Uzaktan çalışma ve performans

Evden Çalışırken Disiplin ve Motivasyon

“Başarı, zamanla kazanılan ve planlayabileceğin her şeyin ötesinde getiriler sağlayan küçük günlük disiplinler vasıtasıyla oluşur” Frank Herbert





Karantina günlerinde, uzaktan çalışma disiplini başkadır. Uzaktan çalışma modeli, artık ister istemez çoğumuzun hayatına entegre oldu. İnternetin varlığıyla birlikte bir bilgisayarın olması ile işler yürürken dijital iletişimde bir yandan toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Dijital iletişim bundan sonra işe alım sırasında adaylardan beklenen bir yetkinliklerden biri olacak bence.

Uzaktan çalışma, son yıllarda, özellikle girişimcilerde ve çeşitli sektör/işlerde hali hazırda kullanılmaya başlanmış bir yöntem. Pandemi günleri ile birlikte bir anda bu yöntem, hızlıca iş ve özel hayatımıza girdi. Büyük kurumsal yapılar, teknolojik alt yapı güçleriyle bu yönteme çabuk adapte olurken küçük şirketler birkaç haftada bu yöntemi benimseyerek etkin bir şekilde kullanmaya başladılar.

Deloitte’un yaptığı ankete göre; İstanbul ağırlıklı olmak üzere ülke çapında evden çalışma uygulamasına geçenlerin oranı %48,7. Sahada yer alan sektörler başta üretim olmak üzere; devamında “Hızlı Tüketim ve Perakende” ve “Dayanıklı Tüketim Malları” sektörleri olarak belirlenmiş. Sahada yer alan sektörler başta üretim olmak üzere; devamında “Hızlı Tüketim&Perakende” ve “Dayanıklı Tüketim Malları” sektörleri olarak belirlenmiş.

Bu çalışma yöntemi öncelikli özel sektörde olmak üzere ilerleyen zamanlarda kamuda da sistemleşecek ve daha da etkin kullanılacak. İşverenler, çalışanların motivasyonunu artırmak ve maliyetleri düşürmek üzere, bu yöntemi uygun pozisyonlarda değerlendirecektir. Yaşadığımız şu günler aslında bu yöntemin bir provası gibi…

Uzaktan çalışma yönteminde en önemli konu; öz motivasyon ve öz disiplinli çalışmak.

Özellikle bu iki gücü elinizde tuttuğunuzda, uzaktan çalışmak, çok daha keyifli ve verimli olabiliyor.

Hem ofis hem de evden çalışan biri olarak söyleyebilirim ki, bu durumun pek çok avantajı olduğu gibi dezavantajları da var.

Çalıştığınız, yetiştirmek zorunda olduğunuz işler aile ve çevre tarafından anlaşılmaz.

Çat kapı ziyaretler olabilir.

Bir yandan işe gitmek için harcadığınız zamandan, ettiğimiz tasarrufla birlikte, kendinize vakit ayırabilir ve ailenizle de daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

Çocuklarınızın okuldan geliş saatinde evdesinizdir.

İşyerinde yaşadığınız stresin miktarı azalabilir.

Kişisel bakım- yol- yemek maliyetleriniz azalabilir.

Performansı etkileyen iki önemli başlık var.

Öz Motivasyon

Uzaktan da olsa çalışmak zorundasınız ve bir şekilde yetiştirmeniz gereken işler var. Yöneticiniz sizi ve performansınızı takip ediyor. İş ne kadar zorunlu olsa da önce işinizi yapmak için kendi motivasyonunuzu sağlamalısınız. Sizi çalışmaya motive edecek iç veya dış kaynakları bulabilirsiniz. Bu kazanacağınız prim olabilir veya yöneticinizin takdiri ya da başarma hissiniz olabilir.Yöneticiler, bugünlerde biraz daha sık, motive edici, şeffaf ve yapıcı iletişim kurmalı.

Öz Disiplin

Uzaktan çalışmak daha çok disiplinli olmayı gerektirir ve bir yaşam tarzıdır.

Ofise zaten çalışmak üzere koşullu gidiyorsunuz. Ancak ev rahat bir ortam ve bu rahatlık sizi rehavete sokabilir. Dikkatinizi dağıtarak, işe başlamanızı veya devam ettirmenizi engelleyecek pek çok dış etken olabilir. Evdeki diğer fertlerin, sizinle iletişime girmesi, çalan kapı, “bir el oyun oynayayım sonra çalışmaya başlarım” düşüncesi veya akşama yemek hazırlığı gibi farklı işler sizi oyalar ve odağınız bir an iş olmaktan çıkar. Küçük disiplinlerle kendinize ait bir düzen kurarak, performansınızı artırabilirsiniz.

Performansınızı Yüksek Tutmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Teknik Donanım ve Teknolojik Detaylar

Uzaktan çalışma modelinde ilk olarak; teknik alt yapı ve donanımınızın tam bir şekilde hazır olması gerekir. Bilgisayar, kablosuz ağ, telefon ve tabii ki mobil şarj cihazları olmazsa olmazlar arasında detaylar arttırılabilir.. Örneğin; bulut depolama, toplantılar için kamera, tablet, elektrik kesintisinde jeneratör bile olabilir. İşyeriniz zaten eksiklerinizi karşılayacaktır ama siz de kendi bütçenize göre bilgisayar vb. alt yapı gereksinimlerinizi karşılayabilirsiniz. Çalışma sırasında, süreklilik için elektrikle beraber kablosuz ağ çok önemli biliyorsunuz.. Bu tip teknik gereklilikler ve sorunlara karşı önlemleriniz hazır olsun ki rahat çalışabilin.

Çalışma Ortamı

Evden çalışmak, ofiste çalışmaya göre çok daha rahat olabiliyor. Uyulması gereken ofis kuralları olmadığı için daha rahat hareket edebilirsiniz. Ancaak (!) bu rahatlık, çalışma sürelerini ve veriminizi de olumsuz etkileyebilir, unutmayın!

Çalışma sırasında, bilgisayarınızla, not defterinizle rahat ve kullanımınıza göre organize edeceğiniz masa yeterli olacaktır. Çalışma ortamınızın düzenli olması işe adaptasyonunuzu sağladığı gibi vaktinizi iyi değerlendirmenizi sağlar. Dağınıklık gözünüzü yorar, dikkatinizi dağıtır. Ayrıca çalışma ortamı deyince, mutfağın gücünü de unutmayalım. Mutfak, çay, kahve ve atıştırmalık ihtiyaçlarınıza da yakın olduğu için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bu mümkün değilse, enerjinizi tazeleyecek yiyecek ve içecekleri çalışmaya başlamadan önce yakınınızda hazırda bulundurabilirsiniz.

Günlük Programınızı Yapın

Yalnız çalışmak, kontrolsüz gibi gözükse de işverenler çeşitli yöntemlerle çalışanlarını takip ediyor.

İşverenler (!) çalışanlarınızın kalan zamanlarda, çalışmadıklarını düşünmeyin, biraz esneklik tanıyın. Ekibinizin iş takvimleri ve programları paylaşılabilir. İster yönetici ister çalışan olsun, herkesin kendine ait bir programı olmalı. Bu programı yaparken dış etkenleri de göz önünde bulundurun ki plandan çok geri kalmayın. Yemek arası, kısacık çay sohbetleri veya birkaç egzersizle aralar verebilirsiniz. Örneğin; telefonla konuşurken, evde yürüyün. Bu tip minik egzersizler bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu canlandırır.

Giyim ve Kişisel Bakım

Evde rahat giyinerek, rahat çalışırım demeyin. Pijamayla çalışmaya başladığınızda bir müddet sonra gevşediğinizi hissedebilirsiniz. Kalkar kalkmaz, günlük bakım ve yemek rutinlerinizden sonra ayrı bir kıyafetle çalışma masanıza tam vaktinde geçin.

Hedeflediğiniz gibi, geçen gün sonunda kendinize ufak bir hediye vermeyi unutmayın. Hediyenin ne olduğu size kalmış ama sizi motive eden bir şey olsun.

Psikolog Merve Tepeli Yürüten’ e sosyal izolasyon günlerinde ruh sağlımızı korumak için önerilerini sordum.

Öncelikle, hayatımızdaki bu fiziksel ve ruhsal değişimleri kabul etmemiz önemli. Bir şeyler değişebilir ve biz her şeyin eskisi gibi olması konusunda çok ısrarlı olmamalıyız.

Eskiden yapmaktan keyif aldıklarımız, bu günlerde bize keyif vermeyebilir. Zorlamaya gerek yok, eskileri bırakıp yeni bir şeyler denenebilir, yeni bir şey araştırmak, keşfetmek, öğrenmek gibi.

Kendimize en fazla yatırım yapabileceğimiz bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Hayatımızı ve geleceğimizi gözden geçirip, yeni planlar ve düzenlemeler yapabiliriz. Hayatın yoğunluğu içerisinde gözden kaçırdığınız birçok şeyin var olduğunu, sizi beklediğini göreceksiniz.

Süreci iyi bir şekilde değerlendirdiğimizde, pandeminin sona ermesi durumunda ruhsal ve fiziksel kayıpların tam tersi, kazanımlarımızın ve farkındalıklarımızın arttığı bir dönemi, tamamlamış olmanın keyfiyle, hayatımıza bıraktığımız noktadan devam edebileceğimizin bilincini ve heyecanını ayakta tutmalıyız.

“Çok bunaldım, sıkıldım” diyorsanız: zaman zaman bu süreçten bunalmak çok doğal ve beklenen bir ruh hali. Bunaltı, sıkıntı bir duygu ve bu duyguyu rahatlatmak için düşüncelerimizi gözden geçirmemiz, bu duyguları yoğun yaşamamıza neden olan düşünceleri onarmamız gerekiyor, bu onarım duygu ve davranışlarımıza olumlu yansıyacaktır, işin içinden çıkamama durumunda on-line çalışmalarına devam eden uzmanlardan destek almak, faydalı olacaktır.

Buda Benden Olsun

Oğuz’um Mira’ m sizi çok ama çok seviyorum. Sabretmekten vazgeçmeyeceğiz değil mi? Pandemi günleri bitecek daha güzel günler başlayacak. Biraz daha sabredeceğiz.



KARİYERİNİZ PARLASIN

Kurumsal ve bireysel danışmanlık talepleriniz için “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Linkedin : Esra Kemer

Instagram : esra__kemer

Facebook : Esra Kemer - CVCheckup