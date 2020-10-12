Artık o da online: Stil danışmanlığı

Zamanın eskiye oranla daha hızlı akması ve artık neredeyse kimseye yetmemesi, beraberinde yeni nesil meslekleri de doğuruyor. Stil danışmanlığı hayatımıza yakın zamanda giren meslek dallarından biriydi. Şimdi bu alanda yepyeni bir kulvar daha açıldı: Online stil danışmanlığı. Bu hizmeti bazı uygulamalar üzerinden ya da anlaştığınız kişisel stil danışmanınız ile online olarak da alabiliyorsunuz. Teknoloji çağının nimetlerinden moda alanında faydalanmaya başlamak istiyorsanız, işe online stil danışmanlığı hizmeti alarak başlayabilirsiniz.

Bu işi profesyonel bir ekiple ve online uygulama üzerinden yapmak isterseniz, şu an kullanıma sunulmuş web sitelerinden destek alabilirsiniz. Bazı markaların sitelerine girdiğinizde de sizi bir online stil danışmanı karşılıyor. Üstelik bu danışmanlar öyle yapay zeka falan da değiller; her soruyu rahatlıkla sorabileceğiniz ve ne istediğinizi rahatlıkla anlatabileceğiniz gerçek insanlar...

Siteye girdiğinizde sizin için hazırlanmış bir tanışma formunu doldurarak kendiniz, vücut tipiniz, saç renginiz gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Bu ön tanışma formunun ardından size hizmet verecek olan stil danışmanı sizinle irtibata geçiyor. Siteden hizmet aldığınız sürece size aynı danışman yardımcı oluyor. Böylece her defasında farklı bir kişiye stilinizi ve beklentilerinizi anlatmanız gerekmiyor.

Aylık olarak size ve tarzınıza uygun kombinler hazırlanarak adresinize anlaşmalı kargo ile gönderiyorlar. Beğendiğiniz ürünleri piyasa fiyatları üzerinden satın almanız sağlanıyor. Size ulaştığı halde beğenmediğiniz ürün olursa, yine aynı kargo şirketi üzerinden ürünleri koşulsuz iade edebiliyorsunuz. Hatta bu stil danışmanlığı işini bir sosyal yardım projesine de dönüştürmüşler; artık giymediğiniz ve ne yapacağınızı bilmediğiniz kıyafetleriniz varsa, anlaşmalı kargo şirketi kapınıza geldiğinde bu ürünleri de firmaya iletilmek üzere gönderebilirsiniz. Bu kadar hizmetin bedeli de oldukça düşük üstelik. Aylık 30-35 TL civarında bir abonelik ücretiyle bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.

Kişisel olarak ulaştığınız ve referansları sayesinde hizmet almak istediğiniz bir stil danışmanı bulduysanız, onunla da online iletişim kurarak bu yardımı alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu, hizmet veren stil danışmanının güvenilirliği, referansları ve bu konudaki vizyonu... Eğer stil danışmanınız ile aynı şehirde yaşıyorsanız işiniz elbette kolay... Ama farklı şehirlerde yaşıyorsanız o zaman hizmeti online olarak da alabilirsiniz. Deneyimli online stil danışmanınız, sizin hakkınızdaki iş, stil beklentisi ve vücut tipi gibi bilgileri aldıktan sonra şehrinizde size en uygun markaların ürünlerini taramaya başlıyor. Size uygun olarak hazırladığı kombinler için sizi ilgili mağazalara yönlendiriyor. Bu sayede siz, oturduğunuz yerden sizin için uzman gözüyle seçilmiş kıyafetlere ve tarzınıza uygun bir gardıroba sahip oluyorsunuz. Stil danışmanlarının ücretleri de birbirinden oldukça farklı... Zira bu iş için herhangi bir standart fiyat listesi bulunmuyor. Elbette sahne kostümleri ya da gelinlik gibi özel kıyafetleri seçecek stil danışmanları ile günlük kombinlerinizi hazırlayacak danışmanların ücretleri birbirinden farklı...

Siz, kendi bütçenize uygun seçimleri bu tip hizmetleri bir arada sunan uygulamalardan fiyat alarak da yapabilirsiniz.

Stil ve alışveriş önerileri için sosyal medya hesabımı ve kişisel bloğumu takip etmeyi unutmayın...

Sevgilerimle

Filiz HAS

Stil ve Alışveriş Danışmanı / İçerik Editörü

Instagram: @me.filizhas

Blog: https://decocosh.blogspot.com/