Kombin yapmayı bilmiyorum diyenlere ipuçları

Kombin nasıl yapılır? Kombin yapmak kolay mı? Bütün bu soruları siz de sık sık kendinize soruyor musunuz? Evinizdeki gardıropta bulunan ürünlerle nasıl kolay kombin yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını ve "kombin yapmayı bilmiyorum" diyenlerin bile kolayca kombin yapabileceği ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Birbiriyle Uyumlu Renkleri Tercih Edin

Alışverişe çıktığınızda ya da İnternet üzerinden alışveriş yaptığınızda, birbiriyle kolayca kombin yapabileceğiniz 3-4 temel renk seçin. Bir ürünü beğendiğinizde, onu satın almadan önce dolabınızdaki hangi ürünlerle birlikte değerlendirebileceğinizi mutlaka o anda düşünün ve alıp almamaya ondan sonra karar verin. Birbiriyle en uyumlu ve herkesin tarzına aşağı yukarı uyan renkler, başlıca bej, siyah, lacivert, gri, haki gibi tonlardır. Bu renklerden daha fazla ürün seçerek ortalama bir gardırop oluşturabilir ve her gün ne giyeceğinizi fazla düşünmeden bulabilirsiniz.

Dolabınızda Basic Ürünler Olsun

Gardırobunuzda mutlaka farklı renklerden tasarlanmış düz basic ürün çeşitleri bulunsun. Basic tişört, basic elbise ya da triko. Her biri düz, başlangıç seviyesi ve her şeyle uyumlanabilir olacaktır. Örneğin basic bir tişörtle dilerseniz jean pantolon, dilerseniz kumaş pantolon, etek, salopet ya da şort modellerini kombin yapabilirsiniz. Üzerine ceket, hırka, süveter ve gömlek gibi farklı ürünler uygulayarak, kendi özgün stilinizi kolayca oluşturmaya başlayabilirsiniz. Basic ürünlerin en büyük avantajı, farklı aksesuarlarla zenginleştirilebilmesi. Kolyeler, fularlar gibi birçok aksesuar, basic ürünleri başka formlara dönüştürmenin en kolay yoludur. Siyah düz bir elbiseyi de bu grupta sayabiliriz. Gardırobunuzda bu tip bir elbise mutlaka olsun; ki bu bir klişedir. Her kadının dolabında, her yere rahatça giyebileceği düz bir siyah elbise olmalıdır. Bu elbiseyi ister günlük, ister kokteyl elbisesi olarak ya da bir iş görüşmesinde rahatlıkla giyebilirsiniz. Altına giyeceğiniz ayakkabı, sandalet, terlik ya da botlar, size elbisenin kullanımına dair yeni bir pencere açacaktır. Ceket, hırka ya da paltolarla bu elbise, sizinle dışarı çıkmak için hazır.

Kemerleri Unutmayın

Her zaman söylediğim gibi kemerlere yatırım yapmaya devam. Özellikle kombin yapma sıkıntısı çekenler için, kemerler büyük kurtarıcı parçalardır. Düz bir elbiseyi, şık bir kemerle harika bir kombine dönüştürebilirsiniz. Bu kadar avantajlı joker bir parçayı da dolabınızdan eksik etmeyin. Üstelik farklı kalınlıklarda ve farklı malzemelerden yapılmış renkli kemer çeşitlerini edinin. Bu alışveriş, sizi her zaman karlı çıkaracaktır; benden söylemesi...

Vücudunuzu Tanıyın

Vücut yapınıza göre dolabınızda alt ve üst grup ürünleri sınıflandırın. Kalın bir beliniz varsa bunu saklamak için göğüsten genişleyerek inen bluz çeşitlerini ya da tam tersi ince bir beliniz varsa bunu öne çıkarmak için bele oturan bluz ya da elbise modellerini tercih edebilirsiniz. Geniş kalçalar için, kapatıcı tunikler, gömlekler veya bluzlar, A kesimli elbise modelleri ve etekler tercih edilebilir. Kilo problemleri için her zaman siyah öncelikli tercih olarak bilinir ama bence buna gerek yok. Farklı renklerle tasarlanmış ve kalıbı mükemmel olarak uygulanmış ürünlerin, vücut tipinize uygun olanlarını da tercih edebilirsiniz. Kombin yaparken kolaylık sağlaması adına, çok renk karıştırmamak her zaman en iyisidir. Her ne kadar son yıllardaki moda trendleri, karmaşanın şıklığından ilham alıyor olsa da bu kombinleri yaratmanın hatırı sayılır bir ustalık gerektirdiğini de unutmayın.

Abartıdan Uzak Durun

Kombin yapmaya başlangıç seviyesindeyseniz, abartılı takı kullanımından, renkleri ve desenleri karıştırmaktan mümkün olduğunca uzak durmanızda yarar var. Tüm giysilerinizi tamamlayabilecek zarif birkaç kolye, yüzük, küpe ve fular, ilk etapta işinizi kolaylaştıracaktır. Gardırobunuzdaki ürünleri gerekirse detoks yaparak hafifletmeniz de başarıya giden yolda bir adım olabilir. En başta bahsettiğim birkaç temel renkle oluşturulmuş kapsül bir gardırop, özellikle kombin yapmayı bilmeyenler için mükemmel bir başlangıç olur diyebilirim. Stilinizde düz renklerin yanı sıra desenler ya da blok renkleri de kullanmak istiyorsanız, klasik ekoseler, tüvit kumaşlar ve kendinden desenli kumaşlar kurtarıcıdır. Kombin yapma konusunda daha profesyonel bir deneyim kazanana kadar, klasik desenlerden yararlanmanız fayda sağlayacaktır.

Son olarak bir önerim daha var; örneğin spor giyinmeyi seviyor olsanız da farklı ortamlar için kullanabileceğiniz en az birer alternatifi temsil eden ürünün de gardırobunuzda olmasında yarar var. Belki bu ürünleri diğerlerine göre yılda sadece 1 kez giymeniz gerekebilir; ama yine de iyi görünmek ve her ortamın gerektirdiği kombinleri yapabilmek için, her zamanki tarzınızın dışında farklı tasarımlara da şans vermelisiniz.

Sevgilerimle Filiz HAS

Instagram: @me.filizhas

Blog: https://decocosh.blogspot.com/