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02.10.2020 - 14:18 |

Ev Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?

Ev temizliği özellikle çalışan bayanlar ile birlikte ev hanımların en büyük sıkıntısıdır. Gün boyu yapılan temizlik oldukça yorucu olmaktadır. Oysaki ev temizliği konusunda dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunur. Bu noktalara dikkat edildiği taktirde ev temizliği hem daha kolay hem de daha kalıcı olmaktadır. Peki ev temizliği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Sizlere ev temizliği hakkında merak edilenleri dikkatlice derledik.

Ev Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?
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Ev temizliğinin kabusa dönüşmemesi için belirli adımlar mutlaka takip edilmelidir. Bu sizin daha az yorulmanızı sağlarken evinizin daha temiz olmasını sağlayacaktır.

Ev Temizliği Nasıl Yapılır?

Ev temizliğinde hangi odadan başlanırsa başlansın mutlaka yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır. İlk önce tavan, duvar ve camlar yapılmalıdır. En son olarak yerler temizlenmelidir. Bu sayede tozların dağılmasını engelleyebilir ve daha etkili bir temizlik yapabilirsiniz.

Ev temizliğinde tüller yıkanacak ise ilk olarak makineye tüller atılmalıdır. Tüller yıkanır iken diğer bir taraftan yağ sökücü veya kireç sökücüler ile temizlenmesi gereken yerleri temizleyebilirsiniz.

Evlerde paslanan yerler pek çok kişi için kabus olmaktadır. uzun uzun fırçalamak yerine çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Paslı olan yerlere çamaşır suyu damlatarak pamuk ile üzeri kapatılmalıdır. Birkaç dakika bekledikten sonra pamuğu kaldırarak hafif hareketler ile pasları temizleyebilirsiniz.

Ev Temizliğinde Hangi Ürünler Nerede Kullanılır?

Ev temizliği yaparken dikkat edilecek noktalardan birisi de kullanılan malzemelerdir. Hangi ürünün nerede kullanılacağını bilmek etkili temizliğin en önemli noktasıdır. Temizlenecek yerler kireçli yerler ise mutlaka kireç sökücü veya çamaşır suyu kullanılmalıdır. Özellikle kireçlerin yoğun olduğu alanlardan olan banyolarda kireç sökücü kullanmanız temizliğin daha hızlı bitmesine yardımcı olacaktır.

Mutfaklarda ise en çok zorlanan konulardan birisi de yağlardır. Bu nedenle kullanılacak yağ sökücüler hızlıca sıçrayan yağlardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Temizlik esnasında kullanılacak deterjanlar birbirine karıştırılmamalıdır. Evlerde temizlik sonrasında mutlaka havalandırılmalıdır.

Ev Temizliğinde Püf Noktalar

Evlerin tüm alanlarında temizlik yapılırken bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlardır:

 - Mutfak masasının üstünde mutlaka bir havlu kağıt bulundurulmalıdır.

 - Kullanılan mutfak aletlerinin iç yüzeyini yağlamanız daha sonra temizlemenizde kolaylık sağlayacaktır.

 - Sirke ile kahve veya çaydanlıkları temizlemeniz her zaman kolaylık sağlayacaktır.

 - Zeminlerde oluşan lekelerin çıkmaması durumunda ılık su ve sirkeli karışımı ile yerleri silin. Lekeler sirkle yardımı ile kolaylıkla çıkacaktır.

 - Hasır sandalye ve masalar mutlaka oksijenli su ile silinmelidir.

 - Camlar üzerinde bulunan lekeler için krem deterjan kullanılmalıdır. Parlatmak için ise suyuna tuz ekleyip tuzlu su ile durulayın.

 

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