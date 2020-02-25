Farklı mı şık mı

Şıklık olgusu geçmişte tepeden tırnağa uyum, zarafet ve kalite olarak bir araya gelen görüntünün adıyken günümüzde bambaşka bir anlam taşıyor. Artık olabildiğince farklı görünmek, değişik tarzdaki desen ve renkleri karıştırarak çarpıcı bir stil yaratmak, şıklığın altın kodlarını oluşturuyor. Günlük giyim stilinde daha fazla göze çarpan bu yeni moda anlayışı, kimi Haute-Couture tasarımlarda da farklılığını ortaya koyarken modanın asıl yön değiştirdiği yer ise sokak stili olarak karşımıza çıkıyor.

Moda nedir?

Modaya yeni trendler kazandırmak adına ortaya çıkan bu her şeyi karıştırma furyasına siz ne diyorsunuz? Çizgililer ve ekoseler, puantiyeler ve geometrik desenler, renkleri çılgınca karıştırmak… Ben, “giyilebilir ve kullanışlı giyim stilinin her modeline varım” diyenlerdenim. Rahatlık ve şıklık öncelikli olup, trendleri ondan sonra listeme almayı seviyorum. Çünkü moda, benim için yararlanabileceğim bir yol haritasıdır. Aynı anda herkesin aynı şeyden zevk alması ve aynı şeyleri topluca giyerek mutlu olmamız mümkün mü? Bence hayır. Tıpkı parmak izlerimizin birbirinden farklı olması gibi, giyim zevklerimiz, sevdiğimiz renkler ve desenler de farklı. Bu durumda modanın asıl amacı, herkesi aynı anda aynı şeylerle giydirmek değildir. Modanın ilham verici yanına daha fazla öncelik vermek sanırım kendi özgün tarzımızı yaratmak konusunda daha fazla yarar sağlayacaktır.







Moda ne işe yarar?

Bana göre modanın asıl amacı, sezonun trend kodlarını doğru okuyabilirsek, kendi özgün stilimizi yaratmaya yardımcı olmasıdır. Sezondaki trendlerden ilham alarak renkleri karıştırmayı, desenleri bir arada kullanmayı ve daha fazlasını nasıl yapabileceğimizi göstermesi, modanın asıl amacıdır. Birçok insan şanslı bir biçimde doğuştan bir moda gurusu olarak dünyaya geliyor. Ama bu yeteneğin kendisine bahşedilmediği insanlar için de yol gösterici bir sistemin adıdır moda. Kendini kanıtlamış ünlü tasarımcıların koleksiyonlarını takip etmeye başladığınızda, kendinizi yepyeni tarzları denemeye açık ve yaratıcı yönlerini keşfetmeye başlamış bir moda anlayışının içinde bulabilirsiniz. Vücut tipinize, yaşam stilinize ve en önemlisi ruhunuza uygun giyim tarzını, kesintisiz bir biçimde hayatınıza uygulama şansını da bu sayede elde edersiniz. O nedenle moda, doğru kullanıldığında önemli bir stil rehberidir.

Modanın yeni yüzü

Ortalama son 5 yıldır moda tasarımlarının ne yöne doğru evrildiği dikkatinizi çekti mi? Olabildiğince farklı tarzı bir araya getirmek, renkleri ve desenleri karıştırmak artık modanın yeni akımı. Defilelerde şov amaçlı tasarlanan marjinal ürünlerin yerini, günlük hayatta daha fazla kullanılabilen tasarımlar almaya başladı. Klasik çizgiler eskisinden daha fazla göze çarparken tasarımlardaki farklılığı ise renk ve desenlerin çokluğu yaratıyor. Bununla birlikte, geçmişte birbiriyle asla bir araya gelmesi mümkün olmayan ve hatta rüküş sayılabilecek detaylar, yeni tasarımlarda boy gösteriyor. Takım elbiselerle parmak arası terlikler, sandaletlerle soket çoraplar, eşofmanlarla topuklu ayakkabılar gibi birçok ikili, artık sokak stilinde sıkça görmeye alıştığımız kombinler.

Hayatınızda önemli bir fark yaratmak için, ihtiyacınız olan şey belki de sadece küçük dokunuşlardır. Stil ve alışveriş danışmanlığı için, blog ve İnstagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın…

Sevgilerimle

Filiz HAS

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