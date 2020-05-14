Sezonun havalı stili: Bomber ceket

Zamansız çizgileriyle trend duruşunu asla yitirmeyen bomber mont tasarımları, havaların ısınmaya başladığı coşkulu bahar günlerinde, gardırobunuzun kurtarıcı parçaları arasındaki yerini alıyor. Fit duruşuyla stilinizi her daim dinamik ve havalı göstermeyi başaran bomber montlar, jean etek ve jean pantolonlar, mini elbiseler ve şortlarla oldukça şık kombinler yaratmanızı sağlıyor. Bomber montların havalı stilinin altında, vintage etkisi yaratan efsanevi ünü ve her konsepte kolayca uyarlanabilmesi gibi özellikler yatıyor. Saten, nubuk, süet, deri ve kumaş materyallerinin hayat verdiği bomber mont modellerinde, elastan bel ve manşet detayları olmazsa olmaz tasarım özelliklerini oluşturuyor.

Bomber Ceket Nasıl Giyilir?

Sportif duruşuyla günlük giyim stilini hoş bir silüetle tamamlayan bomber ceketlerin güzel bir görünüm sunması için, öncelikle slim bir kalıpla tasarlanmış olması gerekiyor. Burada bahsedilen, ceketin bedeninize tamamen yapışması demek değil; zarifçe vücudunuzu sarmasından bahsediyorum. Basic t-shirt, atlet ve bluz tasarımlarını, mini etek, şort ya da jean pantolonlarla bir araya getirerek bu yalın görünümü şık bir bomber ceketle tamamlayabilirsiniz.. Basen probleminiz yoksa, bomber ceketler belinizin hemen altında biteceğinden kusursuz bir görünüm sergileyecektir. Düz siyah mini ya da midi boy bir elbiseyi, çiçek desenli ya da işlemeli bir bomber ceket ve şık bir sneaker ayakkabı ile tamamlayarak günün dilediğiniz saatinde ışıltınızı yansıtabilirsiniz. Bomber ceketleri tamamlayacağınız ayakkabıların seçimi en önemli konulardan biri. Topuklu stilettolar dışında sportif detaylar taşıyan ayakkabılarla her zaman mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz.

Bomber Ceket Ne Zaman Giyilir?

İlkbahar ve Sonbahar sezonları, geçiş mevsimleri olmaları nedeniyle hafif kıyafetlerin üzerine ince bir mont ya da ceket alınmasını gerektiren iklimsel koşullara sahiptir. Bomber ceketler, hem işlevsel özellikleri hem de şık duruşuyla bu ihtiyaca mükemmel tarzıyla cevap veriyor. Gündüz sportif kombinlerinizi tamamlayarak stilinize katkı sunan mont modeli, akşam dışarı çıkarken yanınıza alabileceğiniz zarif ve iddialı bir görünüm taşıyor. Bomber ceket modelinizi payet, pırıltı ve boncuk işlemeli modeller arasından seçerek hafif abiye stilinize de kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Yaz akşamlarının serin geçtiği yerlerde de bomber ceketlerin çarpıcı tarzından yararlanabilirsiniz. Şort ve t-shirt kombinlerini, şık bomber ceketlerin havalı stiliyle tamamlayabilirsiniz.

Sezonun Trend Bomber Modelleri

Bu sezon klasik mavinin hakimiyetinde olan moda sahnesi, tüm tasarımlarda olduğu gibi bomber ceketlere de bu etkiyi yansıtıyor. Mavi, lacivert, haki gibi renk tonlarının destek verdiği tasarımların yanı sıra, metalik aksesuarlı bomber modelleri ve deri tasarımlar öne çıkıyor. Modasını özellikle bomber ceketlerde asla kaybetmeyen çiçek desenleri de zamansız duruşuyla tasarımlara farklı bir heyecan kazandırıyor. İçinizdeki enerjiyi stilinize kolayca yansıtmanızı sağlayacak bomber modellerini, gardırobunuzdan bu sezon eksik etmeyin.

Sevgiler

Filiz HAS

Moda ve İçerik Editörü

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