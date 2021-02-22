80'lerden günümüze mandal tokaların geri dönüşü

80'li yıllarda kabarık permalı saçlarını tepeden mandal tokayla toplamış kadın Yeşilçam karakterlerini hatırlar mısınız? O yıllardan kalma eski fotoğraflara baktığımızda da bu tokaların sokak modası trendlerindeki yadsınamaz yerini görmemiz mümkün. Büyük mandal tokalar, her ne kadar 90'lı yılların ortalarında modanın tozlu sayfalarında kaybolup gittiyse de 2021 yılı onların da geri dönüşü için yeniden kapıları araladı.

Retro trendler arasında ikonik bir yere sahip olan bu pratik ve kullanışlı aksesuar, saçları hemen toplayıp dışarı çıkmak için ya da rahat ve şık bir ense topuzu yapmak için de kullanılabilir. İncilisi, taşlısı, sadesi veya renkli modelleriyle mandal toka çeşitleri, bu yıl her yerde bolca karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Saçlarınız omuzda veya omuzdan aşağıya doğru uzanacak kadar yeterli uzunluktaysa, bu retro saç aksesuarlarından en az birkaç tane mutlaka edinmelisiniz.

Mandal tokayla yapılan saç modelleri, size günlük kullanımda büyük bir rahatlık ve çarpıcı bir zarafet sağlıyor. Maşayla ya da kozmetik saç şekillendirici ürünlerle dalgalı hale getirdiğiniz saçlarınızı, dağınık topuz yapmak için mandal tokalardan yararlanabilirsiniz. Birkaç saniye içinde çabucak ensede topladığınız saçlarınızı, geniş dişli mandal tokayla sabitleyerek rahat ve şık bir saç stiline sahip olabilirsiniz. Dağınık topuz yerine, dilerseniz sıkı bir biçimde ensede topladığınız saçlarınızı da yine bu toka modelleriyle sabitleyebilirsiniz.

80'lerin retro saç stillerini denemek için de cesur bir seçim yapmak mümkün. Yine büyük ve doğal dalgalar oluşturduğunuz saçlarınızı başınızın hemen üzerinde bir araya getirmek üzere yanlardan toplayabilir ve tam bu birleşim noktasına bir mandal toka tutturabilirsiniz. Saçlarınızda farklı stiller yaratmak için, bu retro tokalar kesinlikle çok uygun seçenekler sunuyor.

İsterseniz eşofmanlarınızla dışarı çıkarken ya da isterseniz şık bir casual kombin tasarlarken saçlarınızın nasıl olmasına henüz karar veremediyseniz, bu şık tokaların kurtarıcı olduğundan bahsedebiliriz. Renkli, düz ya da taşlarla süslenmiş mandal toka modelleri, size her türlü kombininiz için mükemmel bir stil desteği sunabilir.

Mutlu bir gün ve huzurlu bir yeni hafta dilerim.

Sevgilerimle

Filiz HAS

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