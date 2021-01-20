Fesleğen Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Fesleğen Bakımı İçin Öneriler

Genel olarak ılıman yerlerde yetişen fesleğen bitkisi; tek senelik bitkiler kategorisinde yer almaktadır. Tarımı genel olarak yemeklerin içerisinde kullanılmak için üretilen fesleğen, kokusu ile de ev ortamında yetiştirilen bitkilerin içindedir.



Yetişkinlik dönemlerinde boyu 20 ile 60 santimetre arasında değişkenlik göstermektedir. Fesleğen yapraklarının yapısı oval olup, kenar bölümü dişlidir. Fesleğen çiçekleri yazın sonunda açılır. Çiçeklerin rengi; beyaz ya da pembe olur. Bunun yanı sıra koyu yeşil renkli olan fesleğenlerin gövde bölümünden inildikçe kırmızı rengini aldığını görmek mümkün olacaktır. Tohumlarının gözyaşına benzetilen fesleğen, pişirilerek ya da çiğ şekilde yemeklerde kullanılabilir.



Fesleğen Bakımı Nasıl Yapılır?



Fesleğen; çok zor olmayan basit bilgiler ile oldukça rahat bakımı yapılan bitkilerin ailesinde yer almaktadır. Fesleğen bakımının daha iyi yapılması, sağlıklı yetişmesine imkan tanıyacaktır. Fesleğen bakımı için;



- Torflu toprak türü, fesleğen için önemlidir. Humuslu topraklarda daha iyi yetişen fesleğen adına torflu topraklar seçilmelidir.

- Fesleğenin konulduğu saksı içinde çok suyun geçeceği alt deliklerin bulunmaması gerekir.

- Fesleğenleri haftada sadece bir defa sulamak yeterlidir. Fakat güneş ışığını çok alan bir yerde ise bu iki defaya çıkarılabilir.

- Fesleğen toprağının çok nemli olmamasına ve kurmamasına izin vermemek gerekir.

- Fesleğenler, şiddetli rüzgarları sevmez. Bununla beraber sıcaklığı ve güneş ışığından hoşlanır. Bundan ötürü bakımı adına güneş gören balkonların, pencere kenarlarının tercih edilmesi önemlidir.



Evde Fesleğen Bakımı İçin Öneriler



Fesleğenin evde yetiştirilmesi ile beraber evde fesleğen bakımı adına bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;



- Fesleğenler, doğrudan ışık almayı sever. Bununla beraber bahçelerde, balkonlarda, cam kenarlarında çok rahat bir şekilde yetiştirmek mümkün olacaktır.

- Fesleğen bitkisinin kökü, suyu sevmez. Bu yüzden suyun tutulmaması ve süzülmesi çok önemlidir.

- Fesleğen yetiştirme konusunda en mühim konu, toprak bakımı ve tercihidir. Fesleğenin en önemli sorunu, toprakta ortaya çıkan ufak mantarlar olarak belirtilebilir. Mantar rahatsızlığına karşı yakalanan fesleğen, sararıp yapraklarını dökebilir. Bu yüzden toprak tercihinde bol gıdası bulunan humuslu toprak tercihi yapmak gerekir.

- Fesleğenin tadının gelişebilmesi adına haftada bir defa kesme uygulaması yapılmalıdır.

- Fesleğen sulaması, toprağın kurumasıyla yapılmalıdır.

- Fesleğen yemeklerin içerisinde kullanılmak istenirse ayda iki defa olmak üzere 15 günde bir kez bitki besini vermek oldukça önemlidir.



Fesleğen Faydaları

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Fesleğen bitkisinin insan vücuduna faydaları çok fazladır. Bununla beraber fesleğenin faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir;



- Fesleğen; grip, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıkların kısa zamanda iyileşmesine katkı sağlarken, öksürük konusunda da tam bir profesyonel destek verecektir. Öksürük nöbetlerinin hafiflemesine yardımcı olan fesleğen, bu konuda oldukça yararlıdır.

- Fesleğen içerisinde A ve C vitaminleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra bol oranda kalsiyum, demir, potasyum gibi mineralleri içerisinde bulundurur.

- Fesleğen bitkisi, içeriğinde yer alan faydalı bileşenlerden almış olduğu güç ile bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Fesleğenin içerisinde bulunan esansiyel yağların etkisi ile mide bulantıları hafiflemektedir.

- Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri içerisinde barındıran fesleğen, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olmakla beraber felç kalp krizi, inme gibi anlık olarak gelişecek kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı önleyici olmaktadır.

- Fesleğen bitkisinin içerisinde bulunan faydalı bileşenler, anti- stres etkileri oluşturmaktadır. Stres ve sinirliliğe bağlı olan uykusuzluk gibi pek çok probleme çözüm olarak bilinmektedir. Fesleğenin sağlık açısından bu gibi pek çok faydası bulunmaktadır.