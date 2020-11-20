Bottan işler! İşte botta sezonun yükselenleri

Zaman rahatlık zamanı... Hayata yetişmeye çalışırken bir de kadın olmanın verdiği o hassasiyetle ayna karşısında geçen uzun saatlere, bir kolaylık lazımdı... Modacılar da bunu düşünmüş olmalıydı ki 2020-2021 sezonunda ayaklarımıza konforlu bir şıklığı uygun görmüşler. Topuklu ayakkabı ve botların cazibesi baki; onlara elbette diyecek sözümüz yok. Ama günlük kullanımda daha kullanışlı ve rahat bir şıklık vadeden düz botlarda öyle tasarımlar var ki topuklu tasarımlara uzun süre dönüp bakmayacaksınız derim.

Tam zamanlı olarak bir işte çalışıyorsanız, yeni sezondaki dişli tabanlı botları mutlaka keşfetmelisiniz. Bu botların en büyük avantajı, jean pantolonlar başta olmak üzere, tayt, şort, etek, elbise ve hatta bazen abiyelerle bile kusursuz uyum sağlaması. Bu kadar çok fonksiyonel özelliklere sahip olan botları yeni keşfetmiyoruz elbette; ancak trendler arasından çaktırmadan yükselişine de kayıtsız kalamadım.

Skinny jean pantolonları ve tayt modellerini, bu tip rahat botlarla şık kombinlere dönüştürebilirsiniz. Modası asla geçmeyen kabarık montları, soğuk geçen kış günlerinde bu zarif stilinize dahil edebilirsiniz. Yünlü atkılar, kaşkol ve berelerle kontrast formlar yaratarak kendi özgün stilinizi oluşturabilirsiniz. Bağcıklı, cırt cırtlı ya da lastikli konç tasarımlarıyla farklı zevklere hitap eden birçok model bulunuyor. Taraklı ayak yapısı olanlar için bağcıklı ve lastik konçlu modeller çok uygun... Cırt cırt kapanışlı botlar da hem pratik hem de kullanışlı...

Taytları, oversize kazak ya da sezonun trend parçalarından olan ekoseli ve yünlü ceketlerle tamamlayabilirsiniz. Boğazlı triko ya da penye bluzları isterseniz tek başına ya da isterseniz bu tip salaş ceketlerin içinde kullanabilirsiniz. Sezonun trend tonlarından turuncu ve pembe renklerini işe dahil etmeyi unutmayın. Kış mevsiminde açık renkleri tepeden tırnağa kullanmayı sevmiyorsanız, küçük detaylarda neon ya da pastel renk tonlarına yer verebilirsiniz.

Düz ya da alçak tabanlı bu botların en büyük avantajı, hareket kısıtlamasının olmayışı... Gün boyu ayakta kalsanız ve hatta koştursanız bile hem daha az yorulmanıza ve hem de günün sonunda ayaklarınızın yükünü azaltmanıza katkısı oluyor. Üstelik yeni sezonda öyle çarpıcı modeller var ki abiye eteklerle bile değerlendirebilirsiniz. Sıra dışı tavrıyla size cool bir görünüm kazandıracak olan botları, yeni sezonda mutlaka deneyin...

Sevgilerimle

Filiz HAS