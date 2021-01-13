En İyi Sarı Renk Kombinleri

Pantone'nin 2021 sezonu için açıkladığı sarı ve gri renk, şüphesiz pandemi nedeniyle içimizin karardığı şu günlerde hepimize bir nebze olsun iyi geldi. Yaz mevsiminin sıcacık ve coşkulu atmosferini anımsatan sarı renk, kış mevsimi dahil her sezonun en dinamik renk tonlarından biri olmuştur benim için her zaman... Pantone'nin bunu resmileştirmesi de bu nedenle ayrıca sevindirdi beni ne yalan söyleyeyim. Bu noktada başta sarı rengi baz alarak yapabileceğiniz en iyi sarı renk kombinleri ve çok daha fazlasını sizin için hazırladığım bu küçük rehber niteliğindeki yazıda bulabilirsiniz.

Sarı Renkle Kontrast Seçimler

Tepeden tırnağa sapsarı giyinmek sizin için biraz iddialı bir seçim olacaksa, bunun yerine tek bir parçayı öne çıkararak sarı rengi kullanabilirsiniz. Örneğin siyah ve düz bir basic elbisenin üzerine sarı bir ceket giyerek stilinizi bir adım öne çıkarabilirsiniz. Renkli giyinmeyi seven biri için, yeşiller, kırmızılar ve sarı gibi göz alıcı renkleri bir araya getirmek hiç sorun olmayacaktır. Yeşil renkli oversize bir pantolonu, sarı renkte bir triko ceket, kırmızı portföy çanta ve ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. Sarı rengin en iyi kontrast yaptığı renklerden biri de mor! Mor renkli elbise, pantolon ya da etekleri, sarı renkli üst grup ürünleriyle tamamlayabilirsiniz. Sarı ceketler, paltolar ve hırkalar bunun için şahane seçimler.

Ekoselerin Zamansız Stili

Sarı renkli ekose kumaşlarla tasarlanmış etek, ceket ve elbise gibi parçaları, tek renk sarı dış giyim ürünleriyle tamamlayın. Soğuk kış günlerinde sarı renkli pelüş tedi kabanlar, yün ve kaşe paltolar bu stile uyarlayabileceğiniz en sıcak dış giyim ürünlerinden. Stilinizi tamamlamak için sarı renkli yün şapka ve çizmelerden de yararlanabilirsiniz. Ekoselerin zamansız ve klasik tarzı, sarı rengin yükselişiyle en eğlenceli zamanlarından birini geçiriyor diyebiliriz. Moda tutkunlarının bu stile kayıtsız kalabileceğini sanmıyorum.

Muhteşem İkili: Sarı Gri Kombin

Sezonun bu iki trend rengini bir arada kullanmanın en şık yolu, bana göre sarı renkli parçaları ayakkabı ve çantalarda kullanmak. Etek ceket takımlarını gri renkte seçerek sezona göre sarı çizme, bot ya da ayakkabıları bu stilin gücüne dahil edebilirsiniz. Sıra dışı bir zarafete sahip olmanın en kolay yolu bu olsa gerek... Sarı rengin büyüleyici şıklığını, gri gibi nötral bir rengin dokusuyla yumuşatabilirsiniz. Pantone bu yıl için harika bir seçim yapmış diyebilirim.

Sportif Kombinlerde Sarı Etkisi

Mavi, lacivert, siyah gibi farklı renk tonlarıyla tasarlanmış jean pantolonlarınızı, sarı renkteki triko, gömlek ve t-shirt modelleriyle tamamlayabilirsiniz. Sarı renkteki sneaker, bot, çizme ya da sandaletleri de bu çarpıcı görünümü desteklemek için kullanabilirsiniz. Sarının iddialı duruşunun altını biraz daha fazla çizmek için, sarı renkli saç aksesuarlarını, iri renkli sarı küpeleri ve çantaları da bu işe dahil edebilirsiniz.

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Sevgiler

Filiz HAS

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