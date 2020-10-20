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20.10.2020 - 13:18 |

Evlenme Ehliyet Belgesi Nedir Ve Nereden Alınır? Evlendirme Ehliyet Örneği

Pek çok çiftin evlilik için gerekli belgeleri araştırırken karşısına evlenme ehliyet belgesi çıkmaktadır. Bu belgenin ne olduğu evlenecek çiftler için merak konusu olmaktadır. Son yıllarda en çok araştırılan bir konu olan evlilik belgesi evlilik aşamasında olan kişilerin mutlaka öğrenmeleri gereken bir konudur. Peki Evlenme ehliyet belgesi nedir ve nereden alınır? Evlendirme ehliyet örneğini detaylıca derledik.

Evlenme Ehliyet Belgesi Nedir Ve Nereden Alınır? Evlendirme Ehliyet Örneği
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 Evlenecek çiftler evlenmeden önce pek çok resmi evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Bu evraklar içerisinde evlenme ehliyet belgesi de bulunmaktadır. Pek çok kişi bu belgeyi bilmese de evlenmeden önce mutlaka alınması gereken belgeler arasında yer almaktadır.

 Evlenme Ehliyet Belgesi Nedir?

 Nikah başvurusunda bulunan kişilerin evlenmeden önce evliliğe engel bir durumlarının bulunup bulunmadığı, yaş ve medeni hallerinin resmi olarak kanıtlanması için evlenme ehliyeti verilmektedir. Birçok belge gibi evlenme ehliyeti de nikah başvurusu için gerekli belgeler arasında bulunmaktadır.

 Evlenme ehliyetinin içeriğinde kişinin adı ve soyadı, anne baba adı, doğum tarihi, medeni hali ve evliliğe bir engel bulunup bulunmadığı yer almaktadır. Bu ehliyet ülkemizde genellikle yabancı uyruklu kişilerden istenmektedir. Yeni evlilik sisteminde Türk vatandaşlarının bu bilgileri sistemde gözükmektedir. Fakat sistemde kayıtlı olmayan kişilerin evlenme belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Sistemde yer alan kişiler için ise aile kütük bilgisi evlenme ehliyeti yerine geçmektedir.

 Evlenme Ehliyeti Belgesini Kimler Almalı?

 Evlenme kararı alan bazı kişilerin evlenme ehliyetini almaları zorunludur. Kişiler tam kimlik bilgileri ile beraber nüfus açısından evliliğe bir engeli bulunmadığına dair bilgiler nikah başvurusunda belirtilmelidir. Fakat bu belgeyi günümüzde herkesin almasına gerek duyulmamaktadır. Çünkü nüfus kayıt örneği ile beraber evlenme ehliyet belgesi elektronik ortamda otomatik bulunmaktadır.

 Fakat ülkemizde yaşayan ve ülkemizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin evlenme dosyalarına bu belgeyi koyması gerekir. Eğer ülkelerinden ya da temsilciliklerinden bekarlık belgesi ve doğum belgeleri almışlar ise evlenme ehliyetlerini almalarına gerek kalmamaktadır. 

 Evlenme Ehliyet Belgesi Nereden Alınır?

 Türk vatandaşlarının evlenme ehliyet belgesi almak istemeleri durumunda bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgelerini alabilirler. Fakat yabancı uyruklu kişiler için durum biraz farklıdır. Yabancı uyruklular için evlenme ehliyeti belgesini kendi ülkelerinden alabilirler. Bunun dışında o devletin yerel temsilciliklerinde de evlenme ehliyet belgesi almaları mümkündür. 

 Bunlar dışında ülkemizde yaşayan vatansız, mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünde bulunan kişilerin evlenme ehliyet belgelerini il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalardaki kayıtlara göre bu müdürlükler tarafından verilmektedir. 

 

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