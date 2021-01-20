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20.01.2021 - 05:01 |

Far Temizleme Nasıl Yapılır? Araç Far Temizliği İçin Bazı Öneriler

Araç sahipleri genellikle araçlarının iç ve dış yüzey temizliklerine önem verirler. Ama aracın temizliği sadece bu alanlarla sınırlı değildir. Araç farlarının da zaman içerisinde kirleneceğini unutmamak gerekir. Araçların farlarını uzman bir kişiye temizletebileceğiniz gibi kendi imkânlarınızla da temizlemeniz mümkün olacaktır. Bunun için gerekli bazı malzemeler vardır. Far temizliğinin önemi ve nasıl yapılabileceği konusunda detayları derledik.

Far Temizleme Nasıl Yapılır? Araç Far Temizliği İçin Bazı Öneriler
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Far temizliği sürüş güvenliği açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle arabanın diğer kısımlarına gösterilen özen, farlara da gösterilmelidir.

Far Temizleme Neden Gereklidir?

Gece araç sürüşü sırasında, araç farlarının önemi daha fazla artacaktır. Bu nedenle net bir yol görüşü için far temizliği önemlidir. Farlar zaman içerisinde kirlenir, çizilir ve sararır. Farların bu durumu ise hem görüşü etkiler hem de aracın estetik görüntüsünü bozar. Periyodik olarak, far temizliği yapılmalıdır.

Araç farlarının üretim malzemesi polikarbondur ve polikarbonların üzerinde akrilik vardır. Akrilik maddesi zaman içerisinde yıpranır. Farın zaman içerisinde netliğinin kaybolmasına neden olur. Akrilik yapısının bozulma nedenleri ise güneş ışınları ve kimyasal maddelerdir. Bu durum farların bulanık göstermesine neden olur. Kişi temin edeceği malzemeler ile far temizliği yapabilir.

Far temizleme için gerekli malzemeleri temin etmek oldukça kolaydır. Arabanın farlarını kişi kendisi temizleyecek ise bunun için bazı malzemelere ihtiyaç duyacaktır. Bu malzemeler arasında;

Kâğıt Bant; Araç farına işlem yapılırken aracın boyasına zarar gelmemesi için kullanılacaktır. Bu bant, Kraft kâğıdından yapılır. Aracın boyasına zarar vermezken, malzemelerin araca zarar vermesine de engel olacaktır. Kimyasallarla far temizlenirken, pasta cila yapılırken aracı korur.

Zımpara: Zımparayı seçerken, farın durumuna göre alınması gerekmektedir. Su zımparasının kullanılması gerekmektedir. Su zımparası, otomotiv, ahşap, metal alanında kullanılabilir. Bu zımpara hem ıslak hem de kuru olarak kullanılabilir. Dayanıklı bir yapısı vardır ve çok işlevsel bir üründür.

Polisaj makinesi: Araba farlarını elle ya da polisaj makinesi ile temizlemek mümkündür. Polisaj makinesi kullanıldığında daha iyi sonuçlar alınabilir.

Far cilası: Zımpara ve yıkama işlemi sonrası, farları kurulayarak pasta cila uygulanabilir. Ayrıca yumuşak bir bez temin etmek gereklidir.

Far Temizleme Nasıl Yapılır?

Araç farları dış faktörler, kir çözücü kimyasallar, çamur gibi etmenler nedeniyle kirlenir. Kimyasalların üzerine gelen güneş ışınları ise aşınma etkisini artırır. Far temizleme işlemine başlarken farın etrafı kâğıt bant ile kaplanmalıdır. Burada amaç zımpara işlemi yapılırken araç boyasının zarar görmemesidir. İşleme başlamadan önce far sprey şeklindeki bir şişe yardımıyla ıslatılır. Zemin ıslatılmadan işleme başlanırsa, far çizilebilir. Çok bastırmadan dairesel hareketlerle zımpara işlemi yapılır.

Zımparalama işlemi sırasında fazla kuvvet uygulanırsa yüzeyi çizebilir. Ayrıca zımparalama sırasında beyaz bir kalıntı meydana gelir. Farın matlığının nedeni de bu beyaz kalıntıdır. Zımparalama ile bu kalıntıdan kurtulmak mümkün olacaktır. Zımparalama işlemi ise yüzey pürüzsüz oluncaya kadar devam etmelidir. Zımparalama sonrası ise farın yüzeyi iyice temizlenir.

Zımpara işlemi tamamlandıktan sonra far kontrol edilir. Farın istenilen seviyede temizlenip temizlenmediği bakılır. Gerekirse bir kez daha zımpara işlemi tekrarlanabilir. Eğer sonuçtan memnun kalınmadıysa, daha derin dişli bir zımparada kullanmak mümkündür. Zımpara işlemini tamamladıktan sonrada far kurulanır. Daha sonra far cilası sürülür ve yumuşak bir bez yardımıyla cila yayılır. Pasta cila ile farın parlaklığı daha çok artacaktır. Daha sonra temiz bir bez ile far silinir.

Araç Far Temizliği İçin Bazı Öneriler

Far parlatma işlemini evde bulunan bazı malzemeler yardımıyla da yapmak mümkündür. Her evde bulunan sirke ve karbonat ikilisi harika bir temizleyici olabilir. Karbonatın parlatma özelliğini far temizliği için kullanmanız mümkündür. Sirke ve karbonat karıştırılarak, temiz bir bez yardımıyla farın yüzeyine yayılır.

Kişiler kendi imkânları ile far temizliği yapabilirler. Ama kendi imkânlarınızla istediğiniz temizliği elde edemezseniz ya da farlarınız çok kirliyse profesyonel destek alınmalıdır. Bu işlemi yapan pek çok yer bulunmaktadır. Far temizliği sağlıklı bir sürüş için yapılması gereken bir işlemdir.

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