Fazla kilosu olanlar corona virüse karşı nasıl beslenmeli?

Fazla kiloluların akciğer kapasitesinin daha düşük olduğunu belirten Doç.Dr. Haluk Saçaklı, "Bu durum kana ve bedene oksijen sağlamanın daha zorlaşmasına neden olur. İnsanlar şişman oldukları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar, bu ise organ sistemlerinin daha büyük bir baskıya maruz kalması anlamına gelir. Corona virüs gibi enfeksiyonlarda bu ciddi bir sorun olabilir. Organlara yeterince oksijen ulaşamamasından dolayı beden sonunda yorgun düşer. Obezlerde vücudun virüse karşı savunma sistemlerinin, ideal kilolu kişilere göre daha zayıftır" diye konuştu.

Doğal ve dengeli beslenmek çok önemli

Bağışıklığın antioksidan maddeler ile güçlendirilebileceğini ifade eden Doç.Dr. Haluk Saçaklı, "Doğal ve dengeli beslenin. C, E ve A vitaminlerinden, demir, magnezyum, selenyum ve çinkodan zengin besinleri tercih edin. Öne çıkan besinler ise maydanoz, portakal, havuç suyu, soğan, sarımsak, domates, patates, kayısı, hurma, badem, ceviz, zencefil, zerdeçal, hibiskus, ekinesya, kuşburnu, ıhlamur, karanfil, doğal bal olarak sıralanabilir" dedi.

Akciğerlerin savunma sistemi nasıl güçlendirilir?

Doğru nefes alıp verme ile bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini açıklayan Saçaklı, "Vücutta günde yaklaşık 15-20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor. Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Derin ve karından alacağınız soluk alıp verme ile akciğerlere yeni havanın oluşmasına ve yabancı gazında alveollerden daha çabuk uzaklaştırılmasını sağlayarak akciğerlerin savunma sistemini güçlendirirsiniz" açıklamasında bulundu.

Göğüs kaslarını güçlendirmek için neler yapılabilir?

Düzenli ve bilinçli egzersiz yapmanın corona virüse karşı koruyacağını söyleyen Saçaklı, "Egzersiz ile gaz alışverişine katılamayan ölü boşluktaki havanın daha kolay atılmasını, dolayısıyla alveollerdeki havanın da kolay atılmasına katkı sağlarsınız. Ancak şiddeti yüksek egzersizlerden mümkün olduğunca uzak kalın. Çünkü ağır egzersizlerde, vücut metabolizmasının hızı yüzde 2 bin kadar yükselir. Ayrıca şiddeti yüksek egzersizler serbest radikal üretimini de artırır. Direnç çalışmalardan özellikle göğüs kaslarını güçlendirenler tercih edilmeli çünkü corona virüs en çok akciğerleri olumsuz yönde etkiliyor" açıklamasında bulundu.