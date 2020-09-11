Falda Martı Görmek Ne Demek? Kahve Falında Martı Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda görülen martı, ne şekilde olursa olsun olumlu bir manaya çıkar. Buna göre kahve falında martı çıkması; müjdeli bir haber alınacağına ya da fal sahibinin konforlu bir geleceği olduğuna işaret eder.



Falda Martı Görmek



Falda görülen martı, fal sahibinin; özlediği bir yakını ile kavuşacağına, iyi bir haber alacağına ve mutlu bir yarına sahip olduğuna işaret eder. Bazı fal yorumcularına göre de rüyada martı görmek, fal sahibinin ev yaşamında ağır bir sorumluluk altında olduğunu haber verir.



Kahve Falında Martı Şeklinin Çıkması



Kahve falında martı çıkmasının ilk yorumu, fal sahibinin mutlu bir haber alacağıdır. Bu haberin yakın bir arkadaş tarafından ulaştırılacağına ve doğrudan fal sahibinin yaşamına etki edeceğine işaret eder. Görülen martının kanatlarının kapalı olması ise haberin gelmesine biraz daha zaman olduğunu simgeler.



Falda Martı Sürüsü Görmek



Falda martı sürüsü görmenin manası da tıpkı martı görmek gibi müjdeli habere işaret eder. Ancak kahve fincanında çıkan martı sürüsü bu haberin birden fazla olduğunu simgeler. Yani, fal sahibi art arda gelen çok sayıda iyi haber alacaktır.



Kahve Falında Kanatları Açık Martı Görmek



Falda görülen martının kanatlarının açık ya da kapalı olması zaman ile bağdaştırılan bir durumdur. Buna göre, falda görülen martının kanatları açık ise fal sahibi çok kısa bir süre içerisinde sevindirici bir haber alacaktır.