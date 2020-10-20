Evlilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Devlet Hastanesinden Rapor Alırken Gereken Evraklar

Türk Medeni kanuna göre resmi nikahlarda gerekli pek çok evrak bulunmaktadır. Bunlardan birisi de evlenme işlerine mahsus verilen sağlık raporudur. Sağlık raporu alınırken ise gerekli bazı evraklar istenmektedir.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Ülkemizde resmi nikah öncesinde gerekli olan sağlık raporu mutlaka alınması gerekmektedir. Bunun sebebi kişilerin haberdar olmadığı ve cinsel yoldan bulaşabilecek olan hastalıkların olup olmadığının saptanmasıdır. Bunun dışında eşlerden birisinin taşıyıcı durumda oldukları bulaşıcı hastalıkların da olması halinde evlilik öncesi bunu ortaya çıkarmak ve erkenden tedbir almak amacıyla da sağlık raporu istenmektedir.

Evlilik için sağlık raporu nasıl alınır sorusu son yıllarda en çok sorulan sorulardan birisi olmuştur. Başvuru yapılacak evlendirme dairesinden istenen tüm tetkikleri öğrenip bir sağlık kuruluşundan rapor almak mümkündür. Bu tetkiklerin sonucu daha sonra aile hekimliğinde onaylatılmalı ve imzalatılmalıdır. Böylece aile hekimi imzalı sağlık raporu alınabilir.

Evlilik İçin Sağlık Raporu İçin Gerekli Testler Nelerdir?

Nikah işlemleri için gerekli olan sağlık raporunda genellikle kan tahlili ve akciğer filmi istenmektedir. Kan testleri ile beraber kan grubu belirlenir ve hepatit, frengi ve AIDFS gibi hastalıkların var olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca çiftlerin kan uyuşmazlığı olup olmadığı da kan testleri ile belirlenmektedir.

Akdeniz anemisi testi de nikah öncesi yaptırılması gereken testlerden birisidir. Sağlık raporu alınırken Akdeniz Anemisi testi sonuçları da değerlendirilmektedir. Eğer evlenecek olan kişilerin yaşları 60 yaş ve üstü ise evlilik için alınacak sağlık raporu heyet olarak düzenlenmesi gerekir.

Devlet Hastanesinden Rapor Alırken Gerekli Evraklar

Evlilik için istenen sağlık raporları birçok sağlık kuruluşundan alınabilir. Fakat pek çok testin yapılması ve film çekilmesi nedeniyle tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması daha kolay olmaktadır. Bu nedenle devlet hastanelerinden kolaylıkla sağlık raporu almanız mümkündür. Devlet hastanelerinden sağlık raporu alınırken istenen evraklar ise şunlardır:

- Sağlık raporu alınacak kişilerin kimlik belgeleri

- Sağlık raporu alacak çiftlerin 2 adet fotoğrafları

- Kişilerin kişisel sağlık bilgi formları

- Sağlık raporu ücreti

Sağlık raporu alırken genellikle 50 ile 75 TL aralığında bir ücret ödenmektedir. Fakat heyet raporu alınıyor ise bu ücret 150 ile 200 TL arasında olmaktadır.