteyebilir ve uygun bir ortama geçerek görüşmenizi yapabilirsiniz. Görüşme sırasında kullandığınız kelimeler, ses tonu, konuşma hızınız çok önemli. İK uzmanı sizi dinleyebilmeli ve not alabilmeli. Ayrıca, soruları cevaplayabilmeniz için etkin bir şekilde dinlemeniz gerekir. Kendinizi anlatmak için heyecanla yöneltilen soru bitmeden cevaplamaya başlarsanız daha zor bir durumda bulabilirsiniz kendinizi.

Videolu görüşme sırasında birebir mülakat sırasında da giyiminizin ve görünüşünüz iş hayatına uygun olmalı. Kambur veya yana yıkılmış durmak yerine dik oturmaya gayret edin. Ellerinizi çok kullanmamaya gayret edin, örneğin birebir mülakattaki gibi avuçlar birbirine değecek şekilde durması iyi duracaktır. Sallanmamaya gayret edin, sallandıkça kamera sallanabilir ve karşınızdaki İK uzmanının dikkatini dağıttığınız gibi kendinizle ilgili olumsuz bir algı bırakabilirsiniz. Notlarınıza arada sırada bakma şansını kullanabilirsiniz. Ayrıca teknik sorunlarla mülakatınızın kesilmemesi için gerekli olan teknik donanımı kontrol etmeniz gerekir. Mülakatlara nasıl hazırlanacağınızı daha önce yazmıştım, mutlaka çalışmaya başlayın. Kariyerinizi siz yönetirsiniz, tesadüflere, şansa bırakıp riske atmayın.

Buda Benden Olsun

Oğuz’um Mira’ m sizi çok ama çok seviyorum. Siz neler yaşadınız bugünleri de atlatacaksınız. Biraz daha sabır ve evden hayatınızı yaşamaya devam edin. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklı günleriniz olsun.



KARİYERİNİZ PARLASIN

Kurumsal ve bireysel danışmanlık talepleriniz için “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Linkedin: Esra Kemer

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